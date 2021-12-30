https://sputnik-abkhazia.ru/20211230/putin-pozdravil-bzhaniya-s-nastupayuschim-novym-godom-1036980984.html

Путин поздравил Бжания с наступающим Новым годом

Путин поздравил Бжания с наступающим Новым годом

В Абхазии 31 декабря официально объявлено дополнительным выходным днем. 30.12.2021, Sputnik Абхазия

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владимир путин

аслан бжания

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СУХУМ, 30 дек – Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил абхазского коллегу Аслана Бжания с наступающим Новым годом.Владимир Путин выразил уверенность в продолжении активной совместной работы по укреплению взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в различных сферах – на благо народов России и Абхазии, в интересах упрочения мира и стабильности в Закавказье.Пятница, 31 декабря, объявлена дополнительным выходным днем в Абхазии.В январе 2022 года нерабочими днями будут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15 и 16 числа.

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2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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владимир путин, аслан бжания