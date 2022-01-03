https://sputnik-abkhazia.ru/20220103/naznachen-ionachalnika-ochamchyrskogo-rovd-1037017695.html

Назначен и.о.начальника Очамчырского РОВД

Назначен и.о.начальника Очамчырского РОВД

Должность руководителя РОВД Очамчырского района ранее занимал Ахра Чагава. 03.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-03T21:28+0300

2022-01-03T21:28+0300

2022-01-03T21:28+0300

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СУХУМ, 3 янв - Sputnik. Исполняющим обязанности начальника Очамчырского РОВД назначен Реналд Чолария, об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии. Министр внутренних дел Вальтер Бутба 3 января представил коллективу нового руководителя. Отмечается, что в распоряжение районного отдела внутренних дел передана дополнительная единица автотехники, планируется усиление опорных пунктов милиции по всему району.Чолария начал службу в органах внутренних дел в 2007 году оперуполномоченным уголовного розыска. Следующие 10 лет он проработал на различных должностях подразделений оперативного блока МВД. С 2018 по 2020 годы исполнял обязанности начальника УКОН МВД, по настоящее время служил в должности заместителя начальника Управления угрозыска центрального аппарата ведомства.

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общество, мвд абхазии, очамчырский район, абхазия