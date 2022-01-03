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Таможенный комитет Абхазии подвел итоги 2021 года
Таможенный комитет Абхазии подвел итоги 2021 года
Правительство планирует увеличить план по таможенным платежам на 2022 год на 15-20%. 03.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-03T10:00+0300
2022-01-03T10:00+0300
2022-01-03T10:00+0300
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абхазия
таможня
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СУХУМ, 3 янв - Sputnik. План по таможенным платежам в Абхазии за 2021 год выполнен на 127 процентов, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета республики.Уточняется, что плановый показатель составлял 2 млрд. 154,8 млн. руб.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, абхазия, таможня
Таможенный комитет Абхазии подвел итоги 2021 года
Правительство планирует увеличить план по таможенным платежам на 2022 год на 15-20%.
СУХУМ, 3 янв - Sputnik
. План по таможенным платежам в Абхазии за 2021 год выполнен на 127 процентов, сообщает
пресс-служба Государственного таможенного комитета республики.
По предварительным данным на 31 декабря, сумма начислений таможенных платежей составила 2 млрд. 731 млн. руб.
Уточняется, что плановый показатель составлял 2 млрд. 154,8 млн. руб.