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Путин поручил провести Год культурного наследия народов России в 2022 году
Путин поручил провести Год культурного наследия народов России в 2022 году
СУХУМ, 31 дек - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Года культурного наследия народов России для сохранения традиций... 31.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 31 дек - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Года культурного наследия народов России для сохранения традиций, памятников истории и этнокультурного многообразия, сообщает РИА Новости.Также, согласно указу, глава государства постановил образовать организационный комитет, которому предстоит утвердить план основных мероприятий.На большой пресс-конференции Путин заявил, что поддержка культуры и традиций народов многонациональной Российской Федерации - один из приоритетов власти.
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Путин поручил провести Год культурного наследия народов России в 2022 году

18:44 31.12.2021
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СУХУМ, 31 дек - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Года культурного наследия народов России для сохранения традиций, памятников истории и этнокультурного многообразия, сообщает РИА Новости.
"Провести в 2022 году в Российской Федерации Год культурного наследия народов России", - говорится в документе.
Также, согласно указу, глава государства постановил образовать организационный комитет, которому предстоит утвердить план основных мероприятий.
На большой пресс-конференции Путин заявил, что поддержка культуры и традиций народов многонациональной Российской Федерации - один из приоритетов власти.
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