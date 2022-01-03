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https://sputnik-abkhazia.ru/20220103/meboniya-rasskazal-kak-rabotaet-ingurges-1037014194.html
Мебония рассказал, как работает ИнгурГЭС
Мебония рассказал, как работает ИнгурГЭС
Уровень воды в Джварском водохранилище ИнгурГЭС достиг отметки в 420 метров к обеду понедельника 3 января. Критической отметкой энергетики называют 425 метров. 03.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-03T13:49+0300
2022-01-03T13:49+0300
в абхазии
экономика
абхазия
проблемы энергетической отрасли в абхазии
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СУХУМ, 3 янв – Sputnik, Бадри Есиава. ИнгурГЭС работает с учетом объемов ежесуточного притока воды в Джварское водохранилище, рассказал в интервью Sputnik гендиректор ИнгурГЭС Леван Мебония."После импорта электроэнергии из России в Абхазию, практически, мы работаем на притоке воды. То есть сколько поступает воды в водохранилище, столько мы и вырабатываем электричества. Сейчас приток воды составляет около 40 кубов, что позволяет вырабатывать примерно 2,5-3 миллиона киловатт-часов в сутки. До перетока было от 9,5 до 10 миллионов киловатт-часов", - отметил он.Энергетик уточнил, что для зимнего периода такой объем притока воды неплохой, но в случае, если уровень в Джварском водохранилище снизится до 414-415 метров, то работу ГЭС, скорее всего, придется остановить.С 21 декабря большая часть Абхазии получает электроэнергию из России. График веерных отключений электроэнергии отменен за исключением ограничений, которые вводятся в случае возросшей нагрузки на электросети. Как ранее уточняли в "Черноморэнерго", со дня начала перетока электроэнергии из России высоковольтные линии "Шешелети-1" и "Шешелети-2" продолжают питаться от ИнгурГЭС и перепадной ГЭС-1. Эти линии обеспечивают электричеством Очамчырский, Гулрыпшский и Галский районы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211229/politika-energetika-i-borba-s-covid-19-press-konferentsiya-prezidenta-abkhazii-1036972578.html
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экономика, абхазия, проблемы энергетической отрасли в абхазии

Мебония рассказал, как работает ИнгурГЭС

13:49 03.01.2022
© Sputnik Ингур ГЭС
Ингур ГЭС - Sputnik Абхазия, 1920, 03.01.2022
© Sputnik
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Уровень воды в Джварском водохранилище ИнгурГЭС достиг отметки в 420 метров к обеду понедельника 3 января. Критической отметкой энергетики называют 425 метров.
СУХУМ, 3 янв – Sputnik, Бадри Есиава. ИнгурГЭС работает с учетом объемов ежесуточного притока воды в Джварское водохранилище, рассказал в интервью Sputnik гендиректор ИнгурГЭС Леван Мебония.
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"После импорта электроэнергии из России в Абхазию, практически, мы работаем на притоке воды. То есть сколько поступает воды в водохранилище, столько мы и вырабатываем электричества. Сейчас приток воды составляет около 40 кубов, что позволяет вырабатывать примерно 2,5-3 миллиона киловатт-часов в сутки. До перетока было от 9,5 до 10 миллионов киловатт-часов", - отметил он.
Энергетик уточнил, что для зимнего периода такой объем притока воды неплохой, но в случае, если уровень в Джварском водохранилище снизится до 414-415 метров, то работу ГЭС, скорее всего, придется остановить.
"Если объемы потребления в той части Абхазии, которая сейчас получает электричество от ИнгурГЭС, останутся прежними, то ничего не будем останавливать и будем работать дальше", - сказал Мебония.
С 21 декабря большая часть Абхазии получает электроэнергию из России. График веерных отключений электроэнергии отменен за исключением ограничений, которые вводятся в случае возросшей нагрузки на электросети.
Как ранее уточняли в "Черноморэнерго", со дня начала перетока электроэнергии из России высоковольтные линии "Шешелети-1" и "Шешелети-2" продолжают питаться от ИнгурГЭС и перепадной ГЭС-1. Эти линии обеспечивают электричеством Очамчырский, Гулрыпшский и Галский районы.
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