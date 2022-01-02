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Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20220102/chast-gudautskogo-rayona-ostalas-bez-sveta-1037005268.html
Часть Гудаутского района осталась без света
Часть Гудаутского района осталась без света
К ночи 1 января из строя вышла высоковольтная линия "Мысра". 02.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-02T08:45+0300
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в абхазии
гудаутский район
черноморэнерго
проблемы энергетической отрасли в абхазии
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СУХУМ, 2 янв - Sputnik. Без подачи электроэнергии с вечера 1 января остались абоненты подстанций "Мысра-тяга", "Гудаута-110" и "Лыхны". Об этом сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". Отмечается, что из строя вышла ВЛ-110 "Мысра".Энергетики планировали приступить к восстановительным работам с наступлением светлого времени суток.
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гудаутский район, черноморэнерго, проблемы энергетической отрасли в абхазии

Часть Гудаутского района осталась без света

08:45 02.01.2022
© Sputnik / Томас ТхайцукЭлектропровода
Электропровода - Sputnik Абхазия, 1920, 02.01.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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К ночи 1 января из строя вышла высоковольтная линия "Мысра".
СУХУМ, 2 янв - Sputnik. Без подачи электроэнергии с вечера 1 января остались абоненты подстанций "Мысра-тяга", "Гудаута-110" и "Лыхны". Об этом сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
Отмечается, что из строя вышла ВЛ-110 "Мысра".
Поиски места аварии были затруднены темным временем суток и неблагоприятными погодными условиями.
Энергетики планировали приступить к восстановительным работам с наступлением светлого времени суток.
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