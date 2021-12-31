https://sputnik-abkhazia.ru/20211231/chanba-rasskazala-kak-obkhitrit-mozg-i-ne-pereest-za-novogodnim-stolom--1036947147.html
Чанба рассказала, как обхитрить мозг и не переесть за новогодним столом
Чанба рассказала, как обхитрить мозг и не переесть за новогодним столом
Нутрициолог Алиса Чанба в эфире радио Sputnik поделилась советами о том, как вести себя за новогодним столом и что делать, если переел. 31.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-31T17:21+0300
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Чанба рассказала, как обхитрить мозг и не переесть за новогодним столом
Чанба рассказала, как обхитрить мозг и не переесть за новогодним столом
Собеседник Sputnik сказала, что переедание в новогодние праздники проблема, с которой сталкиваются многие. Чанба рассказала, как возможно контролировать свои порции."Мы должны контролировать порции, а чтобы их контролировать, я рекомендую обхитрить наш мозг и выбрать тарелки небольшого объема. Необходимо тщательно пережевывать еду. Когда вы жуете, вы посылаете в мозг сигналы, что скоро придет насыщение. Можно поставить возле себя овощи, зелень. Мы едим иногда не потому, что мы голодные, а потому что все едят, переедание за компанию", – отметила Чанба.Нутрициолог рассказала, чем опасна нагрузка на ЖКТ и что делать, если все же пришлось съесть лишнего."После обильных новогодних застолий обостряются все хронические истории. Вес очень легко набирается, а скинуть сложно. Качели переел-голодовка приводят к расстройству пищевого поведения, поэтому лучше не набирать и не переедать. Нужно, чтобы новогодний гастротур не отличался от привычного рациона", – сказала Чанба.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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Чанба рассказала, как обхитрить мозг и не переесть за новогодним столом
17:21 31.12.2021 (обновлено: 17:23 31.12.2021)
Нутрициолог Алиса Чанба в эфире радио Sputnik поделилась советами о том, как вести себя за новогодним столом и что делать, если переел.
Собеседник Sputnik сказала, что переедание в новогодние праздники проблема, с которой сталкиваются многие. Чанба рассказала, как возможно контролировать свои порции.
"Мы должны контролировать порции, а чтобы их контролировать, я рекомендую обхитрить наш мозг и выбрать тарелки небольшого объема. Необходимо тщательно пережевывать еду. Когда вы жуете, вы посылаете в мозг сигналы, что скоро придет насыщение. Можно поставить возле себя овощи, зелень. Мы едим иногда не потому, что мы голодные, а потому что все едят, переедание за компанию", – отметила Чанба.
Нутрициолог рассказала, чем опасна нагрузка на ЖКТ и что делать, если все же пришлось съесть лишнего.
"После обильных новогодних застолий обостряются все хронические истории. Вес очень легко набирается, а скинуть сложно. Качели переел-голодовка приводят к расстройству пищевого поведения, поэтому лучше не набирать и не переедать. Нужно, чтобы новогодний гастротур не отличался от привычного рациона", – сказала Чанба.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.