https://sputnik-abkhazia.ru/20211230/prezident-abkhazii-otpravil-gruzovik-mandarinov-detyam-invalidam-i-medikam-volgograda-1036969580.html

Президент Абхазии отправил грузовик мандаринов детям-инвалидам и медикам Волгограда

Президент Абхазии отправил грузовик мандаринов детям-инвалидам и медикам Волгограда

Грузовик мандаринов и лимонов от президента Абхазии весом в три тысячи килограммов получат 250 семей, воспитывающих детей-инвалидов. 30.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-30T08:45+0300

2021-12-30T08:45+0300

2021-12-30T08:45+0300

в абхазии

россия

новый год

аслан бжания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102594/57/1025945706_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_b9b8317a5b22d10a3b2911a85f0ca6bd.jpg

СУХУМ, 30 дек – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания отправил грузовик мандаринов детям-инвалидам и медикам ковидных госпиталей Волгограда. Об этом Sputnik сообщили в пресс-службе главы государства.Ароматные абхазские цитрусовые к новогоднему празднику получат 250 семей, в которых растет ребенок-инвалид. Это будут семьи из городов Волгоград, Волжский, Михайловка, Камышин и ряда населенных пунктов Волгоградской области.Президент Абхазии поздравит также медицинских работников Волгограда. Цитрусовые направили в пять учреждений социальной защиты и врачам реанимации ковидного госпиталя.

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, новый год, аслан бжания