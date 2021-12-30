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Путин поздравил Бжания с наступающим Новым годом
Путин поздравил Бжания с наступающим Новым годом
В Абхазии 31 декабря официально объявлено дополнительным выходным днем. 30.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-30T15:15+0300
2021-12-30T15:15+0300
2021-12-30T16:00+0300
владимир путин
аслан бжания
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СУХУМ, 30 дек – Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил абхазского коллегу Аслана Бжания с наступающим Новым годом.Владимир Путин выразил уверенность в продолжении активной совместной работы по укреплению взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в различных сферах – на благо народов России и Абхазии, в интересах упрочения мира и стабильности в Закавказье.Пятница, 31 декабря, объявлена дополнительным выходным днем в Абхазии.В январе 2022 года нерабочими днями будут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15 и 16 числа.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
владимир путин, аслан бжания
Путин поздравил Бжания с наступающим Новым годом
15:15 30.12.2021 (обновлено: 16:00 30.12.2021)
В Абхазии 31 декабря официально объявлено дополнительным выходным днем.
СУХУМ, 30 дек – Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил абхазского коллегу Аслана Бжания с наступающим Новым годом.
"Сердечно поздравляю Вас с наступающим Новым годом и светлым праздником Рождества Христова. В 2021 году российско-абхазские отношения, основанные на принципах союзничества и стратегического партнерства, развивались весьма динамично", – говорится в поздравлении.
Владимир Путин выразил уверенность в продолжении активной совместной работы по укреплению взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в различных сферах – на благо народов России и Абхазии, в интересах упрочения мира и стабильности в Закавказье.
Пятница, 31 декабря, объявлена дополнительным выходным днем в Абхазии.
В январе 2022 года нерабочими днями будут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15 и 16 числа.