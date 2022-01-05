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https://sputnik-abkhazia.ru/20220105/gintsburg-nazalnaya-i-detskaya-vaktsiny-ot-kovida-budut-dostupny-v-2022-godu-1037026758.html
Гинцбург: назальная и детская вакцины от ковида будут доступны в 2022 году
Гинцбург: назальная и детская вакцины от ковида будут доступны в 2022 году
В России зарегистрированы несколько вакцин от COVID-19, разработанные в Центре Гамалеи: двухкомпонентная "Спутник V", однокомпонентная "Спутник Лайт", и... 05.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-05T10:21+0300
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СУХУМ, 5 янв – Sputnik. Назальная вакцина от коронавируса и вакцина для детей всех возрастов должны стать доступны в 2022 году, а на конец года планируются клинические исследования комбинированной вакцины от гриппа и ковида, об этом сообщил РИА Новости директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."В первую очередь назальная вакцина должна стать доступной", - сказал Гинцбург, отвечая на вопрос, какие вакцины, разрабатываемые в центре, можно ожидать в 2022 году.В конце года, по его словам, планируется провести клинические исследования вакцины, защищающей сразу от гриппа и коронавируса.В России зарегистрированы несколько вакцин от COVID-19, разработанные в Центре Гамалеи. В августе 2020 года регистрационное удостоверение выдали на препарат "Спутник V". В мае 2021 года стало известно о регистрации вакцины "Спутник Лайт", а в ноябре была зарегистрирована вакцина для подростков "Спутник М".
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Гинцбург: назальная и детская вакцины от ковида будут доступны в 2022 году

10:21 05.01.2022 (обновлено: 10:24 05.01.2022)
© Sputnik / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцинация детей от COVID-19 в Испании
Вакцинация детей от COVID-19 в Испании - Sputnik Абхазия, 1920, 05.01.2022
© Sputnik / Густаво Вальенте
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В России зарегистрированы несколько вакцин от COVID-19, разработанные в Центре Гамалеи: двухкомпонентная "Спутник V", однокомпонентная "Спутник Лайт", и вакцина для подростков "Спутник М".
СУХУМ, 5 янв – Sputnik. Назальная вакцина от коронавируса и вакцина для детей всех возрастов должны стать доступны в 2022 году, а на конец года планируются клинические исследования комбинированной вакцины от гриппа и ковида, об этом сообщил РИА Новости директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"В первую очередь назальная вакцина должна стать доступной", - сказал Гинцбург, отвечая на вопрос, какие вакцины, разрабатываемые в центре, можно ожидать в 2022 году.
В конце года, по его словам, планируется провести клинические исследования вакцины, защищающей сразу от гриппа и коронавируса.
"Я думаю, что в следующем году вакцина станет доступна для всех детей – тех, кто пожелает, конечно - вакцинация будет абсолютно добровольной. И это очень важно", - отметил Гинцбург.
В России зарегистрированы несколько вакцин от COVID-19, разработанные в Центре Гамалеи. В августе 2020 года регистрационное удостоверение выдали на препарат "Спутник V". В мае 2021 года стало известно о регистрации вакцины "Спутник Лайт", а в ноябре была зарегистрирована вакцина для подростков "Спутник М".
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