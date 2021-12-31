"Флешбэки" 2021-го: самые яркие события уходящего года по версии Sputnik
В мае уходящего года на площади имени второго президента Абхазии Сергея Багапш на набережной Сухума заработал фонтан. Объект может оказаться временным, если после его установки выявится победитель конкурса на создание памятника в честь Багапш, в проекте которого не предусмотрен фонтан.
В мае уходящего года на площади имени второго президента Абхазии Сергея Багапш на набережной Сухума заработал фонтан. Объект может оказаться временным, если после его установки выявится победитель конкурса на создание памятника в честь Багапш, в проекте которого не предусмотрен фонтан.
В январе 2021 года в селе Бедиа ду произошел оползень, в результате которого обрушился участок автомобильной дороги, протяженностью 100 метров, пострадали дома и участки трех семей, которым пришлось покинуть свое жилье. Власти страны построили объездную дорогу к селу.
В январе 2021 года в селе Бедиа ду произошел оползень, в результате которого обрушился участок автомобильной дороги, протяженностью 100 метров, пострадали дома и участки трех семей, которым пришлось покинуть свое жилье. Власти страны построили объездную дорогу к селу.
Съемки кино в Абхазии – явление нечастое, но всегда радостное. В минувшем году в республике приступили к съемкам драматического сериала с элементами комедии "Независимый". Лента состоит из девяти серий и пилотную серию показали в ноябре на культурной площадке "Гума". Продюсер и исполнитель главной роли сериала Тимур Тания. В сериале также снялись шеф-редактор Sputnik Абхазия Дмитрий Нездоровин, который сыграл российского посла и эпизодическую роль сыграл ведущий радио этого агентства Алхас Манаргия.
Съемки кино в Абхазии – явление нечастое, но всегда радостное. В минувшем году в республике приступили к съемкам драматического сериала с элементами комедии "Независимый". Лента состоит из девяти серий и пилотную серию показали в ноябре на культурной площадке "Гума". Продюсер и исполнитель главной роли сериала Тимур Тания. В сериале также снялись шеф-редактор Sputnik Абхазия Дмитрий Нездоровин, который сыграл российского посла и эпизодическую роль сыграл ведущий радио этого агентства Алхас Манаргия.
Весной был отремонтирован деривационный тоннель Ингурской ГЭС, которая питает электричеством всю Абхазию. С декабря республика получает переток электроэнергии из России из-за дефицита электричества.
Весной был отремонтирован деривационный тоннель Ингурской ГЭС, которая питает электричеством всю Абхазию. С декабря республика получает переток электроэнергии из России из-за дефицита электричества.
Конноспортивные соревнования, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне, прошли в селе Кутол 1 мая. Они были первыми после начала пандемии коронавируса в Абхазии. В открытии скакового сезона 2021 года приняли участие две команды – из села Кутол и "Кодор" из Гулрыпшского района. Несколько жокеев приехали из Гудаутского района, чтобы выступить в заездах на дистанции.
Конноспортивные соревнования, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне, прошли в селе Кутол 1 мая. Они были первыми после начала пандемии коронавируса в Абхазии. В открытии скакового сезона 2021 года приняли участие две команды – из села Кутол и "Кодор" из Гулрыпшского района. Несколько жокеев приехали из Гудаутского района, чтобы выступить в заездах на дистанции.
Премьера спектакля "Солярис" по роману Станислава Лема прошла в РУСДРАМе в апреле 2021 года. В ней два исполнителя главной роли – действующий Крис Кельвин, в исполнении Эмиля Петрова и рефлексирующий Другой Крис, которого играет Саид Лазба. Также в спектакле два состава исполнительниц роли Хари – актрисы Мадлена Барциц и Ирина Делба.
Премьера спектакля "Солярис" по роману Станислава Лема прошла в РУСДРАМе в апреле 2021 года. В ней два исполнителя главной роли – действующий Крис Кельвин, в исполнении Эмиля Петрова и рефлексирующий Другой Крис, которого играет Саид Лазба. Также в спектакле два состава исполнительниц роли Хари – актрисы Мадлена Барциц и Ирина Делба.
Прошлым летом Абхазия оказалась под натиском стихии несколько раз. Ураганный ветер и наводнения нанесли ущерб инфраструктуре, бизнесу, частному сектору во всех районах республики.
