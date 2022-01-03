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https://sputnik-abkhazia.ru/20220103/umer-trekhkratnyy-olimpiyskiy-chempion-vykhodets-iz-abkhazii-viktor-saneev-1037014074.html
Умер трехкратный олимпийский чемпион, выходец из Абхазии Виктор Санеев
Умер трехкратный олимпийский чемпион, выходец из Абхазии Виктор Санеев
СУХУМ, 3 янв - Sputnik. Выходец из Абхазии, трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке в составе сборной СССР Виктор Санеев скончался в возрасте 76 лет. 03.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-03T14:40+0300
2022-01-03T14:40+0300
общество
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в мире
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СУХУМ, 3 янв - Sputnik. Выходец из Абхазии, трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке в составе сборной СССР Виктор Санеев скончался в возрасте 76 лет.Виктор Санеев - единственный в истории спорта трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке в длину. Он становился лучшим на Олимпиадах 1968, 1972 и 1976 годов, на играх 1980 года, которые проходили в Москве, Виктор Санеев стал обладателем серебряной медали.Семья Санеева родом из Ставропольского края. Будущий олимпийский чемпион родился в Сухуме 3 октября 1945 года и до окончания четвертого класса учился в сухумской средней школе №8. После Виктора отправили на учебу в гагрскую школу-интернат.В 1963 году, Виктор Санеев установил три рекорда среди юношей: в беге на 100 метров, тройном прыжке и прыжке в длину. Уже через год он стал членом сборной СССР и обладателем серебряной медали на первых Европейских играх. Затем сбылась мечта Санеева, он стал чемпионом СССР.Летние Олимпийские игры 1968 года в Мексике стали первыми для спортсмена из Абхазии, и его дебют получился очень успешным. В квалификационных соревнованиях итальянец Джентилле установил новый мировой рекорд в тройном прыжке 17 метров 10 см, а затем в финале улучшил его на 12 сантиметров.В ответ на это Виктор Санеев устанавливает новый мировой рекорд - прыжок на 17 метров 39 сантиметров.На Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году Виктор Санеев был вне конкуренции. Уже в первой попытке он показал результат в тройном прыжке 17,35 метра, не оставив соперникам никаких шансов.На Олимпиаде 1980 года в Москве Виктор Санеев был удостоен чести внести на стадион факел с Олимпийским огнем и передать его баскетболисту Сергею Белову который зажег огонь Московской Олимпиады.После Московской Олимпиады 1980 года Виктор Санеев перестал выступать на соревнованиях и стал тренером. Ему было 35 лет.Позже, Санеев получил приглашение на работу из Австралии, туда он уехал со своими женой и сыном.
https://sputnik-abkhazia.ru/20200702/Serebro-dlya-chempiona-kak-vykhodets-iz-Abkhazii-stal-vtorym-na-Olimpiade-80-1030452010.html
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общество, спорт, в мире

Умер трехкратный олимпийский чемпион, выходец из Абхазии Виктор Санеев

14:40 03.01.2022
© Sputnik / Юрий СомовСоветский легкоатлет Виктор Санеев во время тренировки.
Советский легкоатлет Виктор Санеев во время тренировки. - Sputnik Абхазия, 1920, 03.01.2022
© Sputnik / Юрий Сомов
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СУХУМ, 3 янв - Sputnik. Выходец из Абхазии, трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке в составе сборной СССР Виктор Санеев скончался в возрасте 76 лет.
Виктор Санеев - единственный в истории спорта трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке в длину. Он становился лучшим на Олимпиадах 1968, 1972 и 1976 годов, на играх 1980 года, которые проходили в Москве, Виктор Санеев стал обладателем серебряной медали.
