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"Флешбэки" 2021-го: самые яркие события уходящего года по версии Sputnik

"Флешбэки" 2021-го: самые яркие события уходящего года по версии Sputnik

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило фотоленту из наиболее ярких и значимых событий, произошедших в республике в 2021 году. 31.12.2021, Sputnik Абхазия

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в абхазии

фото

мультимедиа

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Уходящий 2021 год был не прост и полон разных событий, как приятных, так и не очень. В Абхазии продолжается пандемия коронавируса и на помощь местным медикам вновь пришли их российские коллеги.Минувшее лето преподнесло несколько "сюрпризов" в виде урагана и наводнений, в результате которых пострадала инфраструктура в городах и районах страны, а также стихия нанесла материальный ущерб домам местных жителей. По подсчетам правительства, общая сумма ущерба превысила 100 миллионов рублей.Ситуация в энергоснабжении республики весь год была напряженной. Из-за перегрузок, в большей степени, вызванных майнингом криптовалют, все еще выходит из строя оборудование, происходят аварии на линиях электропередач, а к концу года вовсе остановили работу ИнгурГЭС, так как уровень воды в водохранилище достиг критической отметки. Отменить график веерных отключений в стране удалось только после начала перетока электроэнергии из России в декабре.Конец года тоже оказался неспокойным. 21 декабря оппозиция вышла на несанкционированный митинг в Сухуме, который перерос в акцию протеста. По итогам митингующие приняли резолюцию, в которой выдвинули властям ряд требований.При всем этом в Абхазии за минувший год произошло немало позитивных событий. Например, в столице открыли фонтан, сняли первый абхазский сериал, в Гудауте прошел первый фестиваль кузнецов-оружейников, в Сухуме выступил Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева, состоялся сольный концерт Народной артистки Абхазии и России Хиблы Герзмава, страну посетил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, открылся Музей денег Абхазии.

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