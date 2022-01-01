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Тысячи огней: как встретили Новый год в городах мира
Тысячи огней: как встретили Новый год в городах мира
Жители разных стран отметили наступление 2022-го года. 01.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-01T17:10+0300
2022-01-01T17:10+0300
2022-01-01T17:10+0300
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Жители разных стран отметили наступление 2022-го года. Новогодний салют в Сухуме запустили на площади Свободы рядом с главной елкой Абхазии.В России в новогоднюю ночь главный салют запустили на Большом Москворецком мосту.Как встретили начало года в других городах мира - смотрите в видео.
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в мире, видео, мультимедиа, видео
Тысячи огней: как встретили Новый год в городах мира
Жители разных стран отметили наступление 2022-го года.
Новогодний салют в Сухуме запустили на площади Свободы рядом с главной елкой Абхазии.
В России в новогоднюю ночь главный салют запустили на Большом Москворецком мосту.
Как встретили начало года в других городах мира - смотрите в видео.