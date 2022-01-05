https://sputnik-abkhazia.ru/20220105/chast-ochamchyrskogo-rayona-ostalas-bez-sveta-1037035534.html
Часть Очамчырского района осталась без света
Часть Очамчырского района осталась без света
Приступить к ликвидации аварии энергетики планируют с утра 6 января. 05.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-05T21:02+0300
2022-01-05T21:02+0300
2022-01-05T21:10+0300
в абхазии
новости
проблемы энергетической отрасли в абхазии
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СУХУМ, 5 янв - Sputnik. Часть Очамчырского района осталась без света. Вышла из строя ВЛ-35 кВ "Мыку", сообщает "Черноморэнерго".Без подачи электроэнергии остались подстанции "Мыку" и "Куачара". Аварийная бригада выехала для обнаружения места аварии. Однако к ремонту бригада сможет приступить лишь с наступлением светлого времени суток, говорится в сообщении.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, проблемы энергетической отрасли в абхазии
Часть Очамчырского района осталась без света
21:02 05.01.2022 (обновлено: 21:10 05.01.2022)
Приступить к ликвидации аварии энергетики планируют с утра 6 января.
СУХУМ, 5 янв - Sputnik. Часть Очамчырского района осталась без света. Вышла из строя ВЛ-35 кВ "Мыку", сообщает "Черноморэнерго".
Без подачи электроэнергии остались подстанции "Мыку" и "Куачара".
Аварийная бригада выехала для обнаружения места аварии. Однако к ремонту бригада сможет приступить лишь с наступлением светлого времени суток, говорится в сообщении.