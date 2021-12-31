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Дополнительное время: итоги спортивного года с Джано Цурцумия
Дополнительное время: итоги спортивного года с Джано Цурцумия
2021 год для спортивной сферы Абхазии выдался насыщенным на яркие победы и события. 31.12.2021, Sputnik Абхазия
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Дополнительное время: итоги спортивного года в Абхазии с Джано Цурцумия
Дополнительное время: итоги спортивного года в Абхазии с Джано Цурцумия
О том, в каких видах абхазские спортсмены заявили о себе в 2021 году, какими позитивными нововведениями он был наполнен, в радиоcтудии Sputnik Абхазия вспоминали ведущие программы "Дополнительное время" Алхас Манаргия и Лаша Когония с режиссером футбольных трансляций Джано Цурцумия. Слушайте аудиоподкаст.
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дополнительное время, аудио

Дополнительное время: итоги спортивного года с Джано Цурцумия

19:22 31.12.2021
Радио
Дополнительное время: итоги спортивного года в Абхазии с Джано Цурцумия
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2021 год для спортивной сферы Абхазии выдался насыщенным на яркие победы и события.
О том, в каких видах абхазские спортсмены заявили о себе в 2021 году, какими позитивными нововведениями он был наполнен, в радиоcтудии Sputnik Абхазия вспоминали ведущие программы "Дополнительное время" Алхас Манаргия и Лаша Когония с режиссером футбольных трансляций Джано Цурцумия.
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