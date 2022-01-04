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Вирусолог Альтштейн: пандемия пока в разгаре
Вирусолог Альтштейн: пандемия пока в разгаре
Пандемия все еще в разгаре, как победить ее в 2022 году, рассказал в интервью Sputnik вирусолог Анатолий Альтштейн. 04.01.2022, Sputnik Абхазия
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"Самое важное достижение – то, что мы сумели разработать вакцину, а недостаток – то, что вакцинировано мало людей", – это мнение вирусолога, главного научного сотрудника центра имени Гамалеи Анатолия Альтштейна. В эфире Sputnik он подвел итоги борьбы с пандемией. Пока прививки в России сделали всего 50 процентов населения. Слишком многие сопротивляются вакцинации. А ведь в советское время это было в порядке вещей. "Мы потеряли опыт вакцинации взрослых, – говорит Альтштейн, – нужно вмешательство власти". О том, как увеличить процент привитых, о новом штамме "омикрон" и о том, удастся ли в новом году все-таки окончательно справиться с пандемией коронавируса, – в интервью профессора Маше Крузе.
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Вирусолог Альтштейн: пандемия пока в разгаре

14:30 04.01.2022 (обновлено: 14:43 04.01.2022)
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Пандемия все еще в разгаре, как победить ее в 2022 году, рассказал в интервью Sputnik вирусолог Анатолий Альтштейн.
"Самое важное достижение – то, что мы сумели разработать вакцину, а недостаток – то, что вакцинировано мало людей", – это мнение вирусолога, главного научного сотрудника центра имени Гамалеи Анатолия Альтштейна.
В эфире Sputnik он подвел итоги борьбы с пандемией. Пока прививки в России сделали всего 50 процентов населения. Слишком многие сопротивляются вакцинации. А ведь в советское время это было в порядке вещей.
"Мы потеряли опыт вакцинации взрослых, – говорит Альтштейн, – нужно вмешательство власти".
О том, как увеличить процент привитых, о новом штамме "омикрон" и о том, удастся ли в новом году все-таки окончательно справиться с пандемией коронавируса, – в интервью профессора Маше Крузе.
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