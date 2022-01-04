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https://sputnik-abkhazia.ru/20220104/bolee-40-abkhazskikh-uchiteley-vpervye-posetyat-zimnyuyu-shkolu-uchitel-goda-1037018583.html
Более 40 абхазских учителей впервые посетят зимнюю школу "Учитель года" в Сухуме
Более 40 абхазских учителей впервые посетят зимнюю школу "Учитель года" в Сухуме
СУХУМ, 4 янв - Sputnik. Международная зимняя школа "Учитель года" впервые откроет свои двери в Абхазии с 4 по 9 января 2022 года, сообщает Министерство... 04.01.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 4 янв - Sputnik. Международная зимняя школа "Учитель года" впервые откроет свои двери в Абхазии с 4 по 9 января 2022 года, сообщает Министерство просвещения республики.В проекте примут участие учителя - победители конкурса "Учитель года" из 22 российских регионов и более 40 учителей года в Абхазии.Школа "Учитель года" - это российский образовательный проект одноименного творческого клуба, объединяющего педагогов-победителей и лауреатов региональных и всероссийских конкурсов "Учитель года" разных лет. Проводится во время летних и зимних школьных каникул.Одна из целей проекта - широкий обмен опытом учителей-лауреатов конкурсов "Учитель года" различных регионов России и педагогической общественности Абхазии. По завершении форума учителям вручат сертификаты.
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новости, учителя, школы

Более 40 абхазских учителей впервые посетят зимнюю школу "Учитель года" в Сухуме

09:31 04.01.2022 (обновлено: 10:39 04.01.2022)
© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУчитель ведет урок у начальных классов в гимназии №15 Новосибирска. C 16 ноября в Новосибирске очно обучаются ученики 1-5 и 11 классов. Ученики 6-10 классов обучаются дистанционно.
Учитель ведет урок у начальных классов в гимназии №15 Новосибирска. C 16 ноября в Новосибирске очно обучаются ученики 1-5 и 11 классов. Ученики 6-10 классов обучаются дистанционно. - Sputnik Абхазия, 1920, 04.01.2022
© Sputnik / Александр Кряжев
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СУХУМ, 4 янв - Sputnik. Международная зимняя школа "Учитель года" впервые откроет свои двери в Абхазии с 4 по 9 января 2022 года, сообщает Министерство просвещения республики.
В проекте примут участие учителя - победители конкурса "Учитель года" из 22 российских регионов и более 40 учителей года в Абхазии.
Школа "Учитель года" - это российский образовательный проект одноименного творческого клуба, объединяющего педагогов-победителей и лауреатов региональных и всероссийских конкурсов "Учитель года" разных лет. Проводится во время летних и зимних школьных каникул.
Одна из целей проекта - широкий обмен опытом учителей-лауреатов конкурсов "Учитель года" различных регионов России и педагогической общественности Абхазии. По завершении форума учителям вручат сертификаты.
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