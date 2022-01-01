https://sputnik-abkhazia.ru/20220101/tysyachi-ogney-kak-vstretili-novyy-god-v-gorodakh-mira-1037002165.html

Тысячи огней: как встретили Новый год в городах мира

Тысячи огней: как встретили Новый год в городах мира

Жители разных стран отметили наступление 2022-го года. 01.01.2022, Sputnik Абхазия

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Жители разных стран отметили наступление 2022-го года. Новогодний салют в Сухуме запустили на площади Свободы рядом с главной елкой Абхазии.В России в новогоднюю ночь главный салют запустили на Большом Москворецком мосту.Как встретили начало года в других городах мира - смотрите в видео.

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