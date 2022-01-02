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Энергоснабжение в части Гудаутского района восстановлено
Энергоснабжение в части Гудаутского района восстановлено
Без подачи электроэнергии с вечера 1 января оставались абоненты подстанций "Мысра-тяга", "Гудаута-110" и "Лыхны". 02.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-02T14:12+0300
2022-01-02T14:12+0300
2022-01-02T14:12+0300
в абхазии
гудаутский район
черноморэнерго
проблемы энергетической отрасли в абхазии
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СУХУМ, 2 янв - Sputnik. Энергоснабжение в обесточенной ранее части Гудаутского района полностью восстановлено, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". Энергетикам удалось ликвидировать аварию на высоковольтной линии "Мысра", из-за которой без электричества с вечера 1 января оставались абоненты подстанций "Мысра-тяга", "Гудаута-110" и "Лыхны".
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гудаутский район, черноморэнерго, проблемы энергетической отрасли в абхазии
Энергоснабжение в части Гудаутского района восстановлено
Без подачи электроэнергии с вечера 1 января оставались абоненты подстанций "Мысра-тяга", "Гудаута-110" и "Лыхны".
СУХУМ, 2 янв - Sputnik. Энергоснабжение в обесточенной ранее части Гудаутского района полностью восстановлено, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
Энергетикам удалось ликвидировать аварию на высоковольтной линии "Мысра", из-за которой без электричества с вечера 1 января оставались абоненты подстанций "Мысра-тяга", "Гудаута-110" и "Лыхны".