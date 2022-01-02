https://sputnik-abkhazia.ru/20220102/chast-gudautskogo-rayona-ostalas-bez-sveta-1037005268.html

Часть Гудаутского района осталась без света

Часть Гудаутского района осталась без света

К ночи 1 января из строя вышла высоковольтная линия "Мысра". 02.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-02T08:45+0300

2022-01-02T08:45+0300

2022-01-02T08:45+0300

в абхазии

гудаутский район

черноморэнерго

проблемы энергетической отрасли в абхазии

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СУХУМ, 2 янв - Sputnik. Без подачи электроэнергии с вечера 1 января остались абоненты подстанций "Мысра-тяга", "Гудаута-110" и "Лыхны". Об этом сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". Отмечается, что из строя вышла ВЛ-110 "Мысра".Энергетики планировали приступить к восстановительным работам с наступлением светлого времени суток.

гудаутский район

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

гудаутский район, черноморэнерго, проблемы энергетической отрасли в абхазии