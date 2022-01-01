https://sputnik-abkhazia.ru/20220101/ukraina-zakryla-dostup-rossiyskim-sudam-v-svoi-vnutrennie-vody-1036996663.html

Украина закрыла доступ российским судам в свои внутренние воды

Украина закрыла доступ российским судам в свои внутренние воды

К внутренним речным водным путям на Украине относятся такие реки, как Днестр, Дунай, Днепр и другие. 01.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-01T09:46+0300

2022-01-01T09:46+0300

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СУХУМ, 1 янв - Sputnik. Украина закрыла свои порты для России, закон об этом вступил в силу с 1 января 2022 года, пишет РИА Новости.Согласно тексту документа, корабли под флагом "государства-агрессора" (так на Украине называют Россию – прим.) отныне не могут перевозить пассажиров и грузы в международных рейсах между речными портами. Аналогичная мера введена в отношении каботажных грузовых рейсов во внутренних водах страны.Кроме того, закон вводит запрет на регистрацию в Государственном судовом реестре Украины плавсредств, которыми владеют граждане России.Российско-украинские отношения ухудшились из-за вооруженного конфликта в Донбассе. Киев обвиняет Москву во вмешательстве во внутренние дела, а в январе 2015 года объявили ее "страной-агрессором". Запад поддержал Украину и ввел санкции против России.В Кремле неоднократно подчеркивали, что страна не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в преодолении Киевом политического и экономического кризиса.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211231/2022-god-istorii-v-kotorykh-rossiya-postavit-tochku-1036994826.html

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