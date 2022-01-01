https://sputnik-abkhazia.ru/20220101/akhsalba-o-pogode-na-pervuyu-polovinu-yanvarya-balovat-kak-dekabr-ne-budet--1036978627.html

Ахсалба о погоде на первую половину января: баловать как декабрь не будет

Ахсалба о погоде на первую половину января: баловать как декабрь не будет

Начальник гидрометеорологического и экологического мониторинга Института экологии АНА Асида Ахсалба в эфире радио Sputnik рассказала, какая погода ожидается в... 01.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-01T10:15+0300

2022-01-01T10:15+0300

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Асида Ахсалба Асида Ахсалба

Январь нас не будет баловать, как декабрь, уже с первых чисел пойдут дожди, а те, кто запланировал поездки в предгорную часть республики, должны проявить особую бдительность, отметила собеседник Sputnik."Первая декада января у нас практически будет очень дождливой, с сильным понижением температуры. Первого у нас дождь, второго погода сильно изменится, добавится порывистый ветер, порядка до 25-26 метров в секунду, это достаточно сильный ветер, поэтому население должно проявить бдительность", - сказала Ахсалба.Подробнее о том, каким будет январь в Абхазии, можно узнать в аудиофайле.

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