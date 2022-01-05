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Альштейн рассказал об условии победы над COVID-19 в 2022 году

Альштейн рассказал об условии победы над COVID-19 в 2022 году

Есть вероятность, что на форе распространения штамма "омикрон" существующие вакцины от коронавируса придется корректировать и прививаться ими чаще, чем раз в... 05.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-05T12:50+0300

2022-01-05T12:50+0300

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Альштейн Альштейн

До сих пор в корректировке вакцин не было необходимости, несмотря на то, что распространявшиеся ранее штаммы COVID немного различались, но возможности вакцин покрывали эти изменения, отметил вирусолог на youtube-канале Sputnik."Что будет с омикроном – пока не совсем ясно, пока мы думаем, что дополнительные прививки вакцины, которая у нас есть, могут помочь при омикроне, особенно если учесть, что омикрон будет иметь гораздо более низкую летальность, но в принципе нужно думать и готовиться к тому, чтобы заменить или дополнить вакцину, чтобы она была направлена против омикрона в большей мере, чем есть сейчас", ― сказал Альштейн.Возможно ли, к примеру, в течение года создать вакцину, которая полностью остановит возможность дальнейшего заражения? Похоже на то, что эта задача невыполнима, ответил вирусолог."Особенности иммунитета при коронавирусной инфекции таковы, что мы не можем с помощью вакцинации обеспечить стопроцентный эффект, это не получится, и в этом, может, нет особой нужны. То, что мы знаем об иммунитете коронавирусном, и те вакцины, которые мы имеем, они дают достаточный эффект, но придется их просто чаще применять. Но как только мы справимся с пандемией, это одновременно будет означать, что вирус стал более мирным и слабым, и нам не придется так уж часто прививаться от коронавируса. Может, это будет раз в год или раз в несколько лет", - предположил Альштейн.Если бы население земли захотело бы закончить эту пандемию, сильно надоевшую людям, а что значит "хотеть закончить пандемию" – это значит прививаться и применять противоэпидемические меры, если люди будут это делать, мы в 2022 году закончим с пандемией, считает Альштейн.Постоянно контролировать количество антител, по мнению эксперта, необязательно, но вакцинироваться пока придется регулярно, на данный момент регулярность ревакцинации установлена раз в полгода, но не исключено, что с приходом омикрона это придется делать чаще, напомнил Альштейн, добавив, что никаких опасностей в излишне частой вакцинации врачи и ученые не видят.

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