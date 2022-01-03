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Такие обстоятельства: Ладария о грантах фонда развития "Амшра"
Такие обстоятельства: Ладария о грантах фонда развития "Амшра"
О конкурсе на получение грантов Абхазского общественного фонда развития "Амшра" и итогах работы фонда за прошедший год, в эфире радио Sputnik рассказала... 03.01.2022, Sputnik Абхазия
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Ладария
Ладария
Абхазский общественный фонд развития "Амшра" объявил о продлении приема заявок на конкурс грантов до 31 января 2022г. На конкурс могут быть представлены проекты по следующим направлениям: - развитие абхазского языка и абхазской культуры;- поддержка проектов в области науки, образования, просвещения;- поддержка проектов в области культуры и искусства;- сохранение исторической памяти;- охрана окружающей среды;- социальные вопросы;- популяризация и продвижение здорового образа жизни.Подробности в аудиофайле.
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Такие обстоятельства: Ладария о грантах фонда развития "Амшра"

11:24 03.01.2022
Радио
Ладария
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О конкурсе на получение грантов Абхазского общественного фонда развития "Амшра" и итогах работы фонда за прошедший год, в эфире радио Sputnik рассказала содиректор организации Аида Ладария.
Абхазский общественный фонд развития "Амшра" объявил о продлении приема заявок на конкурс грантов до 31 января 2022г.
На конкурс могут быть представлены проекты по следующим направлениям:
- развитие абхазского языка и абхазской культуры;
- поддержка проектов в области науки, образования, просвещения;
- поддержка проектов в области культуры и искусства;
- сохранение исторической памяти;
- охрана окружающей среды;
- социальные вопросы;
- популяризация и продвижение здорового образа жизни.
Подробности в аудиофайле.
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