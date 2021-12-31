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"Флешбэки" 2021-го: самые яркие события уходящего года по версии Sputnik
"Флешбэки" 2021-го: самые яркие события уходящего года по версии Sputnik
Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило фотоленту из наиболее ярких и значимых событий, произошедших в республике в 2021 году. 31.12.2021, Sputnik Абхазия
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2021-12-31T17:52+0300
в абхазии
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Уходящий 2021 год был не прост и полон разных событий, как приятных, так и не очень. В Абхазии продолжается пандемия коронавируса и на помощь местным медикам вновь пришли их российские коллеги.Минувшее лето преподнесло несколько "сюрпризов" в виде урагана и наводнений, в результате которых пострадала инфраструктура в городах и районах страны, а также стихия нанесла материальный ущерб домам местных жителей. По подсчетам правительства, общая сумма ущерба превысила 100 миллионов рублей.Ситуация в энергоснабжении республики весь год была напряженной. Из-за перегрузок, в большей степени, вызванных майнингом криптовалют, все еще выходит из строя оборудование, происходят аварии на линиях электропередач, а к концу года вовсе остановили работу ИнгурГЭС, так как уровень воды в водохранилище достиг критической отметки. Отменить график веерных отключений в стране удалось только после начала перетока электроэнергии из России в декабре.Конец года тоже оказался неспокойным. 21 декабря оппозиция вышла на несанкционированный митинг в Сухуме, который перерос в акцию протеста. По итогам митингующие приняли резолюцию, в которой выдвинули властям ряд требований.При всем этом в Абхазии за минувший год произошло немало позитивных событий. Например, в столице открыли фонтан, сняли первый абхазский сериал, в Гудауте прошел первый фестиваль кузнецов-оружейников, в Сухуме выступил Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева, состоялся сольный концерт Народной артистки Абхазии и России Хиблы Герзмава, страну посетил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, открылся Музей денег Абхазии.
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фото , мультимедиа, фото

"Флешбэки" 2021-го: самые яркие события уходящего года по версии Sputnik

17:45 31.12.2021 (обновлено: 17:52 31.12.2021)
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Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило фотоленту из наиболее ярких и значимых событий, произошедших в республике в 2021 году.
Уходящий 2021 год был не прост и полон разных событий, как приятных, так и не очень. В Абхазии продолжается пандемия коронавируса и на помощь местным медикам вновь пришли их российские коллеги.
Минувшее лето преподнесло несколько "сюрпризов" в виде урагана и наводнений, в результате которых пострадала инфраструктура в городах и районах страны, а также стихия нанесла материальный ущерб домам местных жителей. По подсчетам правительства, общая сумма ущерба превысила 100 миллионов рублей.
Ситуация в энергоснабжении республики весь год была напряженной. Из-за перегрузок, в большей степени, вызванных майнингом криптовалют, все еще выходит из строя оборудование, происходят аварии на линиях электропередач, а к концу года вовсе остановили работу ИнгурГЭС, так как уровень воды в водохранилище достиг критической отметки. Отменить график веерных отключений в стране удалось только после начала перетока электроэнергии из России в декабре.
Конец года тоже оказался неспокойным. 21 декабря оппозиция вышла на несанкционированный митинг в Сухуме, который перерос в акцию протеста. По итогам митингующие приняли резолюцию, в которой выдвинули властям ряд требований.
При всем этом в Абхазии за минувший год произошло немало позитивных событий. Например, в столице открыли фонтан, сняли первый абхазский сериал, в Гудауте прошел первый фестиваль кузнецов-оружейников, в Сухуме выступил Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева, состоялся сольный концерт Народной артистки Абхазии и России Хиблы Герзмава, страну посетил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, открылся Музей денег Абхазии.
© Sputnik / Томас Тхайцук

В мае уходящего года на площади имени второго президента Абхазии Сергея Багапш на набережной Сухума заработал фонтан. Объект может оказаться временным, если после его установки выявится победитель конкурса на создание памятника в честь Багапш, в проекте которого не предусмотрен фонтан.

В мае уходящего года на площади имени второго президента Абхазии Сергея Багапш на набережной Сухума заработал фонтан. Объект может оказаться временным, если после его установки выявится победитель конкурса на создание памятника в честь Багапш, в проекте которого не предусмотрен фонтан. - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук

В мае уходящего года на площади имени второго президента Абхазии Сергея Багапш на набережной Сухума заработал фонтан. Объект может оказаться временным, если после его установки выявится победитель конкурса на создание памятника в честь Багапш, в проекте которого не предусмотрен фонтан.

