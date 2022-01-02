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https://sputnik-abkhazia.ru/20220102/ugolovnoe-delo-vozbuzhdeno-po-faktu-raneniya-muzhchiny-v-restorane-sukhuma-v-novogodnyuyu-noch-1037006083.html
Уголовное дело возбуждено по факту ранения мужчины в ресторане Сухума в новогоднюю ночь
Уголовное дело возбуждено по факту ранения мужчины в ресторане Сухума в новогоднюю ночь
В 02:00 1 января в ресторане при гостинице на улице Бубновой в Сухуме мужчина получил слепое огнестрельное ранение левого бедра. 02.01.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 2 янв - Sputnik. Следственным отделом УВД по Сухуму возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения и ношения оружия, а также по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщается на сайте МВД Абхазии. К 02:40 в дежурную часть столичного УВД поступила информация о том, что в Республиканскую больницу доставлен пострадавший с огнестрельным ранением.Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 217 и частью 2 статьи 105 Уголовного кодекса Абхазии.Проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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происшествия, мвд абхазии, абхазия

Уголовное дело возбуждено по факту ранения мужчины в ресторане Сухума в новогоднюю ночь

11:56 02.01.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук Милиция
Милиция - Sputnik Абхазия, 1920, 02.01.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В 02:00 1 января в ресторане при гостинице на улице Бубновой в Сухуме мужчина получил слепое огнестрельное ранение левого бедра.
СУХУМ, 2 янв - Sputnik. Следственным отделом УВД по Сухуму возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения и ношения оружия, а также по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщается на сайте МВД Абхазии.
По данным следствия, примерно в 02:00 1 января в ресторане при гостинице "Гаруда" на улице Бубновой в Сухуме мужчина получил слепое огнестрельное ранение левого бедра.
К 02:40 в дежурную часть столичного УВД поступила информация о том, что в Республиканскую больницу доставлен пострадавший с огнестрельным ранением.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 217 и частью 2 статьи 105 Уголовного кодекса Абхазии.
Проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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