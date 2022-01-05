https://sputnik-abkhazia.ru/20220105/gasparyan-situatsiyu-v-kazakhstane-raskachivayut-inostrannye-spetssluzhby-1037032202.html
Гаспарян: ситуацию в Казахстане раскачивают иностранные спецслужбы
Гаспарян: ситуацию в Казахстане раскачивают иностранные спецслужбы
В Казахстане продолжаются массовые акции протеста, вызванные ростом цен на сжиженный нефтяной газ. Власти заявили, что стоимость топлива понизят, однако... 05.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-05T15:55+0300
2022-01-05T15:55+0300
2022-01-05T16:07+0300
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Ситуацию в Казахстане раскачивают иностранные спецслужбы перед встречей России и США, которая должна пройти после новогодних каникул. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политолог и историк Армен Гаспарян. По словам эксперта, беспорядки в стране координируют те же медиа, которые работали во время протестов в Минске. Годом ранее США выделили более 1.5 млн долларов на поддержку "прав и свобод" граждан Казахстана, большинство этих денег осели в руках оппозиции.Что общего между протестами на Украине, в Беларуси и Казахстане? Какова конечная цель иностранных спецслужб на постсоветском пространстве? И смогут ли казахские власти стабилизировать ситуацию - смотрите в нашем видео.
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в мире, видео, протесты, казахстан, мультимедиа, видео
Гаспарян: ситуацию в Казахстане раскачивают иностранные спецслужбы
15:55 05.01.2022 (обновлено: 16:07 05.01.2022)
В Казахстане продолжаются массовые акции протеста, вызванные ростом цен на сжиженный нефтяной газ. Власти заявили, что стоимость топлива понизят, однако протесты не стихли и переросли в беспорядки. В нескольких регионах введен режим ЧП.
Ситуацию в Казахстане раскачивают иностранные спецслужбы перед встречей России и США, которая должна пройти после новогодних каникул. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политолог и историк Армен Гаспарян.
По словам эксперта, беспорядки в стране координируют те же медиа, которые работали во время протестов в Минске. Годом ранее США выделили более 1.5 млн долларов на поддержку "прав и свобод" граждан Казахстана, большинство этих денег осели в руках оппозиции.
Что общего между протестами на Украине, в Беларуси и Казахстане? Какова конечная цель иностранных спецслужб на постсоветском пространстве? И смогут ли казахские власти стабилизировать ситуацию - смотрите в нашем видео.