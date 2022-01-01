https://sputnik-abkhazia.ru/20220101/muzykanty-shanava-i-tarba-rasskazali-kak-pandemiya-povliyala-na-ikh-tvorchestvo---1036977544.html

Музыканты Шанава и Тарба рассказали, как пандемия повлияла на их творчество

Музыканты Шанава и Тарба рассказали, как пандемия повлияла на их творчество

О том, каким выдался 2021 год для абхазских артистов, какие надежды связывают с наступившим, и как пандемия повлияла на их творчество, в эфире радио Sputnik... 01.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-01T12:21+0300

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Музыканты Шанава и Тарба Музыканты Шанава и Тарба

Гости Sputnik подвели тоги прошедшего года, вспомнили о ярких событиях, рассказали, как обычно проводят праздник артисты и об атмосфере, царящей у главной елки в столице в новогодние дни."Комитет по делам молодежи Сухума обратился еще летом к нам и просил проводить музыкальные посиделки у главной ели, чтобы было непринужденно, чтобы люди могли проходить и слушать музыку. У нас очень творческая молодежь, о которых даже не знают и даже не подозревают, которые и инструментом владеют и голоса прекрасные. Столько детей выпускаются из учреждений культуры и им некуда идти, площадок нет. Люди хотят творить, а, получается, негде. Летом не получилось организовать площадки, а сейчас - смогли. Холодно, мерзли, руки скрючило, наиграла всего не того, но люди уходить не хотели. Они соскучились по развлекательным мероприятиям. Только разрешат, и мы сразу ринемся проводить концерты и будут теплые посиделки. Мы все время в ожидании чего-то, это очень тяжело. Профессионал готовится и выдает, а потом готовится еще к чему-то. В этом и есть развитие, сейчас приходится копить свои ресурсы и идет эмоциональное выгорание", - сказала Шанава.По словам Софии Тарба в Абхазии много творческих людей, и все поддерживают друг друга. Многие нашли выход и стали выкладывать свои песни и стихи, и нас как будто в интернете стало больше, заметила Тарба.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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