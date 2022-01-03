https://sputnik-abkhazia.ru/20220103/tamozhennyy-komitet-abkhazii-podvel-itogi-2021-goda-1037011764.html

Таможенный комитет Абхазии подвел итоги 2021 года

Таможенный комитет Абхазии подвел итоги 2021 года

Правительство планирует увеличить план по таможенным платежам на 2022 год на 15-20%. 03.01.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 3 янв - Sputnik. План по таможенным платежам в Абхазии за 2021 год выполнен на 127 процентов, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета республики.Уточняется, что плановый показатель составлял 2 млрд. 154,8 млн. руб.

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экономика, абхазия, таможня