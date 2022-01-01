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Украина закрыла доступ российским судам в свои внутренние воды
Украина закрыла доступ российским судам в свои внутренние воды
К внутренним речным водным путям на Украине относятся такие реки, как Днестр, Дунай, Днепр и другие. 01.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-01T09:46+0300
2022-01-01T10:06+0300
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СУХУМ, 1 янв - Sputnik. Украина закрыла свои порты для России, закон об этом вступил в силу с 1 января 2022 года, пишет РИА Новости.Согласно тексту документа, корабли под флагом "государства-агрессора" (так на Украине называют Россию – прим.) отныне не могут перевозить пассажиров и грузы в международных рейсах между речными портами. Аналогичная мера введена в отношении каботажных грузовых рейсов во внутренних водах страны.Кроме того, закон вводит запрет на регистрацию в Государственном судовом реестре Украины плавсредств, которыми владеют граждане России.Российско-украинские отношения ухудшились из-за вооруженного конфликта в Донбассе. Киев обвиняет Москву во вмешательстве во внутренние дела, а в январе 2015 года объявили ее "страной-агрессором". Запад поддержал Украину и ввел санкции против России.В Кремле неоднократно подчеркивали, что страна не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в преодолении Киевом политического и экономического кризиса.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211231/2022-god-istorii-v-kotorykh-rossiya-postavit-tochku-1036994826.html
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Украина закрыла доступ российским судам в свои внутренние воды

09:46 01.01.2022 (обновлено: 10:06 01.01.2022)
© Sputnik / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГорода мира. Будапешт
Города мира. Будапешт - Sputnik Абхазия, 1920, 01.01.2022
© Sputnik / Алексей Даничев
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К внутренним речным водным путям на Украине относятся такие реки, как Днестр, Дунай, Днепр и другие.
СУХУМ, 1 янв - Sputnik. Украина закрыла свои порты для России, закон об этом вступил в силу с 1 января 2022 года, пишет РИА Новости.
Согласно тексту документа, корабли под флагом "государства-агрессора" (так на Украине называют Россию – прим.) отныне не могут перевозить пассажиров и грузы в международных рейсах между речными портами. Аналогичная мера введена в отношении каботажных грузовых рейсов во внутренних водах страны.
Кроме того, закон вводит запрет на регистрацию в Государственном судовом реестре Украины плавсредств, которыми владеют граждане России.
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Российско-украинские отношения ухудшились из-за вооруженного конфликта в Донбассе. Киев обвиняет Москву во вмешательстве во внутренние дела, а в январе 2015 года объявили ее "страной-агрессором". Запад поддержал Украину и ввел санкции против России.
В Кремле неоднократно подчеркивали, что страна не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в преодолении Киевом политического и экономического кризиса.
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