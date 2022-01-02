https://sputnik-abkhazia.ru/20220102/barateliya-o-rabote-banka-abkhazii-v-2021-godu-rezultaty-vpechatlyayut---1036981119.html

Барателия о работе Банка Абхазии в 2021 году: результаты впечатляют

Барателия о работе Банка Абхазии в 2021 году: результаты впечатляют

2021 год стал в целом благоприятным для банковской сферы, сообщил в эфире радио Sputnik глава Банка Абхазии Беслан Барателия. 02.01.2022, Sputnik Абхазия

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Барателия Барателия

Результаты 2021-го по сравнению с 2020-м годом впечатляют. Это он объясняет последствиями пандемии, сообщил Барателия. По итогам 2021 года, в Абхазию через банковские каналы поступило 45,8 миллиардов рублей. Это на 18,8 миллиардов рублей больше, чем в 2020 году. Приток денег увеличился почти на 70 %. Но вместе с тем увеличился и отток денег. Если в прошлом он составлял 25 миллиардов 400 миллионов рублей, то в этом году - 40 миллиардов 900 миллионов рублей.“То есть здесь тоже наблюдается рост на 61 процент. Соответственно можем говорить о сальдо. Если в прошлом году поступило 27 миллиардов и ушло из Абхазии 25,4 миллиарда, сальдо было положительным в 2,2 миллиарда рублей, то есть осталось больше денег, чем ушло. В этом году поступило 45,8 миллиардов и ушло более 40 миллиардов, соответственно мы говорим о сальдо в размере более 4,8 миллиарда рублей”, - отметил глава Нацбанка.Подробности в аудиофайле.

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