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https://sputnik-abkhazia.ru/20220103/lavinnuyu-opasnost-v-gorakh-i-dozhdi-v-pribrezhnoy-zone-prognoziruyut-v-sochi--1037012481.html
Лавинную опасность в горах и дожди в прибрежной зоне прогнозируют в Сочи
Лавинную опасность в горах и дожди в прибрежной зоне прогнозируют в Сочи
Городские коммунальные службы переведены в усиленный режим работы. 03.01.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 3 янв - Sputnik. Лавинную опасность, снегопад в прибрежной зоне города, гололедицу и ветер с порывами до 15-18 метров в секунду прогнозируют синоптики на территории Сочи 3 января, сообщает пресс-служба горадминистрации.В горах курорта есть опасность схода снежных лавин.Уточняется, что на всей территории Сочи не исключен сопутствующий непогоде ветер с порывами 15-18 метров в секунду и гололедица на дороге. Как сообщает пресс-служба мэрии, сейчас городские коммунальные службы переведены в усиленный режим работы.
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Лавинную опасность в горах и дожди в прибрежной зоне прогнозируют в Сочи

12:10 03.01.2022
© Sputnik / Нина Зотина / Перейти в фотобанкОткрытие сезона на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи
Открытие сезона на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи - Sputnik Абхазия, 1920, 03.01.2022
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Городские коммунальные службы переведены в усиленный режим работы.
СУХУМ, 3 янв - Sputnik. Лавинную опасность, снегопад в прибрежной зоне города, гололедицу и ветер с порывами до 15-18 метров в секунду прогнозируют синоптики на территории Сочи 3 января, сообщает пресс-служба горадминистрации.
В горах курорта есть опасность схода снежных лавин.

"В период с 18:00 03 января до 18:00 05 января в горах выше 1000 м над уровнем моря лавиноопасно", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на всей территории Сочи не исключен сопутствующий непогоде ветер с порывами 15-18 метров в секунду и гололедица на дороге. Как сообщает пресс-служба мэрии, сейчас городские коммунальные службы переведены в усиленный режим работы.
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