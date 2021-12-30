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Пресс-конференция министра просвещения: итоги поездок в Минск и Москву
Пресс-конференция министра просвещения: итоги поездок в Минск и Москву
Пресс-конференция министра просвещения и языковой политики Абхазии Инала Габлия состоялась в пресс-центре Sputnik Абхазия 30 декабря. 30.12.2021, Sputnik Абхазия
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Министр просвещения Инал Габлия на пресс-конференции в Sputnik подвел итоги рабочих поездок в Белоруссию и Россию, а также рассказал о поставке в школы новой партии учебников.
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видео, образование, мультимедиа, видео из пресс-центра, видео

Пресс-конференция министра просвещения: итоги поездок в Минск и Москву

19:25 30.12.2021 (обновлено: 19:27 30.12.2021)
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Пресс-конференция министра просвещения и языковой политики Абхазии Инала Габлия состоялась в пресс-центре Sputnik Абхазия 30 декабря.
Министр просвещения Инал Габлия на пресс-конференции в Sputnik подвел итоги рабочих поездок в Белоруссию и Россию, а также рассказал о поставке в школы новой партии учебников.
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