https://sputnik-abkhazia.ru/20220104/politolog-kamkiya-o-2021-gode-luchshe-predyduschego-no-v-tselom-slozhnyy-dlya-abkhazii-1037015852.html
Политолог Камкия о 2021 годе: лучше предыдущего, но в целом сложный для Абхазии
Политолог Камкия о 2021 годе: лучше предыдущего, но в целом сложный для Абхазии
О том, каким был 2021 год для Абхазии, как справилось руководство страны с поставленными задачами, в эфире радио Sputnik своим мнением поделился политолог... 04.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-04T15:40+0300
2022-01-04T15:40+0300
2022-01-04T15:44+0300
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Политолог Камкия о 2021 годе: лучше предыдущего, но в целом сложный
Политолог Камкия о 2021 годе: лучше предыдущего, но в целом сложный
По мнению политолога Камкия, государство достаточно адекватно реагировало в прошедшем году на вызовы пандемии, на ситуацию с короновирусной инфекцией."Безусловно, всегда бывают недовольства, возможно, не до каждого дошла (помощь- ред.), но в целом настрой и распределение приоритетов у правительства - безошибочно. Эта ситуация с короновирусом, конечно, испытывает всех буквально, никто не остается в стороне, и органы власти, институты гражданского общества, и сама личность. Всегда все проверяется в экстриме: и власть, и общество, морально-нравственные устои. Здесь, конечно, не сказать, что все идеально. Иногда не хватает опыта, специалистов, даже процесс вакцинации у многих вызывает сомнения, страхи, и это можно понять. Но хочу сказать, мне кажется, что пандемия в целом сближает население. Солидаризация на таком уровне впервые в Абхазии в послевоенное время, я так ощущаю", - сказал Камкия.Политолог дал оценку взаимоотношениям власти и оппозиции Абхазии, по его мнению, последние "злоупотребляют правом". Говоря о главных нерешенных проблемах Камкия выделил невовлечение большого количества граждан в экономику страны.Собеседник Sputnik также выделил события на международной арене, которые могут влиять и на ситуацию в республике.Подробности в аудиофайле.
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Политолог Камкия о 2021 годе: лучше предыдущего, но в целом сложный для Абхазии
15:40 04.01.2022 (обновлено: 15:44 04.01.2022)
О том, каким был 2021 год для Абхазии, как справилось руководство страны с поставленными задачами, в эфире радио Sputnik своим мнением поделился политолог, кандидат философских наук Беслан Камкия.
По мнению политолога Камкия, государство достаточно адекватно реагировало в прошедшем году на вызовы пандемии, на ситуацию с короновирусной инфекцией.
"Безусловно, всегда бывают недовольства, возможно, не до каждого дошла (помощь- ред.), но в целом настрой и распределение приоритетов у правительства - безошибочно. Эта ситуация с короновирусом, конечно, испытывает всех буквально, никто не остается в стороне, и органы власти, институты гражданского общества, и сама личность. Всегда все проверяется в экстриме: и власть, и общество, морально-нравственные устои. Здесь, конечно, не сказать, что все идеально. Иногда не хватает опыта, специалистов, даже процесс вакцинации у многих вызывает сомнения, страхи, и это можно понять. Но хочу сказать, мне кажется, что пандемия в целом сближает население. Солидаризация на таком уровне впервые в Абхазии в послевоенное время, я так ощущаю", - сказал Камкия.
Политолог дал оценку взаимоотношениям власти и оппозиции Абхазии, по его мнению, последние "злоупотребляют правом". Говоря о главных нерешенных проблемах Камкия выделил невовлечение большого количества граждан в экономику страны.
Собеседник Sputnik также выделил события на международной арене, которые могут влиять и на ситуацию в республике.
Подробности в аудиофайле.