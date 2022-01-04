https://sputnik-abkhazia.ru/20220104/virusolog-altshteyn-pandemiya-poka-v-razgare-1037021919.html

Вирусолог Альтштейн: пандемия пока в разгаре

Вирусолог Альтштейн: пандемия пока в разгаре

Пандемия все еще в разгаре, как победить ее в 2022 году, рассказал в интервью Sputnik вирусолог Анатолий Альтштейн. 04.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-04T14:30+0300

2022-01-04T14:30+0300

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"Самое важное достижение – то, что мы сумели разработать вакцину, а недостаток – то, что вакцинировано мало людей", – это мнение вирусолога, главного научного сотрудника центра имени Гамалеи Анатолия Альтштейна. В эфире Sputnik он подвел итоги борьбы с пандемией. Пока прививки в России сделали всего 50 процентов населения. Слишком многие сопротивляются вакцинации. А ведь в советское время это было в порядке вещей. "Мы потеряли опыт вакцинации взрослых, – говорит Альтштейн, – нужно вмешательство власти". О том, как увеличить процент привитых, о новом штамме "омикрон" и о том, удастся ли в новом году все-таки окончательно справиться с пандемией коронавируса, – в интервью профессора Маше Крузе.

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