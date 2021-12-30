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Шатры, бант и светящаяся ветвь: как украсили главные елки Абхазии
Шатры, бант и светящаяся ветвь: как украсили главные елки Абхазии
На центральных площадях и парках Абхазии уже установлены и наряжены новогодние елки. Каждая из них отличалась цветовым оформлением и размерами. 30.12.2021, Sputnik Абхазия
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Украсили и территорию вокруг главных деревьев года. Пожалуй, самые масштабные работы по созданию новогоднего настроения провели в столице Абхазии. За несколько дней до Нового года на площади Свободы "выросла" елка, накрытая шатром из гирлянд. Кстати, светящийся шатер в этом году в Абхазии в тренде. Так главное новогоднее дерево “окутали” не только в Сухуме, но и в Гагре, и в Очамчыре.
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фото , мультимедиа, фото, абхазия, новый год в абхазии

Шатры, бант и светящаяся ветвь: как украсили главные елки Абхазии

15:43 30.12.2021
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На центральных площадях и парках Абхазии уже установлены и наряжены новогодние елки. Каждая из них отличалась цветовым оформлением и размерами.
Украсили и территорию вокруг главных деревьев года.
Пожалуй, самые масштабные работы по созданию новогоднего настроения провели в столице Абхазии. За несколько дней до Нового года на площади Свободы "выросла" елка, накрытая шатром из гирлянд. Кстати, светящийся шатер в этом году в Абхазии в тренде. Так главное новогоднее дерево “окутали” не только в Сухуме, но и в Гагре, и в Очамчыре.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Новогоднюю елку в Гагре поставили недалеко от колеса обозрения.

Новогоднюю елку в Гагре поставили недалеко от колеса обозрения. - Sputnik Абхазия
1/21
© Sputnik / Томас Тхайцук

Новогоднюю елку в Гагре поставили недалеко от колеса обозрения.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Новогоднее дерево накрыто шатром из гирлянд

Новогоднее дерево накрыто шатром из гирлянд - Sputnik Абхазия
2/21
© Sputnik / Томас Тхайцук

Новогоднее дерево накрыто шатром из гирлянд

© Sputnik / Томас Тхайцук

Украшена она светящимися шарами

Украшена она светящимися шарами - Sputnik Абхазия
3/21
© Sputnik / Томас Тхайцук

Украшена она светящимися шарами

© Sputnik / Томас Тхайцук

Территорию у елки украсили светодиодными лампами и шарами

Территорию у елки украсили светодиодными лампами и шарами - Sputnik Абхазия
4/21
© Sputnik / Томас Тхайцук

Территорию у елки украсили светодиодными лампами и шарами

© Sputnik / Томас Тхайцук

В Пицунде в этом году елка с бантом. Главное новогоднее дерево также украшено гирляндами, красными и зелеными шарами.

В Пицунде в этом году елка с бантом. Главное новогоднее дерево также украшено гирляндами, красными и зелеными шарами. - Sputnik Абхазия
5/21
© Sputnik / Томас Тхайцук

В Пицунде в этом году елка с бантом. Главное новогоднее дерево также украшено гирляндами, красными и зелеными шарами.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Светодиодные новогодние цифры в Сухуме

Светодиодные новогодние цифры в Сухуме - Sputnik Абхазия
6/21
© Sputnik / Томас Тхайцук

Светодиодные новогодние цифры в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук

Главное украшение Новоафонской елки – гирлянды и серебристые и золотистые шары. Теплое мерцание огоньков гирлянд сразу создают праздничную атмосферу.

Главное украшение Новоафонской елки – гирлянды и серебристые и золотистые шары. Теплое мерцание огоньков гирлянд сразу создают праздничную атмосферу. - Sputnik Абхазия
7/21
© Sputnik / Томас Тхайцук

Главное украшение Новоафонской елки – гирлянды и серебристые и золотистые шары. Теплое мерцание огоньков гирлянд сразу создают праздничную атмосферу.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Света добавили и в парке у пруда.

Света добавили и в парке у пруда. - Sputnik Абхазия
8/21
© Sputnik / Томас Тхайцук

Света добавили и в парке у пруда.

© Sputnik / Томас Тхайцук

А сделать атмосферные фотографии жители и гости Нового Афона смогут в фотозоне, которую украсили санями с оленями.

А сделать атмосферные фотографии жители и гости Нового Афона смогут в фотозоне, которую украсили санями с оленями. - Sputnik Абхазия
9/21
© Sputnik / Томас Тхайцук

А сделать атмосферные фотографии жители и гости Нового Афона смогут в фотозоне, которую украсили санями с оленями.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Без гирлянд не остались и стройные пальмы. Впрочем, они вполне заслуживают названия абхазской елки.

