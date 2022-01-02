https://sputnik-abkhazia.ru/20220102/opasneyshiy-asteroid-podletit-k-zemle-v-2029-godu-1037006498.html

Опаснейший астероид подлетит к Земле в 2029 году

Опаснейший астероид подлетит к Земле в 2029 году

Диаметр астероида почти 400 метров, вес около 30 тонн. 02.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-02T12:50+0300

2022-01-02T12:50+0300

2022-01-02T12:50+0300

в мире

наука

космос

астероиды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/02/1037006447_0:211:1986:1328_1920x0_80_0_0_6e3c63dec9069ba81a11ff8b84da31a4.jpg

СУХУМ, 2 янв - Sputnik. Опаснейший астероид Апофис весной 2029 года очень близко подлетит к Земле, на расстояние орбит геостационарных спутников, такой прогноз сделали во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций России.Специалисты отмечают, что энергия, высвободившаяся при возможном столкновении астероида c поверхностью Земли, составит 1717 мегатонн. Это в 30 раз больше энергии, выделившейся при взрыве самой мощной в мире советской термоядерной бомбы, испытанной в 1961 году.Сила землетрясения в радиусе 10 километров от места падения может достигнуть 6,5 балла по шкале Рихтера, скорость ветра окажется не менее 790 метров в секунду, говорится в прогнозе. На Земле известно порядка 120 очень крупных астероидных кратеров, в России самый крупный из них — Попигайская котловина на севере Сибирской платформы. Размеры внутреннего кратера составляют 75 километров, внешнего — 100 километров; катастрофа произошла примерно 36 миллионов лет назад.Падением одного крупного метеорита некоторые ученые объясняют массовое исчезновение живых организмов (около 250 миллионов лет назад). Другой метеорит, по гипотезе Луиса Альвареса, привел к вымиранию динозавров.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210305/Ataka-iz-kosmosa-stolknetsya-li-Zemlya-s-priblizhayuschimsya-asteroidom-Apofis-1031953243.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, наука, космос, астероиды