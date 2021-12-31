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Модельер-дизайнер: год Тигра не этично встречать в коже и анималистических принтах
Модельер-дизайнер: год Тигра не этично встречать в коже и анималистических принтах
Модельер-дизайнер Сырма Шинкуба в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала, какие цветовые оттенки в нарядах предпочитает год тигра. 31.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-31T10:22+0300
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Год Тигра не рекомендуется встречать в анималистических принтах, так как это неэтично по отношению к тигру, советует модельер. "Больше нужно склоняться к экокоже, к экоматериалам. Как ни странно, этот год встречается в пайетках, в блестках , в ярких радужных обработках. Тигр требует к себе яркости. Встречают год в золоте. К основной палитре цветов добавляются холодные цвета. Все оттенки зеленого с нами переходят на следующий год, добавляется синий - очень модный и активный будет синий цвет. Поменьше красного и огненного", - рассказала Шинкуба. Подробности слушайте в аудиофайле.
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Модельер-дизайнер: год Тигра не этично встречать в коже и анималистических принтах
10:22 31.12.2021 (обновлено: 10:23 31.12.2021)
Модельер-дизайнер Сырма Шинкуба в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала, какие цветовые оттенки в нарядах предпочитает год тигра.
Год Тигра не рекомендуется встречать в анималистических принтах, так как это неэтично по отношению к тигру, советует модельер.
"Больше нужно склоняться к экокоже, к экоматериалам. Как ни странно, этот год встречается в пайетках, в блестках , в ярких радужных обработках. Тигр требует к себе яркости. Встречают год в золоте. К основной палитре цветов добавляются холодные цвета. Все оттенки зеленого с нами переходят на следующий год, добавляется синий - очень модный и активный будет синий цвет. Поменьше красного и огненного", - рассказала Шинкуба.
Подробности слушайте в аудиофайле.