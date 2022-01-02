https://sputnik-abkhazia.ru/20220102/chast-gudautskogo-rayona-ostalas-bez-sveta-1037005268.html
Часть Гудаутского района осталась без света
Часть Гудаутского района осталась без света
К ночи 1 января из строя вышла высоковольтная линия "Мысра". 02.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-02T08:45+0300
2022-01-02T08:45+0300
2022-01-02T08:45+0300
в абхазии
гудаутский район
черноморэнерго
проблемы энергетической отрасли в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/04/06/1032163678_0:135:2601:1598_1920x0_80_0_0_566dcbd260b5bdf0e194f6041bab3b7b.jpg
СУХУМ, 2 янв - Sputnik. Без подачи электроэнергии с вечера 1 января остались абоненты подстанций "Мысра-тяга", "Гудаута-110" и "Лыхны". Об этом сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". Отмечается, что из строя вышла ВЛ-110 "Мысра".Энергетики планировали приступить к восстановительным работам с наступлением светлого времени суток.
гудаутский район
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/04/06/1032163678_144:0:2455:1733_1920x0_80_0_0_707ed37a9dfcbb22beb7287e0ace90c9.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
гудаутский район, черноморэнерго, проблемы энергетической отрасли в абхазии
Часть Гудаутского района осталась без света
К ночи 1 января из строя вышла высоковольтная линия "Мысра".
СУХУМ, 2 янв - Sputnik.
Без подачи электроэнергии с вечера 1 января остались абоненты подстанций "Мысра-тяга", "Гудаута-110" и "Лыхны". Об этом сообщает
пресс-служба "Черноморэнерго".
Отмечается, что из строя вышла ВЛ-110 "Мысра".
Поиски места аварии были затруднены темным временем суток и неблагоприятными погодными условиями.
Энергетики планировали приступить к восстановительным работам с наступлением светлого времени суток.