Советский легкоатлет Виктор Санеев, Заслуженный мастер спорта СССР. - Sputnik Абхазия, 1920, 02.07.2020
В Абхазии
"Серебро" для чемпиона: как выходец из Абхазии стал вторым на Олимпиаде-80
2 июля 2020, 14:23
Семья Санеева родом из Ставропольского края. Будущий олимпийский чемпион родился в Сухуме 3 октября 1945 года и до окончания четвертого класса учился в сухумской средней школе №8. После Виктора отправили на учебу в гагрскую школу-интернат.
В 1963 году, Виктор Санеев установил три рекорда среди юношей: в беге на 100 метров, тройном прыжке и прыжке в длину. Уже через год он стал членом сборной СССР и обладателем серебряной медали на первых Европейских играх. Затем сбылась мечта Санеева, он стал чемпионом СССР.
Летние Олимпийские игры 1968 года в Мексике стали первыми для спортсмена из Абхазии, и его дебют получился очень успешным. В квалификационных соревнованиях итальянец Джентилле установил новый мировой рекорд в тройном прыжке 17 метров 10 см, а затем в финале улучшил его на 12 сантиметров.
© Sputnik / Борис Бабанов / Перейти в фотобанкПризеры XXII летних Олимпийских игр (19 июля - 3 августа) по легкой атлетике в тройном прыжке на пьедестале почета (слева направо): Виктор Санеев (СССР, 2-е место), Яак Уудмяэ (СССР, 1-е место) и Жоао де Оливейра (Бразилия, 3-е место). Центральный стадион имени В.И. Ленина "Лужники".
Призеры XXII летних Олимпийских игр (19 июля - 3 августа) по легкой атлетике в тройном прыжке на пьедестале почета (слева направо): Виктор Санеев (СССР, 2-е место), Яак Уудмяэ (СССР, 1-е место) и Жоао де Оливейра (Бразилия, 3-е место). Центральный стадион имени В.И. Ленина Лужники. - Sputnik Абхазия, 1920, 03.01.2022
Призеры XXII летних Олимпийских игр (19 июля - 3 августа) по легкой атлетике в тройном прыжке на пьедестале почета (слева направо): Виктор Санеев (СССР, 2-е место), Яак Уудмяэ (СССР, 1-е место) и Жоао де Оливейра (Бразилия, 3-е место). Центральный стадион имени В.И. Ленина "Лужники".
© Sputnik / Борис Бабанов
/
Перейти в фотобанк
В ответ на это Виктор Санеев устанавливает новый мировой рекорд - прыжок на 17 метров 39 сантиметров.
На Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году Виктор Санеев был вне конкуренции. Уже в первой попытке он показал результат в тройном прыжке 17,35 метра, не оставив соперникам никаких шансов.
© Sputnik / Юрий Сомов / Перейти в фотобанкТрехкратный олимпийский чемпион, серебряный призер Олимпиады-80 Виктор Санеев во время соревнований по тройному прыжку среди мужчин (17 метров 24 сантиметра) на центральном стадионе имени В.И. Ленина в Лужниках в Москве.
Трехкратный олимпийский чемпион, серебряный призер Олимпиады-80 Виктор Санеев во время соревнований по тройному прыжку среди мужчин (17 метров 24 сантиметра) на центральном стадионе имени В.И. Ленина в Лужниках в Москве. - Sputnik Абхазия, 1920, 03.01.2022
Трехкратный олимпийский чемпион, серебряный призер Олимпиады-80 Виктор Санеев во время соревнований по тройному прыжку среди мужчин (17 метров 24 сантиметра) на центральном стадионе имени В.И. Ленина в Лужниках в Москве.
© Sputnik / Юрий Сомов
/
Перейти в фотобанк
На Олимпиаде 1980 года в Москве Виктор Санеев был удостоен чести внести на стадион факел с Олимпийским огнем и передать его баскетболисту Сергею Белову который зажег огонь Московской Олимпиады.
После Московской Олимпиады 1980 года Виктор Санеев перестал выступать на соревнованиях и стал тренером. Ему было 35 лет.
Позже, Санеев получил приглашение на работу из Австралии, туда он уехал со своими женой и сыном.
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