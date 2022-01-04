Что смотреть на праздниках: десять лучших фильмов 2021-го
18:20 04.01.2022 (обновлено: 19:01 04.01.2022)
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкС 1 января 2019 года Россия перейдет на цифровое телевидение
© Sputnik / Евгений Биятов/
Минувший год оказался богат на премьеры, было немало сюрпризов разной степени приятности и неожиданности.
Что-то стало модным (мюзиклы россыпью в ассортименте), что-то вышло из моды (ковидные сюжеты и дешевые скринлайфы), что-то неизменно (Уэс Андерсон вновь снял неплохой, пусть не шедевральный, фильм). Какие полные метры можно посмотреть на праздниках дома или на широком экране, читайте в материале РИА Новости.
Самый зрелищный — "Последняя дуэль"
Фильм режиссера Ридли Скотта варварски утопили, как щенка, в мировом прокате силами компании Disney. Из-за этого картину, кажется, сильно недооценили и по большей части проигнорировали. По той же причине вы, скорее всего, не увидите "Последнюю дуэль" среди лауреатов "Оскара". Что ж, самое время восстановить справедливость.
© Foto / DisneyКадры из фильма "Последняя дуэль"
1/3
© Foto / Disney
Кадры из фильма "Последняя дуэль"
© Foto / DisneyКадры из фильма "Последняя дуэль"
2/3
© Foto / Disney
Кадры из фильма "Последняя дуэль"
© Foto / DisneyКадры из фильма "Последняя дуэль"
3/3
© Foto / Disney
Кадры из фильма "Последняя дуэль"
1/3
© Foto / Disney
Кадры из фильма "Последняя дуэль"
2/3
© Foto / Disney
Кадры из фильма "Последняя дуэль"
3/3
© Foto / Disney
Кадры из фильма "Последняя дуэль"
Тем более что эта изумительная псевдоисторическая картина как раз тому и посвящена. Адам Драйвер, Мэтт Деймон, Бен Аффлек, Джоди Комер — весь цвет мировой актерской школы разыгрывает по ролям французскую легенду XV века о двух рыцарях и жене одного из них. А Ридли Скотт с их помощью формулирует наиболее убедительное профеминистическое киновысказывание последних лет.
Где смотреть: с 7 января — в ivi.
Самый музыкальный — "Аннетт"
Для кого-то — сердце, разорванное в клочья, для кого-то — разочарование и недоумение, но есть ощущение, что первый за десять лет фильм непокорного Леоса Каракса равнодушным никого не оставил.
© Foto / кинокомпания "Pianeta Inform" Кадры из фильма "Аннетт"
Кадры из фильма "Аннетт"
© Foto / кинокомпания "Pianeta Inform"
То ли иронический мюзикл, то ли рок-опера во многом основаны на жизни самого Каракса, его ужасной трагической потере. Но даже не это главное, а то, какую из тотальной небывальщины благодаря близкой к гениальности музыке группы The Sparks режиссер собрал историю. Мы ее как будто давно слышали, но теперь вспомнили — о любви, которой не было, о ребенке, который не был ребенком, о жизни, которую никто не прожил.
Где смотреть: по подписке — в Okko (разумеется, включайте субтитры — вы точно не хотите узнать, как дублированы песни).
Самый грустный — "Сядь за руль моей машины"
К этой трехчасовой и весьма неспешной картине трудно подступиться, ее надо перетерпеть уж точно первый час. Все потому, что это лишь диспозиция, что-то вроде представления персонажей в прологе пьесы, а действие начнется уже потом.
© Foto / Bitters End (2021)Кадр из фильма "Сядь за руль моей машины"
Кадр из фильма "Сядь за руль моей машины"
© Foto / Bitters End (2021)
Тогда и раскрывается одна из самых трепетных работ года. Японская театральная по духу и теме драма, где выясняется, что не все на свете можно пережить и осознать, а уж тем более — выразить в художественном произведении. Кроме того, российского театрала наверняка заинтересует то, что главный герой пытается поставить спектакль по "Дяде Ване" Чехова.
Где смотреть: в российском прокате — с 17 февраля 2022-го.
Самый провокационный — "Безумное кино для взрослых"
Да, этот фильм оказался неподвластен российской действительности — по закону его обрезали (конкретно — убрали видеоряд в те моменты, когда крупно показывают гениталии) и сменили название (в оригинале было куда наглее — "Безумный трах, или Полоумное порно"), но суть осталась.
Сюжет об учительнице, чье домашнее видео попало в интернет, на самом деле формирует месседж куда сложнее, чем может показаться. Это не просто порно, а хитроумный панегирик современному обществу, которое даже само себе не может признаться в собственных недостатках.
Где смотреть: по подписке — на "Кинопоиске" и Wink (и в момент просмотра в России нужно представлять на месте вырезанных видеофрагментов самую разнузданную порнографию).
Самый смешной — "Приколисты в дороге"
Небольшой антракт на пути познания тяжелого артхауса — идиотская комедия, к которой стоит присмотреться, потому что под поверхностью там очень много всего. Никаких сложных философствований — все искренне и по-доброму.
Двое друзей едут по Америке навстречу любви одного из них. Но проблема в том, что машину для этого путешествия они украли у сумасшедшей, которая сбежала из тюрьмы. Кроме того, весь сюжет актеры разыгрывают на скрытую камеру, в результате чего главными героями каждой сцены становятся не они сами, а обычные американские обыватели. Наблюдать за этим хочется бесконечно: "Приколисты в дороге" идеально подходят для постоянного пересмотра.