© Sputnik

В январе 2021 года в селе Бедиа ду произошел оползень, в результате которого обрушился участок автомобильной дороги, протяженностью 100 метров, пострадали дома и участки трех семей, которым пришлось покинуть свое жилье. Власти страны построили объездную дорогу к селу.

В январе 2021 года в селе Бедиа ду произошел оползень, в результате которого обрушился участок автомобильной дороги, протяженностью 100 метров, пострадали дома и участки трех семей, которым пришлось покинуть свое жилье. Власти страны построили объездную дорогу к селу. - Sputnik Абхазия
2/21
© Sputnik

В январе 2021 года в селе Бедиа ду произошел оползень, в результате которого обрушился участок автомобильной дороги, протяженностью 100 метров, пострадали дома и участки трех семей, которым пришлось покинуть свое жилье. Власти страны построили объездную дорогу к селу.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Съемки кино в Абхазии – явление нечастое, но всегда радостное. В минувшем году в республике приступили к съемкам драматического сериала с элементами комедии "Независимый". Лента состоит из девяти серий и пилотную серию показали в ноябре на культурной площадке "Гума". Продюсер и исполнитель главной роли сериала Тимур Тания. В сериале также снялись шеф-редактор Sputnik Абхазия Дмитрий Нездоровин, который сыграл российского посла и эпизодическую роль сыграл ведущий радио этого агентства Алхас Манаргия.

Съемки кино в Абхазии – явление нечастое, но всегда радостное. В минувшем году в республике приступили к съемкам драматического сериала с элементами комедии &quot;Независимый&quot;. Лента состоит из девяти серий и пилотную серию показали в ноябре на культурной площадке &quot;Гума&quot;. Продюсер и исполнитель главной роли сериала Тимур Тания. В сериале также снялись шеф-редактор Sputnik Абхазия Дмитрий Нездоровин, который сыграл российского посла и эпизодическую роль сыграл ведущий радио этого агентства Алхас Манаргия. - Sputnik Абхазия
3/21
© Sputnik / Томас Тхайцук

Съемки кино в Абхазии – явление нечастое, но всегда радостное. В минувшем году в республике приступили к съемкам драматического сериала с элементами комедии "Независимый". Лента состоит из девяти серий и пилотную серию показали в ноябре на культурной площадке "Гума". Продюсер и исполнитель главной роли сериала Тимур Тания. В сериале также снялись шеф-редактор Sputnik Абхазия Дмитрий Нездоровин, который сыграл российского посла и эпизодическую роль сыграл ведущий радио этого агентства Алхас Манаргия.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Весной был отремонтирован деривационный тоннель Ингурской ГЭС, которая питает электричеством всю Абхазию. С декабря республика получает переток электроэнергии из России из-за дефицита электричества.

Весной был отремонтирован деривационный тоннель Ингурской ГЭС, которая питает электричеством всю Абхазию. С декабря республика получает переток электроэнергии из России из-за дефицита электричества. - Sputnik Абхазия
4/21
© Sputnik / Томас Тхайцук

Весной был отремонтирован деривационный тоннель Ингурской ГЭС, которая питает электричеством всю Абхазию. С декабря республика получает переток электроэнергии из России из-за дефицита электричества.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Конноспортивные соревнования, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне, прошли в селе Кутол 1 мая. Они были первыми после начала пандемии коронавируса в Абхазии. В открытии скакового сезона 2021 года приняли участие две команды – из села Кутол и "Кодор" из Гулрыпшского района. Несколько жокеев приехали из Гудаутского района, чтобы выступить в заездах на дистанции.

Конноспортивные соревнования, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне, прошли в селе Кутол 1 мая. Они были первыми после начала пандемии коронавируса в Абхазии. В открытии скакового сезона 2021 года приняли участие две команды – из села Кутол и &quot;Кодор&quot; из Гулрыпшского района. Несколько жокеев приехали из Гудаутского района, чтобы выступить в заездах на дистанции. - Sputnik Абхазия
5/21
© Sputnik / Томас Тхайцук

Конноспортивные соревнования, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне, прошли в селе Кутол 1 мая. Они были первыми после начала пандемии коронавируса в Абхазии. В открытии скакового сезона 2021 года приняли участие две команды – из села Кутол и "Кодор" из Гулрыпшского района. Несколько жокеев приехали из Гудаутского района, чтобы выступить в заездах на дистанции.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Премьера спектакля "Солярис" по роману Станислава Лема прошла в РУСДРАМе в апреле 2021 года. В ней два исполнителя главной роли – действующий Крис Кельвин, в исполнении Эмиля Петрова и рефлексирующий Другой Крис, которого играет Саид Лазба. Также в спектакле два состава исполнительниц роли Хари – актрисы Мадлена Барциц и Ирина Делба.

