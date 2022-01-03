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Умер трехкратный олимпийский чемпион, выходец из Абхазии Виктор Санеев

Умер трехкратный олимпийский чемпион, выходец из Абхазии Виктор Санеев

СУХУМ, 3 янв - Sputnik. Выходец из Абхазии, трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке в составе сборной СССР Виктор Санеев скончался в возрасте 76 лет. 03.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-03T14:40+0300

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СУХУМ, 3 янв - Sputnik. Выходец из Абхазии, трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке в составе сборной СССР Виктор Санеев скончался в возрасте 76 лет.Виктор Санеев - единственный в истории спорта трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке в длину. Он становился лучшим на Олимпиадах 1968, 1972 и 1976 годов, на играх 1980 года, которые проходили в Москве, Виктор Санеев стал обладателем серебряной медали.Семья Санеева родом из Ставропольского края. Будущий олимпийский чемпион родился в Сухуме 3 октября 1945 года и до окончания четвертого класса учился в сухумской средней школе №8. После Виктора отправили на учебу в гагрскую школу-интернат.В 1963 году, Виктор Санеев установил три рекорда среди юношей: в беге на 100 метров, тройном прыжке и прыжке в длину. Уже через год он стал членом сборной СССР и обладателем серебряной медали на первых Европейских играх. Затем сбылась мечта Санеева, он стал чемпионом СССР.Летние Олимпийские игры 1968 года в Мексике стали первыми для спортсмена из Абхазии, и его дебют получился очень успешным. В квалификационных соревнованиях итальянец Джентилле установил новый мировой рекорд в тройном прыжке 17 метров 10 см, а затем в финале улучшил его на 12 сантиметров.В ответ на это Виктор Санеев устанавливает новый мировой рекорд - прыжок на 17 метров 39 сантиметров.На Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году Виктор Санеев был вне конкуренции. Уже в первой попытке он показал результат в тройном прыжке 17,35 метра, не оставив соперникам никаких шансов.На Олимпиаде 1980 года в Москве Виктор Санеев был удостоен чести внести на стадион факел с Олимпийским огнем и передать его баскетболисту Сергею Белову который зажег огонь Московской Олимпиады.После Московской Олимпиады 1980 года Виктор Санеев перестал выступать на соревнованиях и стал тренером. Ему было 35 лет.Позже, Санеев получил приглашение на работу из Австралии, туда он уехал со своими женой и сыном.

https://sputnik-abkhazia.ru/20200702/Serebro-dlya-chempiona-kak-vykhodets-iz-Abkhazii-stal-vtorym-na-Olimpiade-80-1030452010.html

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