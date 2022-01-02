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https://sputnik-abkhazia.ru/20220102/opasneyshiy-asteroid-podletit-k-zemle-v-2029-godu-1037006498.html
Опаснейший астероид подлетит к Земле в 2029 году
Опаснейший астероид подлетит к Земле в 2029 году
Диаметр астероида почти 400 метров, вес около 30 тонн. 02.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-02T12:50+0300
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СУХУМ, 2 янв - Sputnik. Опаснейший астероид Апофис весной 2029 года очень близко подлетит к Земле, на расстояние орбит геостационарных спутников, такой прогноз сделали во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций России.Специалисты отмечают, что энергия, высвободившаяся при возможном столкновении астероида c поверхностью Земли, составит 1717 мегатонн. Это в 30 раз больше энергии, выделившейся при взрыве самой мощной в мире советской термоядерной бомбы, испытанной в 1961 году.Сила землетрясения в радиусе 10 километров от места падения может достигнуть 6,5 балла по шкале Рихтера, скорость ветра окажется не менее 790 метров в секунду, говорится в прогнозе. На Земле известно порядка 120 очень крупных астероидных кратеров, в России самый крупный из них — Попигайская котловина на севере Сибирской платформы. Размеры внутреннего кратера составляют 75 километров, внешнего — 100 километров; катастрофа произошла примерно 36 миллионов лет назад.Падением одного крупного метеорита некоторые ученые объясняют массовое исчезновение живых организмов (около 250 миллионов лет назад). Другой метеорит, по гипотезе Луиса Альвареса, привел к вымиранию динозавров.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210305/Ataka-iz-kosmosa-stolknetsya-li-Zemlya-s-priblizhayuschimsya-asteroidom-Apofis-1031953243.html
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в мире, наука, космос, астероиды

Опаснейший астероид подлетит к Земле в 2029 году

12:50 02.01.2022
© AFP 2021 / SPACEXВид на планету Земля
Вид на планету Земля - Sputnik Абхазия, 1920, 02.01.2022
© AFP 2021 / SPACEX
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Диаметр астероида почти 400 метров, вес около 30 тонн.
СУХУМ, 2 янв - Sputnik. Опаснейший астероид Апофис весной 2029 года очень близко подлетит к Земле, на расстояние орбит геостационарных спутников, такой прогноз сделали во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций России.
Согласно прогнозу, это случится спустя сутки после Дня космонавтики – 13 апреля 2029 года.
Специалисты отмечают, что энергия, высвободившаяся при возможном столкновении астероида c поверхностью Земли, составит 1717 мегатонн. Это в 30 раз больше энергии, выделившейся при взрыве самой мощной в мире советской термоядерной бомбы, испытанной в 1961 году.
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Сила землетрясения в радиусе 10 километров от места падения может достигнуть 6,5 балла по шкале Рихтера, скорость ветра окажется не менее 790 метров в секунду, говорится в прогнозе.
К крупным космическим объектам относятся астероиды, диаметр которых составляет более километра.
На Земле известно порядка 120 очень крупных астероидных кратеров, в России самый крупный из них — Попигайская котловина на севере Сибирской платформы. Размеры внутреннего кратера составляют 75 километров, внешнего — 100 километров; катастрофа произошла примерно 36 миллионов лет назад.

Падением одного крупного метеорита некоторые ученые объясняют массовое исчезновение живых организмов (около 250 миллионов лет назад). Другой метеорит, по гипотезе Луиса Альвареса, привел к вымиранию динозавров.
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