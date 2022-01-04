https://sputnik-abkhazia.ru/20220104/v-rabote-telegram-sluchilsya-globalnyy-sboy-1037025117.html

В работе Telegram случился глобальный сбой

В работе Telegram случился глобальный сбой

СУХУМ, 4 янв - Sputnik. Пользователи Telegram жалуются на сбои в работе сервиса, сообщает РИА Новости по данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и... 04.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-04T20:14+0300

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СУХУМ, 4 янв - Sputnik. Пользователи Telegram жалуются на сбои в работе сервиса, сообщает РИА Новости по данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.По состоянию на 19.20 мск было зафиксировано 486 жалоб: 50 процентов пользователей жалуются на неполадки в работе приложения, 36 процентов - на проблемы с подключением к серверу, еще 14 процентов - на проблемы с отправкой сообщений.Отмечается, что с проблемами столкнулись жители России, Украины, Германии и Швейцарии.Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, новости, telegram (приложение)