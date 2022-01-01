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В Японии придумали вакцину от COVID-19, дающую пожизненный иммунитет

В Японии придумали вакцину от COVID-19, дающую пожизненный иммунитет

По заявлению Всемирной организации здравоохранения, мир может победить пандемию коронавируса при достижении общего уровня вакцинации в 80 процентов. 01.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-01T10:50+0300

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СУХУМ, 1 янв – Sputnik. Японская фармацевтическая компания Nobelpharma может приступить в 2023 году к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса, которая могла бы дать пожизненную защиту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой наиздание Japan Times.Вакцину разрабатывает группа ученых из Токийского института медицинских наук под руководством почетного профессора Митинори Кохары. За основу была взята вакцина против оспы, разработанная еще в 18 веке в Великобритании и применяемая в Японии вплоть до 1976 года. Согласно задумке ученых, в рекомбинантный вирус осповакцины должен быть внедрен спайковый белок вируса SARS-CoV-2, вызывающий коронавирус.В ходе экспериментов на мышах ученые создали и применили вакцину на основании рекомбинантного вируса осповакцины и содержащую ген высокопатогенного птичьего гриппа. По итогам 20 месяцев особи, которым была введена вакцина, демонстрировали высокий уровень антител и выжили после введения им вируса птичьего гриппа. В то же время все непривитые мыши погибли. В статье отмечается, что 20 месяцев – это приблизительный период средней продолжительность жизни мыши."Характеристики этой вакцины показали, что она может способствовать выработке антител и давать пожизненный иммунитет. Одна доза вакцины сохраняет эффект на протяжении более 20 месяцев, ни одна другая вакцина не имеет схожего эффекта", - заявил Кохара в интервью газете.Кроме этого, прототип вакцины от коронавируса, испытанный на макаках-крабоедах, показал, что она защищает приматов от развития пневмонии, а уровень вируса в их легких был ниже того, что можно выявить стандартными методами даже спустя 7 дней после заражения.Теперь ориентировочно в 2023 году компания Nobelpharma Co намерена провести первую и вторую фазы клинических испытаний данной вакцины при участии от 150 до 200 волонтеров, в том числе переболевших и полностью вакцинированных другими препаратами. При этом ученый отметил, что для проведения третьей фазы испытаний необходимы серьезные финансовые инвестиции со стороны государства или же фармацевтических гигантов как внутри страны, так и за рубежом.Помимо иммунитета, сохраняющегося на протяжении жизни, другим большим преимуществом данной вакцины Кохара назвал способ ее хранения – препарат может храниться длительное время в сухом виде при комнатной температуре.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211204/uskolzaet-ot-immuniteta-uchenye-raskryli-svoystva-omikron-shtamma-covid-19--1036588713.html

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