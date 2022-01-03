https://sputnik-abkhazia.ru/20220103/lavinnuyu-opasnost-v-gorakh-i-dozhdi-v-pribrezhnoy-zone-prognoziruyut-v-sochi--1037012481.html

Лавинную опасность в горах и дожди в прибрежной зоне прогнозируют в Сочи

Лавинную опасность в горах и дожди в прибрежной зоне прогнозируют в Сочи

Городские коммунальные службы переведены в усиленный режим работы. 03.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-03T12:10+0300

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общество

сочи

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СУХУМ, 3 янв - Sputnik. Лавинную опасность, снегопад в прибрежной зоне города, гололедицу и ветер с порывами до 15-18 метров в секунду прогнозируют синоптики на территории Сочи 3 января, сообщает пресс-служба горадминистрации.В горах курорта есть опасность схода снежных лавин.Уточняется, что на всей территории Сочи не исключен сопутствующий непогоде ветер с порывами 15-18 метров в секунду и гололедица на дороге. Как сообщает пресс-служба мэрии, сейчас городские коммунальные службы переведены в усиленный режим работы.

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2022

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, сочи