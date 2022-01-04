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Работа ковид-госпиталя в Белгородской области - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
Все о ситуации с коронавирусом в Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220104/menee-60-sluchaev-koronavirusa-vyyavili-v-abkhazii-za-sutki-1037025293.html
Менее 60 случаев коронавируса выявили в Абхазии за сутки
Менее 60 случаев коронавируса выявили в Абхазии за сутки
Стационарное лечение в ковид-отделениях Абхазии сегодня проходят около 200 пациентов. 04.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-04T22:55+0300
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ситуация с коронавирусом в абхазии
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СУХУМ, 4 янв – Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели еще у 359 человек в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у 59 из них, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса. Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии достигло 38066. Зарегистрирован 561 летальный исход. Выздоровели 30487 человек.В Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 62 пациента, в тяжелом состоянии – 13 человек, состояние здоровья 49 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 43 пациента, 20 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - семь, состояние здоровья двух пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 15, пять человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 14 пациентов.
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Менее 60 случаев коронавируса выявили в Абхазии за сутки

22:55 04.01.2022 (обновлено: 23:56 04.01.2022)
© Sputnik / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота скорой помощи в Тамбове
Работа скорой помощи в Тамбове - Sputnik Абхазия, 1920, 04.01.2022
© Sputnik / Алексей Сухоруков
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Стационарное лечение в ковид-отделениях Абхазии сегодня проходят около 200 пациентов.
СУХУМ, 4 янв – Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели еще у 359 человек в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у 59 из них, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса.
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии достигло 38066. Зарегистрирован 561 летальный исход. Выздоровели 30487 человек.
© Sputnik / Леон Гуния COVID - 19 в Абхазии
COVID - 19 в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 04.01.2022
COVID - 19 в Абхазии
© Sputnik / Леон Гуния
В Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 62 пациента, в тяжелом состоянии – 13 человек, состояние здоровья 49 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 43 пациента, 20 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - семь, состояние здоровья двух пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 15, пять человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 14 пациентов.
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