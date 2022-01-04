https://sputnik-abkhazia.ru/20220104/v-stolitse-abkhazii-rodilsya-pervyy-sukhumskiy-rebenok-v-2022-godu-1037022851.html

Первый сухумский ребенок, родившийся в 2022 году, получил подарок от мэрии

Первый сухумский ребенок, родившийся в 2022 году, получил подарок от мэрии

СУХУМ, 4 янв - Sputnik. В столице Абхазии родился первый сухумский ребенок в 2022 году, им стал мальчик Самир Воуба, сообщается на сайте столичной... 04.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-04T16:30+0300

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СУХУМ, 4 янв - Sputnik. В столице Абхазии родился первый сухумский ребенок в 2022 году, им стал мальчик Самир Воуба, сообщается на сайте столичной администрации. Мальчик появился на свет в Сухумском роддоме вечером 3 января. Он весит 4 килограмма, рост - 58 сантиметров. Отмечается, что это третий ребенок в семье Воуба. У Самира две сестры – шести и 4,5 лет. Заместитель главы Администрации Сухума Автандил Сурманидзе приехал в Сухумский роддом поздравить маму малыша Викторию Цушба-Воуба и вручил ей сертификат на 100 тысяч рублей от мэра Сухума Беслана Эшба. Он отметил, что такая акция будет продолжена и в будущем.Всего с 1 января в Сухуме родилось 15 детей, все они здоровы, рассказала врач Сухумского родильного дома Эсма Шанава.В прошлом году 100 тысяч рублей от Беслана Эшба получила семья Пачалия, в которой родился мальчик.

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новости, сухум