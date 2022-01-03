https://sputnik-abkhazia.ru/20220103/takie-obstoyatelstva-tsushba-ob-abkhazskoy-ekonomike-v-2021-godu-1036985206.html

Такие обстоятельства: Цушба об абхазской экономике в 2021 году

Такие обстоятельства: Цушба об абхазской экономике в 2021 году

Старший научный сотрудник Центра социально-экономических исследований Амра Цушба рассказала в эфире радио Sputnik о том, что важного произошло в экономике... 03.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-03T16:10+0300

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Такие обстоятельства: Цушба об абхазской экономике в 2021 году Такие обстоятельства: Цушба об абхазской экономике в 2021 году

По словам Цушба, в 2021 году по сравнению с 2020 годом была положительная динамика в экономике страны, но ведущую роль в пополнении бюджета играют косвенные налоги, и это "не очень хорошо"."Уже с начала года по ноябрь месяц, по последним данным, в бюджет страны поступило около 5 миллиардов 687 миллионов рублей. Если сравнить с аналогичным периодом 2020 года, конечно, наблюдаем рост и показатели были перевыполнены на 1 миллиард 660 миллионов. Если сравнивать и с 2019 годом, то видим положительную динамику. По программам здравоохранения обязательства были выполнены на 99 %, и по финансированию зарплаты уже около 98%. Можем сказать, что достаточно положительная динамика, но хочется отметить один момент. Ведущую роль в пополнении доходов бюджета сыграл НДС. Большую часть доходов нашего бюджета представляют косвенные налоги и это не очень хорошо. Доля налога на добавленную стоимость в собственных доходах бюджета практически составляет 40 %", - сказала Цушба.Собеседник Sputnik рассказала также о влиянии на экономику кризиса в энергетике, оценила эффективность НДС, проанализировала связь между развитием экономики и привлечением инвестиций, в частности, в турсферу, прокомментировала проект газификации и недавно представленный в Кабмине республики проект пятизвездочного отеля "Москва резорт".Подробности слушайте в аудиофайле.

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