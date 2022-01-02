https://sputnik-abkhazia.ru/20220102/energosnabzhenie-v-chasti-gudautskogo-rayona-vosstanovleno-1037007292.html

Энергоснабжение в части Гудаутского района восстановлено

Энергоснабжение в части Гудаутского района восстановлено

Без подачи электроэнергии с вечера 1 января оставались абоненты подстанций "Мысра-тяга", "Гудаута-110" и "Лыхны". 02.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-02T14:12+0300

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2022-01-02T14:12+0300

в абхазии

гудаутский район

черноморэнерго

проблемы энергетической отрасли в абхазии

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СУХУМ, 2 янв - Sputnik. Энергоснабжение в обесточенной ранее части Гудаутского района полностью восстановлено, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". Энергетикам удалось ликвидировать аварию на высоковольтной линии "Мысра", из-за которой без электричества с вечера 1 января оставались абоненты подстанций "Мысра-тяга", "Гудаута-110" и "Лыхны".

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

гудаутский район, черноморэнерго, проблемы энергетической отрасли в абхазии