Премьера спектакля &quot;Солярис&quot; по роману Станислава Лема прошла в РУСДРАМе в апреле 2021 года. В ней два исполнителя главной роли – действующий Крис Кельвин, в исполнении Эмиля Петрова и рефлексирующий Другой Крис, которого играет Саид Лазба. Также в спектакле два состава исполнительниц роли Хари – актрисы Мадлена Барциц и Ирина Делба. - Sputnik Абхазия
6/21
© Sputnik / Томас Тхайцук

Премьера спектакля "Солярис" по роману Станислава Лема прошла в РУСДРАМе в апреле 2021 года. В ней два исполнителя главной роли – действующий Крис Кельвин, в исполнении Эмиля Петрова и рефлексирующий Другой Крис, которого играет Саид Лазба. Также в спектакле два состава исполнительниц роли Хари – актрисы Мадлена Барциц и Ирина Делба.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Прошлым летом Абхазия оказалась под натиском стихии несколько раз. Ураганный ветер и наводнения нанесли ущерб инфраструктуре, бизнесу, частному сектору во всех районах республики.

Прошлым летом Абхазия оказалась под натиском стихии несколько раз. Ураганный ветер и наводнения нанесли ущерб инфраструктуре, бизнесу, частному сектору во всех районах республики. - Sputnik Абхазия
7/21
© Sputnik / Томас Тхайцук

Прошлым летом Абхазия оказалась под натиском стихии несколько раз. Ураганный ветер и наводнения нанесли ущерб инфраструктуре, бизнесу, частному сектору во всех районах республики.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В мае 2021 года в Абхазии произошло значимое культурное событие – в Сухуме выступил Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева. Артисты приехали с программой под названием "Танцы народов мира" – уникальным циклом хореографических произведений. Они выступили на сцене государственной филармонии.

В мае 2021 года в Абхазии произошло значимое культурное событие – в Сухуме выступил Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева. Артисты приехали с программой под названием &quot;Танцы народов мира&quot; – уникальным циклом хореографических произведений. Они выступили на сцене государственной филармонии. - Sputnik Абхазия
8/21
© Sputnik / Томас Тхайцук

В мае 2021 года в Абхазии произошло значимое культурное событие – в Сухуме выступил Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева. Артисты приехали с программой под названием "Танцы народов мира" – уникальным циклом хореографических произведений. Они выступили на сцене государственной филармонии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

С июля по август в "Маркульском городище" прошла третья по счету совместная абхазо-российская археологическая экспедиция. В ходе раскопок ученым удалось найти пять пифосов, которые будут переданы в Абхазский государственный музей для хранения.

С июля по август в &quot;Маркульском городище&quot; прошла третья по счету совместная абхазо-российская археологическая экспедиция. В ходе раскопок ученым удалось найти пять пифосов, которые будут переданы в Абхазский государственный музей для хранения. - Sputnik Абхазия
9/21
© Sputnik / Томас Тхайцук

С июля по август в "Маркульском городище" прошла третья по счету совместная абхазо-российская археологическая экспедиция. В ходе раскопок ученым удалось найти пять пифосов, которые будут переданы в Абхазский государственный музей для хранения.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В мае в Абхазском государственном молодежном театре состоялась премьера спектакля молодежного тетра "В день Пасхи". Постановка посвящена автору сценария, известному абхазскому режиссеру театра, кино и телевидения, заслуженному деятелю искусств Абхазии Михаилу Мархолиа.

В мае в Абхазском государственном молодежном театре состоялась премьера спектакля молодежного тетра &quot;В день Пасхи&quot;. Постановка посвящена автору сценария, известному абхазскому режиссеру театра, кино и телевидения, заслуженному деятелю искусств Абхазии Михаилу Мархолиа. - Sputnik Абхазия
10/21
© Sputnik / Томас Тхайцук

В мае в Абхазском государственном молодежном театре состоялась премьера спектакля молодежного тетра "В день Пасхи". Постановка посвящена автору сценария, известному абхазскому режиссеру театра, кино и телевидения, заслуженному деятелю искусств Абхазии Михаилу Мархолиа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В преддверии Дня Победы и Независимости Абхазии республику посетил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Он встретил с абхазским коллегой Асланом Бжания, принял участи в торжественных и памятных мероприятиях, посвященных Дню освобождения Сухума и Дню Победы.

