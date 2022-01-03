https://sputnik-abkhazia.ru/20220103/chetyre-patsienta-s-covid-19-skonchalis-v-gudautskom-gospitale-1037017830.html

Четыре пациента с COVID-19 скончались в Гудаутском госпитале

Четыре пациента с COVID-19 скончались в Гудаутском госпитале

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 38007 человек. Зарегистрировано 561 летальный случай. Выздоровели 30378... 03.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-03T22:51+0300

2022-01-03T22:51+0300

2022-01-03T23:04+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

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СУХУМ, 3 янв - Sputnik. Четыре пациента с коронавирусом, женщины 87, 67 и 78 лет, а также мужчина 74 лет, скончались в Гудаутском госпитале, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 65 пациентов, в тяжелом состоянии 23 человека, состояние здоровья 42 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 40 пациентов, 20 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 9, состояние здоровья 2 пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 12, 2 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 12 пациентов.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

абхазия, медицина, мировая пандемия коронавируса covid-19