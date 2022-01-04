Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20220104/v-rabote-telegram-sluchilsya-globalnyy-sboy-1037025117.html
В работе Telegram случился глобальный сбой
В работе Telegram случился глобальный сбой
СУХУМ, 4 янв - Sputnik. Пользователи Telegram жалуются на сбои в работе сервиса, сообщает РИА Новости по данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и... 04.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-04T20:14+0300
2022-01-04T20:14+0300
в мире
новости
telegram (приложение)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/01/1c/1031717325_0:157:3132:1919_1920x0_80_0_0_d20adaa896d43f9556c40e5711fc73d2.jpg
СУХУМ, 4 янв - Sputnik. Пользователи Telegram жалуются на сбои в работе сервиса, сообщает РИА Новости по данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.По состоянию на 19.20 мск было зафиксировано 486 жалоб: 50 процентов пользователей жалуются на неполадки в работе приложения, 36 процентов - на проблемы с подключением к серверу, еще 14 процентов - на проблемы с отправкой сообщений.Отмечается, что с проблемами столкнулись жители России, Украины, Германии и Швейцарии.Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/01/1c/1031717325_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_ac7bdfc3c99ea84ac4d0ae0fa943f454.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, новости, telegram (приложение)

В работе Telegram случился глобальный сбой

20:14 04.01.2022
© Sputnik / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМессенджер Telegram может быть заблокирован Роскомнадзором
Мессенджер Telegram может быть заблокирован Роскомнадзором - Sputnik Абхазия, 1920, 04.01.2022
© Sputnik / Кирилл Каллиников
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
СУХУМ, 4 янв - Sputnik. Пользователи Telegram жалуются на сбои в работе сервиса, сообщает РИА Новости по данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
По состоянию на 19.20 мск было зафиксировано 486 жалоб: 50 процентов пользователей жалуются на неполадки в работе приложения, 36 процентов - на проблемы с подключением к серверу, еще 14 процентов - на проблемы с отправкой сообщений.
Отмечается, что с проблемами столкнулись жители России, Украины, Германии и Швейцарии.
Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:14В работе Telegram случился глобальный сбой
19:42В Роспотребнадзоре расценили, что новый вариант COVID-19 из Марселя не опасен
18:20Что смотреть на праздниках: десять лучших фильмов 2021-го
16:30Первый сухумский ребенок, родившийся в 2022 году, получил подарок от мэрии
16:20Состояние бизнесмена Илона Маска второй раз превысило отметку в $300 млрд
15:40Политолог Камкия о 2021 годе: лучше предыдущего, но в целом сложный для Абхазии
15:12ВОЗ отслеживает новый штамм COVID-19, который обнаружили во Франции
14:20Генсек НАТО подтвердил дату проведения переговоров с Россией 12 января
13:36До девяти тысяч туристов посетили Рицу и Новоафонскую пещеру в первые дни января
13:02Глава Очамчырского района Беслан Бигвава временно отстранен от должности
12:41Декретные итоги: как прошел мой 2021-й год
12:15Тания рассказал о важных событиях для Всемирного абхазо-абазинского конгресса в 2021 году
11:36Человек дисциплины и компромисса: вспоминая Геннадия Гагулия
10:30Инфекционист рассказал, когда ждать заметного улучшения ситуации с COVID-19
09:55Когда Россия похоронит Ленина
09:31Более 40 абхазских учителей впервые посетят зимнюю школу "Учитель года" в Сухуме
08:45Ученые обнаружили новый штамм коронавируса у жителей юга Франции
ВчераЧетыре пациента с COVID-19 скончались в Гудаутском госпитале
ВчераНазначен и.о.начальника Очамчырского РОВД
ВчераSputnik декабря: акции протеста и новые назначения