https://sputnik-abkhazia.ru/20211231/putin-poruchil-provesti-god-kulturnogo-naslediya-narodov-rossii-v-2022-godu-1036995176.html
Путин поручил провести Год культурного наследия народов России в 2022 году
Путин поручил провести Год культурного наследия народов России в 2022 году
СУХУМ, 31 дек - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Года культурного наследия народов России для сохранения традиций... 31.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-31T18:44+0300
2021-12-31T18:44+0300
2021-12-31T18:44+0300
новости
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101326/49/1013264968_0:281:5400:3319_1920x0_80_0_0_59cbde1384443609314eade3e84b28ea.jpg
СУХУМ, 31 дек - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Года культурного наследия народов России для сохранения традиций, памятников истории и этнокультурного многообразия, сообщает РИА Новости.Также, согласно указу, глава государства постановил образовать организационный комитет, которому предстоит утвердить план основных мероприятий.На большой пресс-конференции Путин заявил, что поддержка культуры и традиций народов многонациональной Российской Федерации - один из приоритетов власти.
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101326/49/1013264968_300:0:5100:3600_1920x0_80_0_0_475b7edfa15c2dda01b6b59f0d1228d1.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, россия
Путин поручил провести Год культурного наследия народов России в 2022 году
СУХУМ, 31 дек - Sputnik.
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Года культурного наследия народов России для сохранения традиций, памятников истории и этнокультурного многообразия, сообщает РИА Новости
.
"Провести в 2022 году в Российской Федерации Год культурного наследия народов России", - говорится в документе.
Также, согласно указу, глава государства постановил образовать организационный комитет, которому предстоит утвердить план основных мероприятий.
На большой пресс-конференции Путин заявил, что поддержка культуры и традиций народов многонациональной Российской Федерации - один из приоритетов власти.