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Работа ковид-госпиталя в Белгородской области - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
Все о ситуации с коронавирусом в Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211231/bolee-80-novykh-sluchaev-covid-19-zaregistrirovano-v-abkhazii-1036988729.html
Более 80 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Абхазии
Более 80 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Абхазии
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 37867 человек. Зарегистрировано 557 летальных случаев. Выздоровели 30168... 31.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-31T00:04+0300
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ситуация с коронавирусом в абхазии
абхазия
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СУХУМ, 31 дек - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 83 человек из 445 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 75 пациентов, в тяжелом состоянии 34 человека, состояние здоровья 71 пациента – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 38 пациентов, 20 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 13, состояние здоровья 6 пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 8, 2 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 17 пациентов.
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абхазия, медицина, мировая пандемия коронавируса covid-19

Более 80 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Абхазии

00:04 31.12.2021 (обновлено: 00:12 31.12.2021)
© Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВ России разработан первый тест на выявление британского штамма COVID-19
В России разработан первый тест на выявление британского штамма COVID-19 - Sputnik Абхазия, 1920, 31.12.2021
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 37867 человек. Зарегистрировано 557 летальных случаев. Выздоровели 30168 человек.
СУХУМ, 31 дек - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 83 человек из 445 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 75 пациентов, в тяжелом состоянии 34 человека, состояние здоровья 71 пациента – средней степени тяжести.
© Sputnik / Леон Гуния COVID-19 в Абхазии
COVID-19 в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 31.12.2021
COVID-19 в Абхазии
© Sputnik / Леон Гуния
В Сухумской инфекционной больнице 38 пациентов, 20 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 13, состояние здоровья 6 пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 8, 2 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 17 пациентов.
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