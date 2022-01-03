https://sputnik-abkhazia.ru/20220103/krasivoe-stikhiynoe-bedstvie-bolshoy-sneg-v-abkhazii-v-1911-godu-1037013712.html

Красивое стихийное бедствие: большой снег в Абхазии в 1911 году

Красивое стихийное бедствие: большой снег в Абхазии в 1911 году

3-4 января 1911 года в Абхазии выпал "Большой снег" - "Ас-ду", что было невиданным событием для республики. Высота покрова на побережье достигала двух метров... 03.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-03T15:30+0300

2022-01-03T15:30+0300

2022-01-03T15:30+0300

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Известный абхазский журналист Манана Кокоскир собрала немало интересных фактов о "большом снеге". SputnikЗнаковое событиеДля субтропической Абхазии нередки случаи, когда за всю зиму ни разу не выпадает снег, за исключением горной местности. Поэтому событие, произошедшее в 1911 году, Кокоскир в интервью радио Sputnik назвала стихийным бедствием. Чтобы подготовить сценарий, журналист исследовала архивные документы, общалась с учеными, в том числе с краеведом Анзором Агумаа, который собирал фотографии "Большого снега".В брошюре Анзора Агумаа "Ас-ду" или "Большой снег" в 1911 году" описано, какой ущерб природное явление нанесло Абхазии и, в частности, городскому хозяйству Сухума.Под тяжестью снега обламывались деревья, проваливались крыши домов. Все улицы города были в снежных заносах, несколько дней не работал телеграф."Целый месяц не работали телефоны, так как провода и столбы были повалены. Прекратились занятия в учебных заведениях", - рассказано в брошюре.Продолжая свой рассказ о создании фильма, Манана Кокоскир подчеркнула, что она стала ездить по селам и общаться со старцами, которые во время "Большого снега" были детьми.По словам Кокоскир, городское население больше пострадало от "Большого снега", чем жители деревень. Ведь у горожан не было продовольствия, в отличие от сельчан, у которых были запасы кукурузы, фасоли, фруктов."Жители Ачандары рассказывали, что они прорыли коридоры в снегу, носили друг другу еду, поддерживали друг друга. Благодаря этой поддержке, смертности в селах было меньше, чем в городской среде", - подчеркнула Кокоскир.О том, что представлял собой Сухум во время "Большого снега", написано в той же брошюре Анзора Агумаа. Он приводит выдержку из статьи "Сухум под снегом" в газете "Сухумский листок объявлений", вышедший 23 января 1911 года."Вечнозеленый, цветущий и благоухающий летом и зимой, в нынешнюю зиму вдруг превратился в северный город, засыпанный сплошной массой снега, доходящего толщиною до одного аршина. Так как снег сыпал при 1-2 градусах тепла, то влажный и тяжелый, облепляя деревья и крыши до­мов, он ломает слабые из крыш, гнет до земли, ломает и даже выворачивает с корнем деревья, опрокидывает телефонные столбы, рвет на них провода и прочее", - было написано в статье.Настоящий адПродолжая свой рассказ о событиях связанных с "Большим снегом", Манана Кокоскир отметила еще один интересный факт. Церковь издавала колокольный звон, он предназначался для судов, которые терпели бедствие в сухумской бухте."Большой снег" нанес ущерб не только жителям Абхазии, но и растениям. Так, заведующий Сухумской сельскохозяйственной опытной станцией Василий Маркович издал брошюру под названием "Как перезимовали технические и декоративные растения в Сухумском округе"."Зима 1910-1911 гг. считается небывалой для Сухума. По многолетним данным, наименьшая температура для Сухума показана -9,9°С, при этом обыкновенно понижения температуры не бывали продолжительными и повторялись не часто. В минувшую зиму понижения температуры достигали до -13°С и продолжались более месяца подряд, т. е. с 3-го января по 5 февраля, причем снежный покров лежал с 4 января по 18 февраля и достиг до 3-х аршин (в парке Сухумского акклиматизационного сада 24 января измерено 178 сантиметров). Такого снега старожилы не запомнят", - написал ученый.Он отметил, что многие деревья стояли поломанные, пальмы были с обмороженной листвой, плоды апельсинов, обожженные морозом, висели на дереве как испеченные, австралийские растения – акации и эвкалипты с пожелтевшей листвой представляли собой тоже печальную картину."Большой снег" нанес большой урон и неисчислимые бедствия крестьянским хозяйствам в деревнях Абхазии, сельскому хозяйству в целом. Погибло много скота, погибли многие фруктовые деревья", - написал Маркович.Кроме того, он подчеркнул, что многие старики, не зная даты своего рождения, говорили, что на момент "большого снега" им было по столько-то лет или, например, рассказывали, что родились через столько-то лет после "большого снега".В концовке своей брошюры "Ас-ду" или "Большой снег" в 1911 году" Анзор Агумаа написал, что до зимы 1911 года, в Абхазии холодными и снежными были зимы 1878, 1892 годы, а после зимы 1911 года – 1925, 1950, 1964, 1967, 1981 и 1993 годы, однако такой суровой, заснеженной зимы, как в 1911 году, с тех пор не бывало. Правда, в абхазском народном фольклоре существуют предания о том, что здесь бывали такие холодные зимы, что замерзало даже Черное море и покрывалось льдом.

https://sputnik-abkhazia.ru/20170201/pogruzitsya-v-staryj-suxum-s-anzorom-agumaa-1020343057.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20170201/staryj-suxum-anzora-agumaa-1020322278.html

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