В преддверии Дня Победы и Независимости Абхазии республику посетил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Он встретил с абхазским коллегой Асланом Бжания, принял участи в торжественных и памятных мероприятиях, посвященных Дню освобождения Сухума и Дню Победы. - Sputnik Абхазия
11/21
© Sputnik / Томас Тхайцук

В преддверии Дня Победы и Независимости Абхазии республику посетил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Он встретил с абхазским коллегой Асланом Бжания, принял участи в торжественных и памятных мероприятиях, посвященных Дню освобождения Сухума и Дню Победы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Сольный концерт Народной артистки России и Абхазии Хиблы Герзмава состоялся в Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера 8 октября. Концерт прошел в рамках XIX Международного фестиваля "Хибла Герзмава приглашает...". Артистка исполнила 16 композиций, среди которых были романсы и оперные партии под аккомпанемент концертмейстера, Заслуженной артистки Абхазии Екатерины Ганелиной.

Сольный концерт Народной артистки России и Абхазии Хиблы Герзмава состоялся в Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера 8 октября. Концерт прошел в рамках XIX Международного фестиваля &quot;Хибла Герзмава приглашает...&quot;. Артистка исполнила 16 композиций, среди которых были романсы и оперные партии под аккомпанемент концертмейстера, Заслуженной артистки Абхазии Екатерины Ганелиной. - Sputnik Абхазия
12/21
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сольный концерт Народной артистки России и Абхазии Хиблы Герзмава состоялся в Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера 8 октября. Концерт прошел в рамках XIX Международного фестиваля "Хибла Герзмава приглашает...". Артистка исполнила 16 композиций, среди которых были романсы и оперные партии под аккомпанемент концертмейстера, Заслуженной артистки Абхазии Екатерины Ганелиной.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В декабре на стадионе "Динамо" в Сухуме прошел финальный матч первого Международного турнира по футболу "Система Cup 2021". В главном матче встретились гудаутская "Рица" и донецкий "Гвардеец". Основное время матча завершилось вничью 2:2, поэтому, победитель определялся в серии послематчевых пенальти. С одиннадцатиметровой отметки футболисты "Гвардейца" били успешнее, игроки "Рицы" уступили со счетом 3:4.

В декабре на стадионе &quot;Динамо&quot; в Сухуме прошел финальный матч первого Международного турнира по футболу &quot;Система Cup 2021&quot;. В главном матче встретились гудаутская &quot;Рица&quot; и донецкий &quot;Гвардеец&quot;. Основное время матча завершилось вничью 2:2, поэтому, победитель определялся в серии послематчевых пенальти. С одиннадцатиметровой отметки футболисты &quot;Гвардейца&quot; били успешнее, игроки &quot;Рицы&quot; уступили со счетом 3:4. - Sputnik Абхазия
13/21
© Sputnik / Томас Тхайцук

В декабре на стадионе "Динамо" в Сухуме прошел финальный матч первого Международного турнира по футболу "Система Cup 2021". В главном матче встретились гудаутская "Рица" и донецкий "Гвардеец". Основное время матча завершилось вничью 2:2, поэтому, победитель определялся в серии послематчевых пенальти. С одиннадцатиметровой отметки футболисты "Гвардейца" били успешнее, игроки "Рицы" уступили со счетом 3:4.

© Sputnik / Марианна Кубрава

В мае 2021 года Банк Абхазии открыл Музей денег в Сухуме, приурочив это событие ко Дню рождения первого президента республики Владислава Ардзинба. В музее представлены монеты, относящиеся к различным периодам истории Абхазии, среди которых есть византийские монеты, арабского халифата, Османской империи, Российской империи. Всего представлено около пятисот экспонатов.

