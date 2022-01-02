https://sputnik-abkhazia.ru/20220102/kilinkarov-budut-li-protesty-v-yanvare-fevrale-v-odesse-i-kieve-uydet-li-zelenskiy-1037007097.html

Килинкаров: будут ли протесты в январе-феврале в Одессе и Киеве, уйдет ли Зеленский

Килинкаров: будут ли протесты в январе-феврале в Одессе и Киеве, уйдет ли Зеленский

Будут ли массовые протесты в украинских городах из-за отключения электроэнергии и завышенных тарифов в первые месяцы нового года? Чего ожидать жителям Донбасса... 02.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-02T13:40+0300

2022-01-02T13:40+0300

2022-01-02T13:50+0300

политика

видео

украина

россия

мультимедиа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/02/1037006053_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_55b711a3cb4e438a66dd657395041245.jpg

Сможет ли Зеленский удержать власть в стране? Чем закончится противостояние России и США?На эти и ряд других вопросов для "Sputnik на русском" ответил политический эксперт, народный депутат Украины 5-7 созывов Спиридон Килинкаров.

украина

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, видео, украина, россия, мультимедиа, видео