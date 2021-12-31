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Более 80 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Абхазии

Более 80 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Абхазии

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 37867 человек. Зарегистрировано 557 летальных случаев. Выздоровели 30168... 31.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-31T00:04+0300

2021-12-31T00:04+0300

2021-12-31T00:12+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

абхазия

медицина

мировая пандемия коронавируса covid-19

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СУХУМ, 31 дек - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 83 человек из 445 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 75 пациентов, в тяжелом состоянии 34 человека, состояние здоровья 71 пациента – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 38 пациентов, 20 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 13, состояние здоровья 6 пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 8, 2 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 17 пациентов.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

абхазия, медицина, мировая пандемия коронавируса covid-19