В мае 2021 года Банк Абхазии открыл Музей денег в Сухуме, приурочив это событие ко Дню рождения первого президента республики Владислава Ардзинба. В музее представлены монеты, относящиеся к различным периодам истории Абхазии, среди которых есть византийские монеты, арабского халифата, Османской империи, Российской империи. Всего представлено около пятисот экспонатов. - Sputnik Абхазия
14/21
© Sputnik / Марианна Кубрава

В мае 2021 года Банк Абхазии открыл Музей денег в Сухуме, приурочив это событие ко Дню рождения первого президента республики Владислава Ардзинба. В музее представлены монеты, относящиеся к различным периодам истории Абхазии, среди которых есть византийские монеты, арабского халифата, Османской империи, Российской империи. Всего представлено около пятисот экспонатов.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Первый фестиваль кузнецов-оружейников "Аихамца" прошел в этнографическом парке "Апсны" в конце сентября. В нем участовало около 20 мастеров из Абхазии и России. Среди гостей кузнецы и металлурги из Якутии, Бреста, Белгорода и Майкопа. За три дня события они изготовили и представили гостям фестиваля свои работы, среди которых были абхазские ножи, сабли, наконечники стрел, кинжалы. Самым значимым элементом "Аихамца" стала обработка железной руды, которую добыли в горах Абхазии.

Первый фестиваль кузнецов-оружейников &quot;Аихамца&quot; прошел в этнографическом парке &quot;Апсны&quot; в конце сентября. В нем участовало около 20 мастеров из Абхазии и России. Среди гостей кузнецы и металлурги из Якутии, Бреста, Белгорода и Майкопа. За три дня события они изготовили и представили гостям фестиваля свои работы, среди которых были абхазские ножи, сабли, наконечники стрел, кинжалы. Самым значимым элементом &quot;Аихамца&quot; стала обработка железной руды, которую добыли в горах Абхазии. - Sputnik Абхазия
15/21
© Sputnik / Томас Тхайцук

Первый фестиваль кузнецов-оружейников "Аихамца" прошел в этнографическом парке "Апсны" в конце сентября. В нем участовало около 20 мастеров из Абхазии и России. Среди гостей кузнецы и металлурги из Якутии, Бреста, Белгорода и Майкопа. За три дня события они изготовили и представили гостям фестиваля свои работы, среди которых были абхазские ножи, сабли, наконечники стрел, кинжалы. Самым значимым элементом "Аихамца" стала обработка железной руды, которую добыли в горах Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В конце августа группа исследователей обнаружила уникальную находку в городище Гюэнос - свинцовый саркофаг, относящийся к V-VI векам нашей эры. Внутри саркофага они обнаружили скелет мужчины. Кем был этот человек, что его похоронили с такими почестями, ученые пока не выяснили.

В конце августа группа исследователей обнаружила уникальную находку в городище Гюэнос - свинцовый саркофаг, относящийся к V-VI векам нашей эры. Внутри саркофага они обнаружили скелет мужчины. Кем был этот человек, что его похоронили с такими почестями, ученые пока не выяснили. - Sputnik Абхазия
16/21
© Sputnik / Томас Тхайцук

В конце августа группа исследователей обнаружила уникальную находку в городище Гюэнос - свинцовый саркофаг, относящийся к V-VI векам нашей эры. Внутри саркофага они обнаружили скелет мужчины. Кем был этот человек, что его похоронили с такими почестями, ученые пока не выяснили.

© Sputnik / Марианна Кубрава

В середине августа в Сухуме был развернут мобильный госпиталь Министерства обороны России для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Медики проработали в республике до 16 декабря и за это время стационарно вылечили 649 жителей страны, порядка двух тысяч человек получили квалифицированную медпомощь.

В середине августа в Сухуме был развернут мобильный госпиталь Министерства обороны России для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Медики проработали в республике до 16 декабря и за это время стационарно вылечили 649 жителей страны, порядка двух тысяч человек получили квалифицированную медпомощь. - Sputnik Абхазия
17/21
© Sputnik / Марианна Кубрава

В середине августа в Сухуме был развернут мобильный госпиталь Министерства обороны России для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Медики проработали в республике до 16 декабря и за это время стационарно вылечили 649 жителей страны, порядка двух тысяч человек получили квалифицированную медпомощь.

© Sputnik / Марианна Кубрава

В результате стихийных бедствий в Абхазии страна понесла ущерб в размере более 100 миллионов рублей. В августе обильные осадки снова выпали в Сухуме и вызвали потоп в некоторых частях столицы, на улице Чанба пришлось эвакуировать людей из частных домов.

