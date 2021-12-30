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https://sputnik-abkhazia.ru/20211230/prezident-abkhazii-otpravil-gruzovik-mandarinov-detyam-invalidam-i-medikam-volgograda-1036969580.html
Президент Абхазии отправил грузовик мандаринов детям-инвалидам и медикам Волгограда
Президент Абхазии отправил грузовик мандаринов детям-инвалидам и медикам Волгограда
Грузовик мандаринов и лимонов от президента Абхазии весом в три тысячи килограммов получат 250 семей, воспитывающих детей-инвалидов. 30.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 30 дек – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания отправил грузовик мандаринов детям-инвалидам и медикам ковидных госпиталей Волгограда. Об этом Sputnik сообщили в пресс-службе главы государства.Ароматные абхазские цитрусовые к новогоднему празднику получат 250 семей, в которых растет ребенок-инвалид. Это будут семьи из городов Волгоград, Волжский, Михайловка, Камышин и ряда населенных пунктов Волгоградской области.Президент Абхазии поздравит также медицинских работников Волгограда. Цитрусовые направили в пять учреждений социальной защиты и врачам реанимации ковидного госпиталя.
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россия, новый год, аслан бжания

Президент Абхазии отправил грузовик мандаринов детям-инвалидам и медикам Волгограда

08:45 30.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук Сбор мандаринов в Абхазии
Сбор мандаринов в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 30.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Грузовик мандаринов и лимонов от президента Абхазии весом в три тысячи килограммов получат 250 семей, воспитывающих детей-инвалидов.
СУХУМ, 30 дек – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания отправил грузовик мандаринов детям-инвалидам и медикам ковидных госпиталей Волгограда. Об этом Sputnik сообщили в пресс-службе главы государства.
Акция состоялась в рамках новогодней абхазо-российской акции "Ацаа Бабаду", груз уже прибыл в Региональное отделение всероссийской организации родителей детей-инвалидов Волгоградской области.
Ароматные абхазские цитрусовые к новогоднему празднику получат 250 семей, в которых растет ребенок-инвалид. Это будут семьи из городов Волгоград, Волжский, Михайловка, Камышин и ряда населенных пунктов Волгоградской области.
Президент Абхазии поздравит также медицинских работников Волгограда. Цитрусовые направили в пять учреждений социальной защиты и врачам реанимации ковидного госпиталя.
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