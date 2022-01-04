https://sputnik-abkhazia.ru/20220104/menee-60-sluchaev-koronavirusa-vyyavili-v-abkhazii-za-sutki-1037025293.html

Менее 60 случаев коронавируса выявили в Абхазии за сутки

Менее 60 случаев коронавируса выявили в Абхазии за сутки

Стационарное лечение в ковид-отделениях Абхазии сегодня проходят около 200 пациентов. 04.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-04T22:55+0300

2022-01-04T22:55+0300

2022-01-04T23:56+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/12/1033233434_0:95:3302:1952_1920x0_80_0_0_2561cc8ae25b8d8c7e04aad88f7dd90e.jpg

СУХУМ, 4 янв – Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели еще у 359 человек в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у 59 из них, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса. Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии достигло 38066. Зарегистрирован 561 летальный исход. Выздоровели 30487 человек.В Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 62 пациента, в тяжелом состоянии – 13 человек, состояние здоровья 49 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 43 пациента, 20 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - семь, состояние здоровья двух пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 15, пять человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 14 пациентов.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости