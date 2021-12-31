https://sputnik-abkhazia.ru/20211231/dopolnitelnoe-vremya-itogi-sportivnogo-goda-s-dzhano-tsurtsumiya--1036981272.html
Дополнительное время: итоги спортивного года с Джано Цурцумия
Дополнительное время: итоги спортивного года с Джано Цурцумия
2021 год для спортивной сферы Абхазии выдался насыщенным на яркие победы и события. 31.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-31T19:22+0300
2021-12-31T19:22+0300
2021-12-31T19:22+0300
радио
дополнительное время
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Дополнительное время: итоги спортивного года в Абхазии с Джано Цурцумия
Дополнительное время: итоги спортивного года в Абхазии с Джано Цурцумия
О том, в каких видах абхазские спортсмены заявили о себе в 2021 году, какими позитивными нововведениями он был наполнен, в радиоcтудии Sputnik Абхазия вспоминали ведущие программы "Дополнительное время" Алхас Манаргия и Лаша Когония с режиссером футбольных трансляций Джано Цурцумия. Слушайте аудиоподкаст.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
дополнительное время, аудио
Дополнительное время: итоги спортивного года с Джано Цурцумия
2021 год для спортивной сферы Абхазии выдался насыщенным на яркие победы и события.
О том, в каких видах абхазские спортсмены заявили о себе в 2021 году, какими позитивными нововведениями он был наполнен, в радиоcтудии Sputnik Абхазия вспоминали ведущие программы "Дополнительное время" Алхас Манаргия и Лаша Когония с режиссером футбольных трансляций Джано Цурцумия.