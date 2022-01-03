https://sputnik-abkhazia.ru/20220103/pikin-o-goryachem-2022-m-podlyy-udar-ssha-po-severnomu-potoku---2-v-yanvare-1037012203.html

Пикин о горячем 2022-м: подлый удар США по "Северному потоку - 2" в январе

Пикин о горячем 2022-м: подлый удар США по "Северному потоку - 2" в январе

Удастся ли американцам нанести санкционный удар по "Северному потоку - 2" в январе 2022-го? 03.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-03T10:45+0300

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Какими будут цены на газ для Европы и экс-СССР этой зимой? Сбудутся ли прогнозы о рисках для российской экономики от Всемирного банка? Чего ожидать украинской ГТС и украинцам?На эти и ряд других вопросов для "Sputnik на русском" ответил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.Напомним, сенатор-республиканец Тед Круз добился от демократического большинства в сенате США организации голосования по его предложениям о дополнительных санкциях против "Северного потока 2", пишут американские СМИ.Согласно договоренностям, голосование пройдет уже в 2022 году, до 14 января. Для одобрения предложений они должны будут получить поддержку минимум 60 из 100 сенаторов. Таким образом, республиканцам, если они захотят утвердить данные меры, нужна будет поддержка не менее 10 сенаторов-демократов.

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политика, экономика, видео, россия, северный поток, мультимедиа, сша, видео