Без гирлянд не остались и стройные пальмы. Впрочем, они вполне заслуживают названия абхазской елки. - Sputnik Абхазия
10/21
© Sputnik / Томас Тхайцук

Без гирлянд не остались и стройные пальмы. Впрочем, они вполне заслуживают названия абхазской елки.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В очередной раз отличилась Гудаута, где в этом году поставили необычную и стильную елку, в центре которой светящаяся "ветвь".

В очередной раз отличилась Гудаута, где в этом году поставили необычную и стильную елку, в центре которой светящаяся &quot;ветвь&quot;. - Sputnik Абхазия
11/21
© Sputnik / Томас Тхайцук

В очередной раз отличилась Гудаута, где в этом году поставили необычную и стильную елку, в центре которой светящаяся "ветвь".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Местом притяжения жителей и гостей столицы в этом году стала площадь у елки.

Местом притяжения жителей и гостей столицы в этом году стала площадь у елки. - Sputnik Абхазия
12/21
© Sputnik / Томас Тхайцук

Местом притяжения жителей и гостей столицы в этом году стала площадь у елки.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Новогоднее дерево украсили игрушками и гирляндами и накрыли светящимся шатром.

Новогоднее дерево украсили игрушками и гирляндами и накрыли светящимся шатром. - Sputnik Абхазия
13/21
© Sputnik / Томас Тхайцук

Новогоднее дерево украсили игрушками и гирляндами и накрыли светящимся шатром.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Не оставили без украшения и территорию вокруг елки.

Не оставили без украшения и территорию вокруг елки. - Sputnik Абхазия
14/21
© Sputnik / Томас Тхайцук

Не оставили без украшения и территорию вокруг елки.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Вокруг елки традиционный новогодний базар, где жители и гости могут купить горячие напитки, а также подарки.

Вокруг елки традиционный новогодний базар, где жители и гости могут купить горячие напитки, а также подарки. - Sputnik Абхазия
15/21
© Sputnik / Томас Тхайцук

Вокруг елки традиционный новогодний базар, где жители и гости могут купить горячие напитки, а также подарки.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Вечером у елки можно встретить даже Деда Мороза и Снегурочку.

Вечером у елки можно встретить даже Деда Мороза и Снегурочку. - Sputnik Абхазия
16/21
© Sputnik / Томас Тхайцук

Вечером у елки можно встретить даже Деда Мороза и Снегурочку.

© Foto / Темир Курбанов

Много огня в этом году и в Ткуарчале. Елку, которую традиционно ставят на площади у Дома культуры, украсили гирляндами. А территорию вокруг новогоднего дерева светодиодными фигурами.

Много огня в этом году и в Ткуарчале. Елку, которую традиционно ставят на площади у Дома культуры, украсили гирляндами. А территорию вокруг новогоднего дерева светодиодными фигурами. - Sputnik Абхазия
17/21
© Foto / Темир Курбанов

Много огня в этом году и в Ткуарчале. Елку, которую традиционно ставят на площади у Дома культуры, украсили гирляндами. А территорию вокруг новогоднего дерева светодиодными фигурами.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Шатер из гирлянд в этом году - одно из главных украшений главных городских елок. Им украсили и елку в Очамчыре.

Шатер из гирлянд в этом году - одно из главных украшений главных городских елок. Им украсили и елку в Очамчыре. - Sputnik Абхазия
18/21
© Sputnik / Томас Тхайцук

Шатер из гирлянд в этом году - одно из главных украшений главных городских елок. Им украсили и елку в Очамчыре.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Традиционно в Очамчыре наряжают не одну елку. Еще одна новогодняя красавица радует жителей и гостей восточной столицы у администрации района.

Традиционно в Очамчыре наряжают не одну елку. Еще одна новогодняя красавица радует жителей и гостей восточной столицы у администрации района. - Sputnik Абхазия
19/21
© Sputnik / Томас Тхайцук

Традиционно в Очамчыре наряжают не одну елку. Еще одна новогодняя красавица радует жителей и гостей восточной столицы у администрации района.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Территорию вокруг главной елки в Очамчыре украсили светодиодными фигурами.

Территорию вокруг главной елки в Очамчыре украсили светодиодными фигурами. - Sputnik Абхазия
20/21
© Sputnik / Томас Тхайцук

Территорию вокруг главной елки в Очамчыре украсили светодиодными фигурами.

© Foto / Темир Курбанов

В Гале главную елку поставили на площади перед Домом культуры. Украсили новогоднее дерево гирляндами и большой светящейся звездой на макушке.

В Гале главную елку поставили на площади перед Домом культуры. Украсили новогоднее дерево гирляндами и большой светящейся звездой на макушке. - Sputnik Абхазия
21/21
© Foto / Темир Курбанов

В Гале главную елку поставили на площади перед Домом культуры. Украсили новогоднее дерево гирляндами и большой светящейся звездой на макушке.

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