Прошлым летом Абхазия оказалась под натиском стихии несколько раз. Ураганный ветер и наводнения нанесли ущерб инфраструктуре, бизнесу, частному сектору во всех районах республики.
В мае 2021 года в Абхазии произошло значимое культурное событие – в Сухуме выступил Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева. Артисты приехали с программой под названием "Танцы народов мира" – уникальным циклом хореографических произведений. Они выступили на сцене государственной филармонии.
В мае 2021 года в Абхазии произошло значимое культурное событие – в Сухуме выступил Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева. Артисты приехали с программой под названием "Танцы народов мира" – уникальным циклом хореографических произведений. Они выступили на сцене государственной филармонии.
С июля по август в "Маркульском городище" прошла третья по счету совместная абхазо-российская археологическая экспедиция. В ходе раскопок ученым удалось найти пять пифосов, которые будут переданы в Абхазский государственный музей для хранения.
С июля по август в "Маркульском городище" прошла третья по счету совместная абхазо-российская археологическая экспедиция. В ходе раскопок ученым удалось найти пять пифосов, которые будут переданы в Абхазский государственный музей для хранения.
В мае в Абхазском государственном молодежном театре состоялась премьера спектакля молодежного тетра "В день Пасхи". Постановка посвящена автору сценария, известному абхазскому режиссеру театра, кино и телевидения, заслуженному деятелю искусств Абхазии Михаилу Мархолиа.
В мае в Абхазском государственном молодежном театре состоялась премьера спектакля молодежного тетра "В день Пасхи". Постановка посвящена автору сценария, известному абхазскому режиссеру театра, кино и телевидения, заслуженному деятелю искусств Абхазии Михаилу Мархолиа.
В преддверии Дня Победы и Независимости Абхазии республику посетил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Он встретил с абхазским коллегой Асланом Бжания, принял участи в торжественных и памятных мероприятиях, посвященных Дню освобождения Сухума и Дню Победы.
В преддверии Дня Победы и Независимости Абхазии республику посетил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Он встретил с абхазским коллегой Асланом Бжания, принял участи в торжественных и памятных мероприятиях, посвященных Дню освобождения Сухума и Дню Победы.
Сольный концерт Народной артистки России и Абхазии Хиблы Герзмава состоялся в Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера 8 октября. Концерт прошел в рамках XIX Международного фестиваля "Хибла Герзмава приглашает...". Артистка исполнила 16 композиций, среди которых были романсы и оперные партии под аккомпанемент концертмейстера, Заслуженной артистки Абхазии Екатерины Ганелиной.
Сольный концерт Народной артистки России и Абхазии Хиблы Герзмава состоялся в Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера 8 октября. Концерт прошел в рамках XIX Международного фестиваля "Хибла Герзмава приглашает...". Артистка исполнила 16 композиций, среди которых были романсы и оперные партии под аккомпанемент концертмейстера, Заслуженной артистки Абхазии Екатерины Ганелиной.
В декабре на стадионе "Динамо" в Сухуме прошел финальный матч первого Международного турнира по футболу "Система Cup 2021". В главном матче встретились гудаутская "Рица" и донецкий "Гвардеец". Основное время матча завершилось вничью 2:2, поэтому, победитель определялся в серии послематчевых пенальти. С одиннадцатиметровой отметки футболисты "Гвардейца" били успешнее, игроки "Рицы" уступили со счетом 3:4.
В декабре на стадионе "Динамо" в Сухуме прошел финальный матч первого Международного турнира по футболу "Система Cup 2021". В главном матче встретились гудаутская "Рица" и донецкий "Гвардеец". Основное время матча завершилось вничью 2:2, поэтому, победитель определялся в серии послематчевых пенальти. С одиннадцатиметровой отметки футболисты "Гвардейца" били успешнее, игроки "Рицы" уступили со счетом 3:4.
В мае 2021 года Банк Абхазии открыл Музей денег в Сухуме, приурочив это событие ко Дню рождения первого президента республики Владислава Ардзинба. В музее представлены монеты, относящиеся к различным периодам истории Абхазии, среди которых есть византийские монеты, арабского халифата, Османской империи, Российской империи. Всего представлено около пятисот экспонатов.
