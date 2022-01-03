Умер трехкратный олимпийский чемпион, выходец из Абхазии Виктор Санеев
© Sputnik / Юрий СомовСоветский легкоатлет Виктор Санеев во время тренировки.
© Sputnik / Юрий Сомов
СУХУМ, 3 янв - Sputnik. Выходец из Абхазии, трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке в составе сборной СССР Виктор Санеев скончался в возрасте 76 лет.
Виктор Санеев - единственный в истории спорта трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке в длину. Он становился лучшим на Олимпиадах 1968, 1972 и 1976 годов, на играх 1980 года, которые проходили в Москве, Виктор Санеев стал обладателем серебряной медали.
Семья Санеева родом из Ставропольского края. Будущий олимпийский чемпион родился в Сухуме 3 октября 1945 года и до окончания четвертого класса учился в сухумской средней школе №8. После Виктора отправили на учебу в гагрскую школу-интернат.
В 1963 году, Виктор Санеев установил три рекорда среди юношей: в беге на 100 метров, тройном прыжке и прыжке в длину. Уже через год он стал членом сборной СССР и обладателем серебряной медали на первых Европейских играх. Затем сбылась мечта Санеева, он стал чемпионом СССР.
Летние Олимпийские игры 1968 года в Мексике стали первыми для спортсмена из Абхазии, и его дебют получился очень успешным. В квалификационных соревнованиях итальянец Джентилле установил новый мировой рекорд в тройном прыжке 17 метров 10 см, а затем в финале улучшил его на 12 сантиметров.
© Sputnik / Борис Бабанов / Перейти в фотобанкПризеры XXII летних Олимпийских игр (19 июля - 3 августа) по легкой атлетике в тройном прыжке на пьедестале почета (слева направо): Виктор Санеев (СССР, 2-е место), Яак Уудмяэ (СССР, 1-е место) и Жоао де Оливейра (Бразилия, 3-е место). Центральный стадион имени В.И. Ленина "Лужники".
Призеры XXII летних Олимпийских игр (19 июля - 3 августа) по легкой атлетике в тройном прыжке на пьедестале почета (слева направо): Виктор Санеев (СССР, 2-е место), Яак Уудмяэ (СССР, 1-е место) и Жоао де Оливейра (Бразилия, 3-е место). Центральный стадион имени В.И. Ленина "Лужники".
© Sputnik / Борис Бабанов/
В ответ на это Виктор Санеев устанавливает новый мировой рекорд - прыжок на 17 метров 39 сантиметров.
На Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году Виктор Санеев был вне конкуренции. Уже в первой попытке он показал результат в тройном прыжке 17,35 метра, не оставив соперникам никаких шансов.
© Sputnik / Юрий Сомов / Перейти в фотобанкТрехкратный олимпийский чемпион, серебряный призер Олимпиады-80 Виктор Санеев во время соревнований по тройному прыжку среди мужчин (17 метров 24 сантиметра) на центральном стадионе имени В.И. Ленина в Лужниках в Москве.
Трехкратный олимпийский чемпион, серебряный призер Олимпиады-80 Виктор Санеев во время соревнований по тройному прыжку среди мужчин (17 метров 24 сантиметра) на центральном стадионе имени В.И. Ленина в Лужниках в Москве.
© Sputnik / Юрий Сомов/
На Олимпиаде 1980 года в Москве Виктор Санеев был удостоен чести внести на стадион факел с Олимпийским огнем и передать его баскетболисту Сергею Белову который зажег огонь Московской Олимпиады.
После Московской Олимпиады 1980 года Виктор Санеев перестал выступать на соревнованиях и стал тренером. Ему было 35 лет.
Позже, Санеев получил приглашение на работу из Австралии, туда он уехал со своими женой и сыном.