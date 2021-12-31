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В Сочи приехал сказочный поезд с Дедом Морозом из Великого Устюга

В Сочи приехал сказочный поезд с Дедом Морозом из Великого Устюга

СУХУМ, 31 дек - Sputnik. В Сочи приехал сказочный новогодний поезд Деда Мороза из Великого Устюга, сообщает Сочи Онлайн. 31.12.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 31 дек - Sputnik. В Сочи приехал сказочный новогодний поезд Деда Мороза из Великого Устюга, сообщает Сочи Онлайн.Состав прибыл рано утром 31 декабря на станцию Имеретинский курорт, а к вечеру он отправится на Роза Хутор, где и встретит новый 2022 год.Сказочный поезд отправился из Великого Устюга 5 декабря. Путешествие по 36 городам России продлится 41 день и завершится после новогодних каникул. После Сочи состав побывает в Воронеже, Туле, Москве, Петербурге, Петрозаводске, Архангельске, Вологде, после чего вернется в пункт отправления.Во всех городах, где сделает остановку "Поезд Деда Мороза", посетителям вокзалов показывают развлекательную праздничную программу с участием артистов и аниматоров.

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