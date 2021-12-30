Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20211230/putin-pozdravil-bzhaniya-s-nastupayuschim-novym-godom-1036980984.html
Путин поздравил Бжания с наступающим Новым годом
Путин поздравил Бжания с наступающим Новым годом
В Абхазии 31 декабря официально объявлено дополнительным выходным днем. 30.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-30T15:15+0300
2021-12-30T16:00+0300
владимир путин
аслан бжания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/17/1036888573_0:249:2757:1800_1920x0_80_0_0_c892d9f1506ee6f1a0e3d195b294613a.jpg
СУХУМ, 30 дек – Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил абхазского коллегу Аслана Бжания с наступающим Новым годом.Владимир Путин выразил уверенность в продолжении активной совместной работы по укреплению взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в различных сферах – на благо народов России и Абхазии, в интересах упрочения мира и стабильности в Закавказье.Пятница, 31 декабря, объявлена дополнительным выходным днем в Абхазии.В январе 2022 года нерабочими днями будут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15 и 16 числа.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/17/1036888573_13:0:2744:2048_1920x0_80_0_0_c08e00efcdba671f8e9178d0c69af5c9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
владимир путин, аслан бжания

Путин поздравил Бжания с наступающим Новым годом

15:15 30.12.2021 (обновлено: 16:00 30.12.2021)
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЕжегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина
Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина - Sputnik Абхазия, 1920, 30.12.2021
© Sputnik / Сергей Гунеев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
В Абхазии 31 декабря официально объявлено дополнительным выходным днем.
СУХУМ, 30 дек – Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил абхазского коллегу Аслана Бжания с наступающим Новым годом.

"Сердечно поздравляю Вас с наступающим Новым годом и светлым праздником Рождества Христова. В 2021 году российско-абхазские отношения, основанные на принципах союзничества и стратегического партнерства, развивались весьма динамично", – говорится в поздравлении.

Владимир Путин выразил уверенность в продолжении активной совместной работы по укреплению взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в различных сферах – на благо народов России и Абхазии, в интересах упрочения мира и стабильности в Закавказье.
Пятница, 31 декабря, объявлена дополнительным выходным днем в Абхазии.
В январе 2022 года нерабочими днями будут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15 и 16 числа.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:55Стал известен график работы таможенного поста "Адлер" в новогодние каникулы
17:27Совет фитнес-тренера Аблотия: как можно быстрее и дальше бежать от новогоднего стола
16:51Праздничный фейерверк организуют в Сухуме в новогоднюю ночь
16:20Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 31 декабря
15:15Путин поздравил Бжания с наступающим Новым годом
14:49Турбаза: Калягина и Ампар о турсезоне 2021 года
14:25Положительное сальдо: Банк Абхазии подвел итоги 2021года
13:55Минздрав Абхазии приобрел ПЦР-тесты в 2021 году на 47 миллионов рублей
13:25Переговоры России с США по гарантиям безопасности пройдут 10 января
12:55Политолог Михеев сделал прогноз, будет ли война в 2022 году
12:24Анкваб: распоряжение президента об антиковидных ограничениях остается в силе
12:10Министр финансов Абхазии рассказал о расходах на борьбу с COVID-19
11:40Более 15 тысяч человек вакцинировалось в Абхазии от COVID-19
11:20Агрба о новогоднем турпотоке в Абхазию: спрос есть
10:50"Ковидные" итоги и мистические премьеры: РУСДРАМ подвел итоги 2021 года
10:15Минздрав России зарегистрировал препарат "КОВИД-глобулин"
09:45Назван процент смертности от омикрон-штамма
09:15Рицинский парк и Новоафонская пещера передадут Ткуарчалскому району по 10 млн.руб.
08:45Президент Абхазии отправил грузовик мандаринов детям-инвалидам и медикам Волгограда
ВчераДва пациента с COVID-19 скончались в Гудаутском госпитале