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https://sputnik-abkhazia.ru/20220103/tamozhennyy-komitet-abkhazii-podvel-itogi-2021-goda-1037011764.html
Таможенный комитет Абхазии подвел итоги 2021 года
Таможенный комитет Абхазии подвел итоги 2021 года
Правительство планирует увеличить план по таможенным платежам на 2022 год на 15-20%. 03.01.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 3 янв - Sputnik. План по таможенным платежам в Абхазии за 2021 год выполнен на 127 процентов, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета республики.Уточняется, что плановый показатель составлял 2 млрд. 154,8 млн. руб.
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экономика, абхазия, таможня

Таможенный комитет Абхазии подвел итоги 2021 года

10:00 03.01.2022
© Sputnik / Томас ТхайцукЗаседание
Заседание - Sputnik Абхазия, 1920, 03.01.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Правительство планирует увеличить план по таможенным платежам на 2022 год на 15-20%.
СУХУМ, 3 янв - Sputnik. План по таможенным платежам в Абхазии за 2021 год выполнен на 127 процентов, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета республики.
По предварительным данным на 31 декабря, сумма начислений таможенных платежей составила 2 млрд. 731 млн. руб.
Уточняется, что плановый показатель составлял 2 млрд. 154,8 млн. руб.
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