https://sputnik-abkhazia.ru/20211231/putin-poruchil-provesti-god-kulturnogo-naslediya-narodov-rossii-v-2022-godu-1036995176.html

Путин поручил провести Год культурного наследия народов России в 2022 году

Путин поручил провести Год культурного наследия народов России в 2022 году

СУХУМ, 31 дек - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Года культурного наследия народов России для сохранения традиций... 31.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-31T18:44+0300

2021-12-31T18:44+0300

2021-12-31T18:44+0300

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россия

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СУХУМ, 31 дек - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Года культурного наследия народов России для сохранения традиций, памятников истории и этнокультурного многообразия, сообщает РИА Новости.Также, согласно указу, глава государства постановил образовать организационный комитет, которому предстоит утвердить план основных мероприятий.На большой пресс-конференции Путин заявил, что поддержка культуры и традиций народов многонациональной Российской Федерации - один из приоритетов власти.

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новости, россия