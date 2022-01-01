https://sputnik-abkhazia.ru/20220101/v-sochi-obyavili-shtormovoe-preduprezhdenie-iz-za-silnogo-snega-v-gorakh-1037001417.html

В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за сильного снега в горах

В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за сильного снега в горах

СУХУМ, 1 янв – Sputnik. Синоптики прогнозируют сильный снег в горах Сочи, из-за чего объявлено штормовое предупреждение, оно продлится до 2 января, сообщает... 01.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-01T16:40+0300

2022-01-01T16:40+0300

2022-01-01T16:40+0300

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СУХУМ, 1 янв – Sputnik. Синоптики прогнозируют сильный снег в горах Сочи, из-за чего объявлено штормовое предупреждение, оно продлится до 2 января, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю."По данным Краснодарского ЦГМС – филиал ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС": в период с 1 по 2 января 2022 года в горной зоне Сочи ожидается очень сильный снег", - говорится в сообщении.Спасатели также предупреждают о налипании мокрого снега и просят горожан обращать внимание на целостность воздушных линий электропроводов.

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