Где смотреть: на Netflix.
Самый психоделичный — "Легенда о Зеленом рыцаре"
Экранизация средневековой анонимной поэмы, как и "Аннетт", разделила синефилов на два лагеря, но это всегда однозначная рекомендация к просмотру.
© Foto / ВольгаКадр из фильма "Легенда о Зеленом рыцаре"
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© Foto / Вольга
Кадр из фильма "Легенда о Зеленом рыцаре"
© Foto / ВольгаКадр из фильма "Легенда о Зеленом рыцаре"
2/4
© Foto / Вольга
Кадр из фильма "Легенда о Зеленом рыцаре"
© Foto / ВольгаКадр из фильма "Легенда о Зеленом рыцаре"
3/4
© Foto / Вольга
Кадр из фильма "Легенда о Зеленом рыцаре"
© Foto / ВольгаКадр из фильма "Легенда о Зеленом рыцаре"
4/4
© Foto / Вольга
Кадр из фильма "Легенда о Зеленом рыцаре"
1/4
© Foto / Вольга
Кадр из фильма "Легенда о Зеленом рыцаре"
2/4
© Foto / Вольга
Кадр из фильма "Легенда о Зеленом рыцаре"
3/4
© Foto / Вольга
Кадр из фильма "Легенда о Зеленом рыцаре"
4/4
© Foto / Вольга
Кадр из фильма "Легенда о Зеленом рыцаре"
Дев Патель ("Миллионер из трущоб") играет рыцаря, которому необходимо по велению мифического канона отправиться в смертельно опасное путешествие, но он и сам не уверен, так ли ему это нужно. По дороге главный герой встретит немало удивительного — мародера (Барри Кеоган), призрак святой девушки, по-странному гостеприимного замковладельца (Джоэл Эдгертон), который лезет целоваться, наконец, ключевого врага, что точно отрубит тебе голову. Приятно заблудиться в дебрях этого фильма, причем не раз.
Где смотреть: по подписке — на "Кинопоиске".
Самый искренний — "Рука бога"
Лучший фильм Паоло Соррентино снял о себе самом — в целом режиссеры всегда говорят лишь о том, что там у них на душе — во всяком случае, хорошие. Но тут весь сюжет, по сути, позаимствован из автобиографии.
© Foto / NetflixКадр из фильма "Рука бога"
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© Foto / Netflix
Кадр из фильма "Рука бога"
© Foto / NetflixКадр из фильма "Рука бога"
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© Foto / Netflix
Кадр из фильма "Рука бога"
© Foto / NetflixКадр из фильма "Рука бога"
3/3
© Foto / Netflix
Кадр из фильма "Рука бога"
1/3
© Foto / Netflix
Кадр из фильма "Рука бога"
2/3
© Foto / Netflix
Кадр из фильма "Рука бога"
3/3
© Foto / Netflix
Кадр из фильма "Рука бога"
Главный герой — альтер эго Паоло в юности, его окружают те, кто очень напоминает семью Соррентино много лет назад. И картина поэтому получилась, с одной стороны, трагическая, как всякая юность, с другой, светлая и иммерсивная — словно мы вместе с героями немного погрелись в летнем Неаполе 80-х.
Где смотреть: на Netflix.
Самый родной — "Купе номер шесть"
Эту финскую ленту можно будет через пару десятков лет показывать как музейную, зафиксировавшую в себе то, чем на самом деле был этот ваш русский поезд, пушкинское царство, где на плацкартных полках — следы невиданных зверей. А то вся эта аутентика исчезает на наших глазах.
О "Купе номер шесть" же не хочется говорить слишком много — кино это молчаливое и наблюдательное, после просмотра возникает желание посидеть немного перед окном, за которым проносится метель, и погреть руки о чай в граненом стакане и мельхиоровом подстаканнике.
Где смотреть: на "Кинопоиске" — с 6 января 2022 (тут нужно провернуть тот же зрительский трюк, что и с "Безумным кино для взрослых" — слишком много нецензурных выражений было здесь запикано, а они все же важны для понимания).
Самый поэтичный — "Власть пса"
Обстоятельная, приправленная исторической аутентикой семейная драма, в которой все открывается не сразу. Но почти мгновенно становится понятно, что здесь на посыл работают в первую очередь не ошеломительные пейзажи вокруг ранчо, которым управляют два брата, а, собственно, актеры, что их играют.
© Foto / NetflixКадр из фильма "Власть пса"
Кадр из фильма "Власть пса"
© Foto / Netflix
Джесси Племонс, понятно, давно уже заслужил звание одного из лучших характерных артистов мира. А вот Бенедикт Камбербэтч реально прыгнул выше головы — именно в его игре и сокрыт подлинный поэтизм этой картины.
Где смотреть: на Netflix.
Самый сверхъестественный — "Память"
Просто невесть что за фильм, весточка из иных миров, в которой отзвуки и отблески инопланетного или вовсе не познанного. И Тильда Суинтон — наш проводник по неизвестному миру тайского режиссера Апичатпонга Вирасетакуна, но и она не знает, куда ведет нас.
Понятно, что это кино не для всех, но в данном случае лучшая стратегия — хотя бы попытаться прикоснуться к этой тайне и таким образом оказаться в круге избранных.
Где смотреть: по подписке — на "Кинопоиске" (версии с оригинальной звуковой дорожкой пока нет).