В результате стихийных бедствий в Абхазии страна понесла ущерб в размере более 100 миллионов рублей. В августе обильные осадки снова выпали в Сухуме и вызвали потоп в некоторых частях столицы, на улице Чанба пришлось эвакуировать людей из частных домов. - Sputnik Абхазия
18/21
© Sputnik / Марианна Кубрава

В результате стихийных бедствий в Абхазии страна понесла ущерб в размере более 100 миллионов рублей. В августе обильные осадки снова выпали в Сухуме и вызвали потоп в некоторых частях столицы, на улице Чанба пришлось эвакуировать людей из частных домов.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В сентябре в Абхазии в двадцать третий раз прошли соревнования ветеранов парашютного спорта Советского Союза, ветеранов боевых действий и парашютистов авиационных ведомств России. В них приняли участие порядка пятидесяти человек из Белоруссии, Казахстана, России и абхазская команда, которую представлял, созданный два года назад, экстрим-клуб "Skycom".

В сентябре в Абхазии в двадцать третий раз прошли соревнования ветеранов парашютного спорта Советского Союза, ветеранов боевых действий и парашютистов авиационных ведомств России. В них приняли участие порядка пятидесяти человек из Белоруссии, Казахстана, России и абхазская команда, которую представлял, созданный два года назад, экстрим-клуб &quot;Skycom&quot;. - Sputnik Абхазия
19/21
© Sputnik / Томас Тхайцук

В сентябре в Абхазии в двадцать третий раз прошли соревнования ветеранов парашютного спорта Советского Союза, ветеранов боевых действий и парашютистов авиационных ведомств России. В них приняли участие порядка пятидесяти человек из Белоруссии, Казахстана, России и абхазская команда, которую представлял, созданный два года назад, экстрим-клуб "Skycom".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Несанкционированный митинг оппозиции состоялся в Сухуме 21 декабря, митинг к вечеру перерос в акцию протеста. По итогам была принята резолюция, в которой митингующие выдвинули властям ряд требований.

Несанкционированный митинг оппозиции состоялся в Сухуме 21 декабря, митинг к вечеру перерос в акцию протеста. По итогам была принята резолюция, в которой митингующие выдвинули властям ряд требований. - Sputnik Абхазия
20/21
© Sputnik / Томас Тхайцук

Несанкционированный митинг оппозиции состоялся в Сухуме 21 декабря, митинг к вечеру перерос в акцию протеста. По итогам была принята резолюция, в которой митингующие выдвинули властям ряд требований.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В преддверии Нового года на побережье Абхазии выпал первый снег. Толщина снежного покрова достигла нескольких сантиметров.

В преддверии Нового года на побережье Абхазии выпал первый снег. Толщина снежного покрова достигла нескольких сантиметров. - Sputnik Абхазия
21/21
© Sputnik / Томас Тхайцук

В преддверии Нового года на побережье Абхазии выпал первый снег. Толщина снежного покрова достигла нескольких сантиметров.

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19:50Мэр Сухума поздравил жителей столицы с Новым годом
19:22Дополнительное время: итоги спортивного года с Джано Цурцумия
18:44Путин поручил провести Год культурного наследия народов России в 2022 году
18:152022 год: истории, в которых Россия поставит точку
17:45"Флешбэки" 2021-го: самые яркие события уходящего года по версии Sputnik
17:21Чанба рассказала, как обхитрить мозг и не переесть за новогодним столом
16:41Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам
16:20Метеорологи рассказали о погоде в Абхазии на первую неделю января
15:37В Сочи приехал сказочный поезд с Дедом Морозом из Великого Устюга
14:48Не шампанское, а игристое: абхазский напиток на Новый год
14:22Кондитер Агумава: сладости могут и должны быть полезными
13:23В ожидании волшебства: новогоднее настроение в Абхазии
13:10Первая леди Абхазии поздравила учеников Очамчырских школ с Новым годом
12:30Энергокризис, протесты и продолжение эпидемии: что произошло в 2021 году
11:35"В чем сила, брат?": поиск ответа на непростой вопрос сына
11:00Лавров: Россия примет меры, если США не ответят на идею о гарантиях безопасности
10:22Модельер-дизайнер: год Тигра не этично встречать в коже и анималистических принтах
09:55Опасности "геополитизации" и поиск системных решений: главные итоги 2021 года
09:21До 700 купонов выделили сухумским детям на питание в фудкортах у главной елки
08:45"Важное действо": в Кремле раскрыли содержание разговора Путина с Байденом