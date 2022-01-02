https://sputnik-abkhazia.ru/20220102/bumazhnye-pasporta-grazhdanina-rossii-budut-annulirovat-pri-poluchenii-elektronnykh-1037009377.html
Бумажные паспорта гражданина России будут аннулировать при получении электронных
Бумажные паспорта гражданина России будут аннулировать при получении электронных
Министерство внутренних дел России вместе с Минцифры и другими подразделениями работает над внедрением документа нового образца 02.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-02T18:50+0300
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СУХУМ, 2 янва - Sputnik. Бумажный паспорт гражданина России будут аннулировать после выдачи цифрового документа, сообщило МВД РФ в Twitter.В настоящее время идет работа над внедрением документа нового образца - пластиковой карты с электронным носителем информации.Как пояснял вице-премьер Дмитрий Чернышенко, на такую карту, у которой будет несколько степеней защиты от подделок, внесут персональные данные человека и его фотографию. По желанию в память чипа можно будет добавить и другую информацию — например, ИНН, СНИЛС или номер водительских прав.С начала 2023 года цифровые паспорта начнут выдавать в трех пилотных регионах — Москве, Подмосковье и Татарстане, использовать их можно будет в любой точке России.При этом, добавил вице-премьер, замена бумажного документа на смарт-карту будет происходить по желанию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210921/Abkhaziya-podgotovila-soglashenie-ob-oblegchennoy-protsedure-polucheniya-rossiyskogo-grazhdanstva-1033252761.html
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общество, россия, гражданство
Бумажные паспорта гражданина России будут аннулировать при получении электронных
Министерство внутренних дел России вместе с Минцифры и другими подразделениями работает над внедрением документа нового образца
СУХУМ, 2 янва - Sputnik.
Бумажный паспорт гражданина России будут аннулировать после выдачи цифрового документа, сообщило МВД РФ в Twitter
.
В настоящее время идет работа над внедрением документа нового образца - пластиковой карты с электронным носителем информации.
Как пояснял вице-премьер Дмитрий Чернышенко, на такую карту, у которой будет несколько степеней защиты от подделок, внесут персональные данные человека и его фотографию. По желанию в память чипа можно будет добавить и другую информацию — например, ИНН, СНИЛС или номер водительских прав.
Электронный документ будет иметь тот же юридический статус, что и нынешнее бумажное удостоверение личности.
С начала 2023 года цифровые паспорта начнут выдавать в трех пилотных регионах — Москве, Подмосковье и Татарстане, использовать их можно будет в любой точке России.
При этом, добавил вице-премьер, замена бумажного документа на смарт-карту будет происходить по желанию.