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Пресс-конференция министра просвещения: итоги поездок в Минск и Москву
Пресс-конференция министра просвещения: итоги поездок в Минск и Москву
Пресс-конференция министра просвещения и языковой политики Абхазии Инала Габлия состоялась в пресс-центре Sputnik Абхазия 30 декабря. 30.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-30T19:25+0300
2021-12-30T19:25+0300
2021-12-30T19:27+0300
пресс-центр
видео
образование
мультимедиа
видео из пресс-центра
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Министр просвещения Инал Габлия на пресс-конференции в Sputnik подвел итоги рабочих поездок в Белоруссию и Россию, а также рассказал о поставке в школы новой партии учебников.
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видео, образование, мультимедиа, видео из пресс-центра, видео
Пресс-конференция министра просвещения: итоги поездок в Минск и Москву
19:25 30.12.2021 (обновлено: 19:27 30.12.2021)
Пресс-конференция министра просвещения и языковой политики Абхазии Инала Габлия состоялась в пресс-центре Sputnik Абхазия 30 декабря.
Министр просвещения Инал Габлия на пресс-конференции в Sputnik подвел итоги рабочих поездок в Белоруссию и Россию, а также рассказал о поставке в школы новой партии учебников.