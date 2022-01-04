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Состояние бизнесмена Илона Маска второй раз превысило отметку в $300 млрд
Состояние бизнесмена Илона Маска второй раз превысило отметку в $300 млрд
СУХУМ, 4 янв - Sputnik. Состояние американского предпринимателя, главы компаний SpaceX и Tesla Илона Маска во второй раз превысило отметку в 300 миллиардов... 04.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-04T16:20+0300
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СУХУМ, 4 янв - Sputnik. Состояние американского предпринимателя, главы компаний SpaceX и Tesla Илона Маска во второй раз превысило отметку в 300 миллиардов долларов, следует из данных счетчика Forbes.По данным обновляемого в реальном времени списка миллиардеров Forbes Real-Time, состояние Маска увеличилось за сутки на 32,6 миллиарда доллара и составило 304,2 миллиарда долларов. Таким образом, Маск продолжает сохранять лидерство в рейтинге мировых миллиардеров.В октябре прошлого года Маск стал самым богатым человеком за всю историю подсчетов Forbes с состоянием в 257,6 миллиарда долларов. До этого самым богатым человеком в истории считался основатель Amazon Джефф Безос - его богатство достигало отметки в 212 миллиардов долларов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210427/Ilon-Mask-pokorenie-Marsa-potrebuet-chelovecheskikh-zhertv-1032306272.html
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в мире, новости, элон маск
Состояние бизнесмена Илона Маска второй раз превысило отметку в $300 млрд
16:20 04.01.2022 (обновлено: 16:48 04.01.2022)
СУХУМ, 4 янв - Sputnik. Состояние американского предпринимателя, главы компаний SpaceX и Tesla Илона Маска во второй раз превысило отметку в 300 миллиардов долларов, следует из данных счетчика Forbes.
По данным обновляемого в реальном времени списка миллиардеров Forbes Real-Time, состояние Маска увеличилось за сутки на 32,6 миллиарда доллара и составило 304,2 миллиарда долларов. Таким образом, Маск продолжает сохранять лидерство в рейтинге мировых миллиардеров.
Ранее, в ноябре 2021 года, когда цены на акции Tesla обновили исторический рекорд, Маск стал первым человеком в истории, чье состояние достигло 300 миллиардов долларов.
В октябре прошлого года Маск стал самым богатым человеком за всю историю подсчетов Forbes с состоянием в 257,6 миллиарда долларов. До этого самым богатым человеком в истории считался основатель Amazon Джефф Безос - его богатство достигало отметки в 212 миллиардов долларов.