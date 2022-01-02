https://sputnik-abkhazia.ru/20220102/narodnaya-militsiya-lnr-zayavila-o-styagivanii-vsu-vooruzheniy-k-zanyatoy-imi-shkole-v-donbasse-1037008269.html
Народная милиция ЛНР заявила о стягивании ВСУ вооружений к занятой ими школе в Донбассе
Народная милиция ЛНР заявила о стягивании ВСУ вооружений к занятой ими школе в Донбассе
Украинские боевики-националисты 27 декабря захватили школу села Валуйское у линии соприкосновения в Донбассе. 02.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-02T16:40+0300
2022-01-02T16:40+0300
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СУХУМ, 2 янв - Sputnik. Украинская армия оборудует огневые позиции в школе села Валуйское у линии соприкосновения в Донбассе, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ивана Филипоненко."За прошедшие сутки в поселковой школе этого населенного пункта, захваченной украинскими боевиками-националистами 27 декабря, продолжилось развертывание штаба тактического подразделения националистов и оборудование в учебных классах огневых позиций", — заявил Филипоненко.По его данным, около здания фиксируют много машин с вооруженными людьми, аппаратурой артиллерийской разведки, "наблюдения и целеуказания, а также радиостанциями"."Использование Киевом здания общеобразовательной школы в селе Валуйское для развертывания штаба боевого подразделения и полевого пункта управления огнем украинской артиллерии является грубейшим нарушением соглашения о прекращении огня и вопиющим нарушением международного гуманитарного права", — заключил Филипоненко.В Донбассе с лета 2020 года действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они включают в себя полный запрет на ведение огня, размещение вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещено оборудовать позиций и использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения.
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политика, в мире, украина, донбасс
Народная милиция ЛНР заявила о стягивании ВСУ вооружений к занятой ими школе в Донбассе
16:40 02.01.2022 (обновлено: 16:42 02.01.2022)
Украинские боевики-националисты 27 декабря захватили школу села Валуйское у линии соприкосновения в Донбассе.
СУХУМ, 2 янв - Sputnik. Украинская армия оборудует огневые позиции в школе села Валуйское у линии соприкосновения в Донбассе, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ивана Филипоненко.
"За прошедшие сутки в поселковой школе этого населенного пункта, захваченной украинскими боевиками-националистами 27 декабря, продолжилось развертывание штаба тактического подразделения националистов и оборудование в учебных классах огневых позиций", — заявил Филипоненко.
По его данным, около здания фиксируют много машин с вооруженными людьми, аппаратурой артиллерийской разведки, "наблюдения и целеуказания, а также радиостанциями".
"Использование Киевом здания общеобразовательной школы в селе Валуйское для развертывания штаба боевого подразделения и полевого пункта управления огнем украинской артиллерии является грубейшим нарушением соглашения о прекращении огня и вопиющим нарушением международного гуманитарного права", — заключил Филипоненко.
В Донбассе с лета 2020 года действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они включают в себя полный запрет на ведение огня, размещение вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещено оборудовать позиций и использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения.