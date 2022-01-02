Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920
Радио
https://sputnik-abkhazia.ru/20220102/barateliya-o-rabote-banka-abkhazii-v-2021-godu-rezultaty-vpechatlyayut---1036981119.html
Барателия о работе Банка Абхазии в 2021 году: результаты впечатляют
Барателия о работе Банка Абхазии в 2021 году: результаты впечатляют
2021 год стал в целом благоприятным для банковской сферы, сообщил в эфире радио Sputnik глава Банка Абхазии Беслан Барателия. 02.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-02T11:00+0300
2022-01-02T11:00+0300
радио
такие обстоятельства
экономика
абхазия
национальный банк абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/1e/1036980951_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_68129cc6fafd5a20c3428a273304ee68.jpg
Барателия
Барателия
Результаты 2021-го по сравнению с 2020-м годом впечатляют. Это он объясняет последствиями пандемии, сообщил Барателия. По итогам 2021 года, в Абхазию через банковские каналы поступило 45,8 миллиардов рублей. Это на 18,8 миллиардов рублей больше, чем в 2020 году. Приток денег увеличился почти на 70 %. Но вместе с тем увеличился и отток денег. Если в прошлом он составлял 25 миллиардов 400 миллионов рублей, то в этом году - 40 миллиардов 900 миллионов рублей.“То есть здесь тоже наблюдается рост на 61 процент. Соответственно можем говорить о сальдо. Если в прошлом году поступило 27 миллиардов и ушло из Абхазии 25,4 миллиарда, сальдо было положительным в 2,2 миллиарда рублей, то есть осталось больше денег, чем ушло. В этом году поступило 45,8 миллиардов и ушло более 40 миллиардов, соответственно мы говорим о сальдо в размере более 4,8 миллиарда рублей”, - отметил глава Нацбанка.Подробности в аудиофайле.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/1e/1036980951_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_a849dbbe005ba8aeb1fb16a378694acc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
такие обстоятельства, аудио, экономика, абхазия, национальный банк абхазии

Барателия о работе Банка Абхазии в 2021 году: результаты впечатляют

11:00 02.01.2022
Радио
Барателия
Подписаться на
2021 год стал в целом благоприятным для банковской сферы, сообщил в эфире радио Sputnik глава Банка Абхазии Беслан Барателия.
Результаты 2021-го по сравнению с 2020-м годом впечатляют. Это он объясняет последствиями пандемии, сообщил Барателия.
По итогам 2021 года, в Абхазию через банковские каналы поступило 45,8 миллиардов рублей. Это на 18,8 миллиардов рублей больше, чем в 2020 году. Приток денег увеличился почти на 70 %. Но вместе с тем увеличился и отток денег. Если в прошлом он составлял 25 миллиардов 400 миллионов рублей, то в этом году - 40 миллиардов 900 миллионов рублей.
“То есть здесь тоже наблюдается рост на 61 процент. Соответственно можем говорить о сальдо. Если в прошлом году поступило 27 миллиардов и ушло из Абхазии 25,4 миллиарда, сальдо было положительным в 2,2 миллиарда рублей, то есть осталось больше денег, чем ушло. В этом году поступило 45,8 миллиардов и ушло более 40 миллиардов, соответственно мы говорим о сальдо в размере более 4,8 миллиарда рублей”, - отметил глава Нацбанка.
Подробности в аудиофайле.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:00Барателия о работе Банка Абхазии в 2021 году: результаты впечатляют
10:20Шаткое положение: что будет с рублем в новом году
09:35Отметки в календаре: юбилейные события в Абхазии в 2022 году
08:45Часть Гудаутского района осталась без света
ВчераПутин подписал указ о награждении врачей и медработников за борьбу с COVID-19
ВчераВедущая радио Sputnik награждена медалью Минобороны "За поддержание мира в Абхазии"
ВчераКнижные новинки января: новый роман Памука, история для Netflix и цитаты из Гарри Поттера
ВчераВ Сочи объявили штормовое предупреждение из-за сильного снега в горах
ВчераНовогодняя пресса: о чем в советской Абхазии писали на праздник
ВчераМЧС Абхазии: новогодняя ночь прошла без эксцессов
ВчераШумно и весело: как прошла новогодняя ночь у главной елки Абхазии
ВчераСолидная дюжина: юбиляры Абхазии в 2022 году
ВчераМузыканты Шанава и Тарба рассказали, как пандемия повлияла на их творчество
ВчераУченый из Греции назвал дату окончания пандемии
ВчераВ новогоднюю ночь в Сухуме родилось четверо детей
ВчераВ Японии придумали вакцину от COVID-19, дающую пожизненный иммунитет
ВчераАхсалба о погоде на первую половину января: баловать как декабрь не будет
ВчераУкраина закрыла доступ российским судам в свои внутренние воды
ВчераМЧС России установило критерии для определения чрезвычайных ситуаций
ВчераАслан Бжания поздравил народ Абхазии с Новым годом