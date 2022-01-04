https://sputnik-abkhazia.ru/20220104/v-rabote-telegram-sluchilsya-globalnyy-sboy-1037025117.html
В работе Telegram случился глобальный сбой
В работе Telegram случился глобальный сбой
СУХУМ, 4 янв - Sputnik. Пользователи Telegram жалуются на сбои в работе сервиса, сообщает РИА Новости по данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и... 04.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-04T20:14+0300
2022-01-04T20:14+0300
2022-01-04T20:14+0300
в мире
новости
telegram (приложение)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/01/1c/1031717325_0:157:3132:1919_1920x0_80_0_0_d20adaa896d43f9556c40e5711fc73d2.jpg
СУХУМ, 4 янв - Sputnik. Пользователи Telegram жалуются на сбои в работе сервиса, сообщает РИА Новости по данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.По состоянию на 19.20 мск было зафиксировано 486 жалоб: 50 процентов пользователей жалуются на неполадки в работе приложения, 36 процентов - на проблемы с подключением к серверу, еще 14 процентов - на проблемы с отправкой сообщений.Отмечается, что с проблемами столкнулись жители России, Украины, Германии и Швейцарии.Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/01/1c/1031717325_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_ac7bdfc3c99ea84ac4d0ae0fa943f454.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, telegram (приложение)
В работе Telegram случился глобальный сбой
СУХУМ, 4 янв - Sputnik.
Пользователи Telegram жалуются на сбои в работе сервиса, сообщает РИА Новости
по данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
По состоянию на 19.20 мск было зафиксировано 486 жалоб: 50 процентов пользователей жалуются на неполадки в работе приложения, 36 процентов - на проблемы с подключением к серверу, еще 14 процентов - на проблемы с отправкой сообщений.
Отмечается, что с проблемами столкнулись жители России, Украины, Германии и Швейцарии.
Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".