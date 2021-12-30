https://sputnik-abkhazia.ru/20211230/press-konferentsiya-ministra-prosvescheniya-itogi-poezdok-v-minsk-i-moskvu--1036986802.html

Пресс-конференция министра просвещения: итоги поездок в Минск и Москву

Пресс-конференция министра просвещения: итоги поездок в Минск и Москву

Пресс-конференция министра просвещения и языковой политики Абхазии Инала Габлия состоялась в пресс-центре Sputnik Абхазия 30 декабря. 30.12.2021, Sputnik Абхазия

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пресс-центр

видео

образование

мультимедиа

видео из пресс-центра

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Министр просвещения Инал Габлия на пресс-конференции в Sputnik подвел итоги рабочих поездок в Белоруссию и Россию, а также рассказал о поставке в школы новой партии учебников.

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