Шатры, бант и светящаяся ветвь: как украсили главные елки Абхазии
Новогоднюю елку в Гагре поставили недалеко от колеса обозрения.
Новогоднюю елку в Гагре поставили недалеко от колеса обозрения.
Новогоднее дерево накрыто шатром из гирлянд
Новогоднее дерево накрыто шатром из гирлянд
Украшена она светящимися шарами
Украшена она светящимися шарами
Территорию у елки украсили светодиодными лампами и шарами
Территорию у елки украсили светодиодными лампами и шарами
В Пицунде в этом году елка с бантом. Главное новогоднее дерево также украшено гирляндами, красными и зелеными шарами.
В Пицунде в этом году елка с бантом. Главное новогоднее дерево также украшено гирляндами, красными и зелеными шарами.
Светодиодные новогодние цифры в Сухуме
Светодиодные новогодние цифры в Сухуме
Главное украшение Новоафонской елки – гирлянды и серебристые и золотистые шары. Теплое мерцание огоньков гирлянд сразу создают праздничную атмосферу.
Главное украшение Новоафонской елки – гирлянды и серебристые и золотистые шары. Теплое мерцание огоньков гирлянд сразу создают праздничную атмосферу.
Света добавили и в парке у пруда.
Света добавили и в парке у пруда.
А сделать атмосферные фотографии жители и гости Нового Афона смогут в фотозоне, которую украсили санями с оленями.
А сделать атмосферные фотографии жители и гости Нового Афона смогут в фотозоне, которую украсили санями с оленями.
Без гирлянд не остались и стройные пальмы. Впрочем, они вполне заслуживают названия абхазской елки.
Без гирлянд не остались и стройные пальмы. Впрочем, они вполне заслуживают названия абхазской елки.
В очередной раз отличилась Гудаута, где в этом году поставили необычную и стильную елку, в центре которой светящаяся "ветвь".
В очередной раз отличилась Гудаута, где в этом году поставили необычную и стильную елку, в центре которой светящаяся "ветвь".
Местом притяжения жителей и гостей столицы в этом году стала площадь у елки.
Местом притяжения жителей и гостей столицы в этом году стала площадь у елки.
Новогоднее дерево украсили игрушками и гирляндами и накрыли светящимся шатром.
Новогоднее дерево украсили игрушками и гирляндами и накрыли светящимся шатром.
Не оставили без украшения и территорию вокруг елки.
Не оставили без украшения и территорию вокруг елки.
Вокруг елки традиционный новогодний базар, где жители и гости могут купить горячие напитки, а также подарки.
Вокруг елки традиционный новогодний базар, где жители и гости могут купить горячие напитки, а также подарки.
Вечером у елки можно встретить даже Деда Мороза и Снегурочку.
Вечером у елки можно встретить даже Деда Мороза и Снегурочку.
Много огня в этом году и в Ткуарчале. Елку, которую традиционно ставят на площади у Дома культуры, украсили гирляндами. А территорию вокруг новогоднего дерева светодиодными фигурами.
Много огня в этом году и в Ткуарчале. Елку, которую традиционно ставят на площади у Дома культуры, украсили гирляндами. А территорию вокруг новогоднего дерева светодиодными фигурами.
Шатер из гирлянд в этом году - одно из главных украшений главных городских елок. Им украсили и елку в Очамчыре.
Шатер из гирлянд в этом году - одно из главных украшений главных городских елок. Им украсили и елку в Очамчыре.
Традиционно в Очамчыре наряжают не одну елку. Еще одна новогодняя красавица радует жителей и гостей восточной столицы у администрации района.
Традиционно в Очамчыре наряжают не одну елку. Еще одна новогодняя красавица радует жителей и гостей восточной столицы у администрации района.
Территорию вокруг главной елки в Очамчыре украсили светодиодными фигурами.
Территорию вокруг главной елки в Очамчыре украсили светодиодными фигурами.
В Гале главную елку поставили на площади перед Домом культуры. Украсили новогоднее дерево гирляндами и большой светящейся звездой на макушке.
В Гале главную елку поставили на площади перед Домом культуры. Украсили новогоднее дерево гирляндами и большой светящейся звездой на макушке.