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Тания рассказал о важных событиях для Всемирного абхазо-абазинского конгресса в 2021 году
Тания рассказал о важных событиях для Всемирного абхазо-абазинского конгресса в 2021 году
Об инициативах Всемирного абхазо-абазинского конгресса, направленных на развитие и укрепление этнокультурных ценностей, сохранения нематериального культурного... 04.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-04T12:15+0300
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Тания рассказал о важных событиях для Всемирного абхазо-абазинского конгресса в 2021 году
Тания рассказал о важных событиях для Всемирного абхазо-абазинского конгресса в 2021 году
"Потенциал диаспоры за рубежом огромен, не только в части помощи в развитие Абхазии, но и в популяризации объективного образа республики в странах проживания нашей диаспоры. Потенциал безграничен. Представители нашего народа, где бы они не находились, всегда умеют показать красиво, достойно, нашу культуру, традиции. От этого жители тех или иных стран их больше уважают и ценят, потому как наши представители - надежные друзья, надежные граждане стран проживания, на них можно всегда положится. Наша задача состоит в том, чтобы во всех странах проживания нашей диаспоры создавать отделения и путем реализации совместных культурных и социальных мероприятий, сплотить диаспору, объединять, и в дальнейшем способствовать тому, чтобы более точечная, адресная, помощь оказывалась Абхазии", - сказал Тания.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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Тания рассказал о важных событиях для Всемирного абхазо-абазинского конгресса в 2021 году

12:15 04.01.2022
Радио
Тания рассказал о важных событиях для Всемирного абхазо-абазинского конгресса в 2021 году
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Об инициативах Всемирного абхазо-абазинского конгресса, направленных на развитие и укрепление этнокультурных ценностей, сохранения нематериального культурного наследия, в эфире радио Sputnik подводя итоги года рассказал, руководитель аппарата Конгресса Кан Тания.
"Потенциал диаспоры за рубежом огромен, не только в части помощи в развитие Абхазии, но и в популяризации объективного образа республики в странах проживания нашей диаспоры. Потенциал безграничен. Представители нашего народа, где бы они не находились, всегда умеют показать красиво, достойно, нашу культуру, традиции. От этого жители тех или иных стран их больше уважают и ценят, потому как наши представители - надежные друзья, надежные граждане стран проживания, на них можно всегда положится. Наша задача состоит в том, чтобы во всех странах проживания нашей диаспоры создавать отделения и путем реализации совместных культурных и социальных мероприятий, сплотить диаспору, объединять, и в дальнейшем способствовать тому, чтобы более точечная, адресная, помощь оказывалась Абхазии", - сказал Тания.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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