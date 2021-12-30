https://sputnik-abkhazia.ru/20211230/turbaza-kalyagina-i-ampar-o-tursezone-2022-goda--1036966307.html
Турбаза: Калягина и Ампар о турсезоне 2021 года
Турбаза: Калягина и Ампар о турсезоне 2021 года
О том, каким выдался год для туристической сферы Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказали президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина и отельер Илона... 30.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-30T14:49+0300
2021-12-30T14:49+0300
2021-12-30T15:15+0300
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Турбаза: Калягина и Ампар
Турбаза: Калягина и Ампар
Как отметила Калягина, 2021 год для туристической сферы выдался насыщенным."Особенностью этого года стал большой турпоток. Он был таким не только потому, что многие страны закрыты и к нам поехали туристы, но еще и потому, что многие брони были перенесены с прошлого года, когда граница была закрыта. Многие вместо возврата турпутевок согласились приехать в следующем году. Еще одним нюансом стало то, что из-за закрытия границ перекрылся миграционный потом, в связи с чем и кадровый поток к нам тоже перекрылся", – рассказала Анна Калягина. Подробнее об итогах туристического года в Абхазии слушайте в аудиофайле.
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турбаза, аудио
Турбаза: Калягина и Ампар о турсезоне 2021 года
14:49 30.12.2021 (обновлено: 15:15 30.12.2021)
О том, каким выдался год для туристической сферы Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказали президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина и отельер Илона Ампар.
Как отметила Калягина, 2021 год для туристической сферы выдался насыщенным.
"Особенностью этого года стал большой турпоток. Он был таким не только потому, что многие страны закрыты и к нам поехали туристы, но еще и потому, что многие брони были перенесены с прошлого года, когда граница была закрыта. Многие вместо возврата турпутевок согласились приехать в следующем году. Еще одним нюансом стало то, что из-за закрытия границ перекрылся миграционный потом, в связи с чем и кадровый поток к нам тоже перекрылся", – рассказала Анна Калягина.
Подробнее об итогах туристического года в Абхазии слушайте в аудиофайле.