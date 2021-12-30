https://sputnik-abkhazia.ru/20211230/shatry-bant-i-svetyaschayasya-vetv-kak-ukrasili-glavnye-elki-abkhazii--1036954169.html

Шатры, бант и светящаяся ветвь: как украсили главные елки Абхазии

Шатры, бант и светящаяся ветвь: как украсили главные елки Абхазии

На центральных площадях и парках Абхазии уже установлены и наряжены новогодние елки. Каждая из них отличалась цветовым оформлением и размерами. 30.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-30T15:43+0300

2021-12-30T15:43+0300

2021-12-30T15:43+0300

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новый год в абхазии

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Украсили и территорию вокруг главных деревьев года. Пожалуй, самые масштабные работы по созданию новогоднего настроения провели в столице Абхазии. За несколько дней до Нового года на площади Свободы "выросла" елка, накрытая шатром из гирлянд. Кстати, светящийся шатер в этом году в Абхазии в тренде. Так главное новогоднее дерево “окутали” не только в Сухуме, но и в Гагре, и в Очамчыре.

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фото , мультимедиа, фото, абхазия, новый год в абхазии