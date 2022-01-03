https://sputnik-abkhazia.ru/20220103/lavinnuyu-opasnost-v-gorakh-i-dozhdi-v-pribrezhnoy-zone-prognoziruyut-v-sochi--1037012481.html
Лавинную опасность в горах и дожди в прибрежной зоне прогнозируют в Сочи
Лавинную опасность в горах и дожди в прибрежной зоне прогнозируют в Сочи
Городские коммунальные службы переведены в усиленный режим работы. 03.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-03T12:10+0300
2022-01-03T12:10+0300
2022-01-03T12:10+0300
общество
сочи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/03/15/1032056505_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_dee141d067881ef6b9bef715088f3546.jpg
СУХУМ, 3 янв - Sputnik. Лавинную опасность, снегопад в прибрежной зоне города, гололедицу и ветер с порывами до 15-18 метров в секунду прогнозируют синоптики на территории Сочи 3 января, сообщает пресс-служба горадминистрации.В горах курорта есть опасность схода снежных лавин.Уточняется, что на всей территории Сочи не исключен сопутствующий непогоде ветер с порывами 15-18 метров в секунду и гололедица на дороге. Как сообщает пресс-служба мэрии, сейчас городские коммунальные службы переведены в усиленный режим работы.
сочи
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/03/15/1032056505_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_74a1d54616fd86ab8b1d024c1e5719e6.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, сочи
Лавинную опасность в горах и дожди в прибрежной зоне прогнозируют в Сочи
Городские коммунальные службы переведены в усиленный режим работы.
СУХУМ, 3 янв - Sputnik. Лавинную опасность, снегопад в прибрежной зоне города, гололедицу и ветер с порывами до 15-18 метров в секунду прогнозируют синоптики на территории Сочи 3 января, сообщает пресс-служба горадминистрации.
В горах курорта есть опасность схода снежных лавин.
"В период с 18:00 03 января до 18:00 05 января в горах выше 1000 м над уровнем моря лавиноопасно", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на всей территории Сочи не исключен сопутствующий непогоде ветер с порывами 15-18 метров в секунду и гололедица на дороге. Как сообщает пресс-служба мэрии, сейчас городские коммунальные службы переведены в усиленный режим работы.