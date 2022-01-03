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Четыре пациента с COVID-19 скончались в Гудаутском госпитале
Четыре пациента с COVID-19 скончались в Гудаутском госпитале
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 38007 человек. Зарегистрировано 561 летальный случай. Выздоровели 30378... 03.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-03T22:51+0300
2022-01-03T23:04+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
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СУХУМ, 3 янв - Sputnik. Четыре пациента с коронавирусом, женщины 87, 67 и 78 лет, а также мужчина 74 лет, скончались в Гудаутском госпитале, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 65 пациентов, в тяжелом состоянии 23 человека, состояние здоровья 42 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 40 пациентов, 20 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 9, состояние здоровья 2 пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 12, 2 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 12 пациентов.
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Четыре пациента с COVID-19 скончались в Гудаутском госпитале

22:51 03.01.2022 (обновлено: 23:04 03.01.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Гудаутская ЦРБ
Гудаутская ЦРБ - Sputnik Абхазия, 1920, 03.01.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 38007 человек. Зарегистрировано 561 летальный случай. Выздоровели 30378 человек.
СУХУМ, 3 янв - Sputnik. Четыре пациента с коронавирусом, женщины 87, 67 и 78 лет, а также мужчина 74 лет, скончались в Гудаутском госпитале, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.
Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 140 человек из 697 протестированных в Абхазии.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 65 пациентов, в тяжелом состоянии 23 человека, состояние здоровья 42 пациентов – средней степени тяжести.
© Леон Гуния Covid-19 в Абхазии
Covid-19 в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 03.01.2022
Covid-19 в Абхазии
© Леон Гуния
В Сухумской инфекционной больнице 40 пациентов, 20 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 9, состояние здоровья 2 пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 12, 2 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 12 пациентов.
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