https://sputnik-abkhazia.ru/20211231/dopolnitelnoe-vremya-itogi-sportivnogo-goda-s-dzhano-tsurtsumiya--1036981272.html

Дополнительное время: итоги спортивного года с Джано Цурцумия

Дополнительное время: итоги спортивного года с Джано Цурцумия

2021 год для спортивной сферы Абхазии выдался насыщенным на яркие победы и события. 31.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-31T19:22+0300

2021-12-31T19:22+0300

2021-12-31T19:22+0300

радио

дополнительное время

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Дополнительное время: итоги спортивного года в Абхазии с Джано Цурцумия Дополнительное время: итоги спортивного года в Абхазии с Джано Цурцумия

О том, в каких видах абхазские спортсмены заявили о себе в 2021 году, какими позитивными нововведениями он был наполнен, в радиоcтудии Sputnik Абхазия вспоминали ведущие программы "Дополнительное время" Алхас Манаргия и Лаша Когония с режиссером футбольных трансляций Джано Цурцумия. Слушайте аудиоподкаст.

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2021

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

дополнительное время, аудио