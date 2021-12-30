https://sputnik-abkhazia.ru/20211230/sovet-fitnes-trenera-ablotiya-kak-mozhno-bystree-i-dalshe-bezhat-ot-novogodnego-stola--1036979965.html

Совет фитнес-тренера Аблотия: как можно быстрее и дальше бежать от новогоднего стола

Совет фитнес-тренера Аблотия: как можно быстрее и дальше бежать от новогоднего стола

Фитнес-тренер Тамаз Аблотия о культуре здоровой трапезы за новогодними застольями. 30.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-30T17:27+0300

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Аблотия Аблотия

Фитнес-тренер Тамаз Аблотия уже много лет занимается спортом, следит за здоровым питанием и помогает другим вести здоровый образ жизни. О том, как добиться хороших результатов, при этом не отказывая себе в любимых лакомствах, он знает не понаслышке. Своими советами о том, как не набрать лишние килограммы за длительные новогодние каникулы и можно ли минимизировать ущерб для фигуры, он поделился в эфире радио Sputnik Абхазия."Новый год как праздник у нас обычно длится 14 дней. И все эти 14 дней мы продолжаем есть. Две недели зажора очень тяжело перенести как физиологически, так и психологически. Поэтому если мы говорим про одну ночь, то испортить фигуру сложно, даже если очень сильно объесться, потому что у организма тоже есть свои лимиты запасания жира. Потому после новогодней ночи проснуться толстой довольно сложно. Самый главный совет – как можно быстрее и дальше бежать от новогоднего стола. Как только мы поели, отпраздновали, повеселились, затем уже найти себе какую-то активность", – посоветовал фитнес-тренер. О том, на какие блюда делать упор за новогодним столом, чтобы не бояться прибавки в весе, как правильно есть, чтобы оставаться в форме всегда, как сохранять здоровье, чтобы это было не просто тостом за столом, как правильно худеть, слушайте в аудиофайле.

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