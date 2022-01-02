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Килинкаров: будут ли протесты в январе-феврале в Одессе и Киеве, уйдет ли Зеленский
Килинкаров: будут ли протесты в январе-феврале в Одессе и Киеве, уйдет ли Зеленский
Будут ли массовые протесты в украинских городах из-за отключения электроэнергии и завышенных тарифов в первые месяцы нового года? Чего ожидать жителям Донбасса... 02.01.2022, Sputnik Абхазия
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Сможет ли Зеленский удержать власть в стране? Чем закончится противостояние России и США?На эти и ряд других вопросов для "Sputnik на русском" ответил политический эксперт, народный депутат Украины 5-7 созывов Спиридон Килинкаров.
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Килинкаров: будут ли протесты в январе-феврале в Одессе и Киеве, уйдет ли Зеленский

13:40 02.01.2022 (обновлено: 13:50 02.01.2022)
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Будут ли массовые протесты в украинских городах из-за отключения электроэнергии и завышенных тарифов в первые месяцы нового года? Чего ожидать жителям Донбасса от 2022-го года: мира или войны?
Сможет ли Зеленский удержать власть в стране? Чем закончится противостояние России и США?
На эти и ряд других вопросов для "Sputnik на русском" ответил политический эксперт, народный депутат Украины 5-7 созывов Спиридон Килинкаров.
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