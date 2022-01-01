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Ахсалба о погоде на первую половину января: баловать как декабрь не будет
Ахсалба о погоде на первую половину января: баловать как декабрь не будет
Начальник гидрометеорологического и экологического мониторинга Института экологии АНА Асида Ахсалба в эфире радио Sputnik рассказала, какая погода ожидается в... 01.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-01T10:15+0300
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Асида Ахсалба
Асида Ахсалба
Январь нас не будет баловать, как декабрь, уже с первых чисел пойдут дожди, а те, кто запланировал поездки в предгорную часть республики, должны проявить особую бдительность, отметила собеседник Sputnik."Первая декада января у нас практически будет очень дождливой, с сильным понижением температуры. Первого у нас дождь, второго погода сильно изменится, добавится порывистый ветер, порядка до 25-26 метров в секунду, это достаточно сильный ветер, поэтому население должно проявить бдительность", - сказала Ахсалба.Подробнее о том, каким будет январь в Абхазии, можно узнать в аудиофайле.
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Ахсалба о погоде на первую половину января: баловать как декабрь не будет
10:15 01.01.2022 (обновлено: 10:16 01.01.2022)
Начальник гидрометеорологического и экологического мониторинга Института экологии АНА Асида Ахсалба в эфире радио Sputnik рассказала, какая погода ожидается в Абхазии в первую половину января.
Январь нас не будет баловать, как декабрь, уже с первых чисел пойдут дожди, а те, кто запланировал поездки в предгорную часть республики, должны проявить особую бдительность, отметила собеседник Sputnik.
"Первая декада января у нас практически будет очень дождливой, с сильным понижением температуры. Первого у нас дождь, второго погода сильно изменится, добавится порывистый ветер, порядка до 25-26 метров в секунду, это достаточно сильный ветер, поэтому население должно проявить бдительность", - сказала Ахсалба.
Подробнее о том, каким будет январь в Абхазии, можно узнать в аудиофайле.