https://sputnik-abkhazia.ru/20220104/bolee-40-abkhazskikh-uchiteley-vpervye-posetyat-zimnyuyu-shkolu-uchitel-goda-1037018583.html
Более 40 абхазских учителей впервые посетят зимнюю школу "Учитель года" в Сухуме
Более 40 абхазских учителей впервые посетят зимнюю школу "Учитель года" в Сухуме
СУХУМ, 4 янв - Sputnik. Международная зимняя школа "Учитель года" впервые откроет свои двери в Абхазии с 4 по 9 января 2022 года, сообщает Министерство... 04.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-04T09:31+0300
2022-01-04T09:31+0300
2022-01-04T10:39+0300
в абхазии
новости
учителя
школы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/1b/1031357990_0:150:2833:1744_1920x0_80_0_0_1e549fc3316e69d143c9497e38e5bd13.jpg
СУХУМ, 4 янв - Sputnik. Международная зимняя школа "Учитель года" впервые откроет свои двери в Абхазии с 4 по 9 января 2022 года, сообщает Министерство просвещения республики.В проекте примут участие учителя - победители конкурса "Учитель года" из 22 российских регионов и более 40 учителей года в Абхазии.Школа "Учитель года" - это российский образовательный проект одноименного творческого клуба, объединяющего педагогов-победителей и лауреатов региональных и всероссийских конкурсов "Учитель года" разных лет. Проводится во время летних и зимних школьных каникул.Одна из целей проекта - широкий обмен опытом учителей-лауреатов конкурсов "Учитель года" различных регионов России и педагогической общественности Абхазии. По завершении форума учителям вручат сертификаты.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/1b/1031357990_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_c9cb84b753088a7872ffff9bf8f351ed.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, учителя, школы
Более 40 абхазских учителей впервые посетят зимнюю школу "Учитель года" в Сухуме
09:31 04.01.2022 (обновлено: 10:39 04.01.2022) СУХУМ, 4 янв - Sputnik.
Международная зимняя школа "Учитель года" впервые откроет свои двери в Абхазии с 4 по 9 января 2022 года, сообщает
Министерство просвещения республики.
В проекте примут участие учителя - победители конкурса "Учитель года" из 22 российских регионов и более 40 учителей года в Абхазии.
Школа "Учитель года" - это российский образовательный проект одноименного творческого клуба, объединяющего педагогов-победителей и лауреатов региональных и всероссийских конкурсов "Учитель года" разных лет. Проводится во время летних и зимних школьных каникул.
Одна из целей проекта - широкий обмен опытом учителей-лауреатов конкурсов "Учитель года" различных регионов России и педагогической общественности Абхазии. По завершении форума учителям вручат сертификаты.