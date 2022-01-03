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Назначен и.о.начальника Очамчырского РОВД
Назначен и.о.начальника Очамчырского РОВД
Должность руководителя РОВД Очамчырского района ранее занимал Ахра Чагава. 03.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-03T21:28+0300
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СУХУМ, 3 янв - Sputnik. Исполняющим обязанности начальника Очамчырского РОВД назначен Реналд Чолария, об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии. Министр внутренних дел Вальтер Бутба 3 января представил коллективу нового руководителя. Отмечается, что в распоряжение районного отдела внутренних дел передана дополнительная единица автотехники, планируется усиление опорных пунктов милиции по всему району.Чолария начал службу в органах внутренних дел в 2007 году оперуполномоченным уголовного розыска. Следующие 10 лет он проработал на различных должностях подразделений оперативного блока МВД. С 2018 по 2020 годы исполнял обязанности начальника УКОН МВД, по настоящее время служил в должности заместителя начальника Управления угрозыска центрального аппарата ведомства.
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общество, мвд абхазии, очамчырский район, абхазия

Назначен и.о.начальника Очамчырского РОВД

21:28 03.01.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук Здание МВД РА
Здание МВД РА - Sputnik Абхазия, 1920, 03.01.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Должность руководителя РОВД Очамчырского района ранее занимал Ахра Чагава.
СУХУМ, 3 янв - Sputnik. Исполняющим обязанности начальника Очамчырского РОВД назначен Реналд Чолария, об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии.
Министр внутренних дел Вальтер Бутба 3 января представил коллективу нового руководителя.
Глава ведомства поблагодарил личный состав РОВД за достойную службу и отметил, что со стороны руководства коллективу будет оказана необходимая поддержка, а так же усилено материально-техническое обеспечение.
Отмечается, что в распоряжение районного отдела внутренних дел передана дополнительная единица автотехники, планируется усиление опорных пунктов милиции по всему району.
Чолария начал службу в органах внутренних дел в 2007 году оперуполномоченным уголовного розыска. Следующие 10 лет он проработал на различных должностях подразделений оперативного блока МВД. С 2018 по 2020 годы исполнял обязанности начальника УКОН МВД, по настоящее время служил в должности заместителя начальника Управления угрозыска центрального аппарата ведомства.
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