В мае 2021 года Банк Абхазии открыл Музей денег в Сухуме, приурочив это событие ко Дню рождения первого президента республики Владислава Ардзинба. В музее представлены монеты, относящиеся к различным периодам истории Абхазии, среди которых есть византийские монеты, арабского халифата, Османской империи, Российской империи. Всего представлено около пятисот экспонатов.
Первый фестиваль кузнецов-оружейников "Аихамца" прошел в этнографическом парке "Апсны" в конце сентября. В нем участовало около 20 мастеров из Абхазии и России. Среди гостей кузнецы и металлурги из Якутии, Бреста, Белгорода и Майкопа. За три дня события они изготовили и представили гостям фестиваля свои работы, среди которых были абхазские ножи, сабли, наконечники стрел, кинжалы. Самым значимым элементом "Аихамца" стала обработка железной руды, которую добыли в горах Абхазии.
Первый фестиваль кузнецов-оружейников "Аихамца" прошел в этнографическом парке "Апсны" в конце сентября. В нем участовало около 20 мастеров из Абхазии и России. Среди гостей кузнецы и металлурги из Якутии, Бреста, Белгорода и Майкопа. За три дня события они изготовили и представили гостям фестиваля свои работы, среди которых были абхазские ножи, сабли, наконечники стрел, кинжалы. Самым значимым элементом "Аихамца" стала обработка железной руды, которую добыли в горах Абхазии.
В конце августа группа исследователей обнаружила уникальную находку в городище Гюэнос - свинцовый саркофаг, относящийся к V-VI векам нашей эры. Внутри саркофага они обнаружили скелет мужчины. Кем был этот человек, что его похоронили с такими почестями, ученые пока не выяснили.
В конце августа группа исследователей обнаружила уникальную находку в городище Гюэнос - свинцовый саркофаг, относящийся к V-VI векам нашей эры. Внутри саркофага они обнаружили скелет мужчины. Кем был этот человек, что его похоронили с такими почестями, ученые пока не выяснили.
В середине августа в Сухуме был развернут мобильный госпиталь Министерства обороны России для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Медики проработали в республике до 16 декабря и за это время стационарно вылечили 649 жителей страны, порядка двух тысяч человек получили квалифицированную медпомощь.
В середине августа в Сухуме был развернут мобильный госпиталь Министерства обороны России для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Медики проработали в республике до 16 декабря и за это время стационарно вылечили 649 жителей страны, порядка двух тысяч человек получили квалифицированную медпомощь.
В результате стихийных бедствий в Абхазии страна понесла ущерб в размере более 100 миллионов рублей. В августе обильные осадки снова выпали в Сухуме и вызвали потоп в некоторых частях столицы, на улице Чанба пришлось эвакуировать людей из частных домов.
В результате стихийных бедствий в Абхазии страна понесла ущерб в размере более 100 миллионов рублей. В августе обильные осадки снова выпали в Сухуме и вызвали потоп в некоторых частях столицы, на улице Чанба пришлось эвакуировать людей из частных домов.
В сентябре в Абхазии в двадцать третий раз прошли соревнования ветеранов парашютного спорта Советского Союза, ветеранов боевых действий и парашютистов авиационных ведомств России. В них приняли участие порядка пятидесяти человек из Белоруссии, Казахстана, России и абхазская команда, которую представлял, созданный два года назад, экстрим-клуб "Skycom".
В сентябре в Абхазии в двадцать третий раз прошли соревнования ветеранов парашютного спорта Советского Союза, ветеранов боевых действий и парашютистов авиационных ведомств России. В них приняли участие порядка пятидесяти человек из Белоруссии, Казахстана, России и абхазская команда, которую представлял, созданный два года назад, экстрим-клуб "Skycom".
Несанкционированный митинг оппозиции состоялся в Сухуме 21 декабря, митинг к вечеру перерос в акцию протеста. По итогам была принята резолюция, в которой митингующие выдвинули властям ряд требований.
Несанкционированный митинг оппозиции состоялся в Сухуме 21 декабря, митинг к вечеру перерос в акцию протеста. По итогам была принята резолюция, в которой митингующие выдвинули властям ряд требований.
В преддверии Нового года на побережье Абхазии выпал первый снег. Толщина снежного покрова достигла нескольких сантиметров.
В преддверии Нового года на побережье Абхазии выпал первый снег. Толщина снежного покрова достигла нескольких сантиметров.